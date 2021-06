LIVESTREAM: Courtois pareert harde vrijschop van Ronaldo, Duivels komen er moeilijk uit

De Bruyne en Lukaku komen voorlopig amper in het stuk voor. De Portugezen controleren de wedstrijd op dit moment.

eerste helft, minuut 27. Schot van Guerreiro gaat hoog over.

Het is een stevige vrije trap van Ronaldo, maar Courtois laat zich niet verrassen en redt knap. Ook de rebound valt in de handen van de doelman.

Pittige duels op het middenveld: Tielemans zet Ronaldo van de bal, maar verliest dan zelf het duel van Jota. Intussen zitten we wel al even te wachten op doelkansen.

Uitstekende diepe bal nu van Vertonghen in de loop van Thorgan Hazard. Die knijpt naar binnen voor een schot met rechts, maar dat wordt geblokt.

eerste helft, minuut 17. Witsel en Moutinho geveld. Witsel en Moutinho glijden allebei naar de bal en komen onzacht met elkaar in aanraking. Het is even de pijn verbijten, maar ze kunnen allebei verder.