LIVESTREAM: Zweden blijft botsen op Belgisch pantser, kunnen Flames stunten in kwartfinale?

clock 79' tweede helft, minuut 79. Cayman moet tot twee keer toe redding brengen in het Belgisch strafschopgebied. De Zweden voetballen plots erg snel, maar de Belgische aanvalster blokt een dubbele poging af. Het tekent wel de druk die Zweden ontwikkelt. . Cayman moet tot twee keer toe redding brengen in het Belgisch strafschopgebied. De Zweden voetballen plots erg snel, maar de Belgische aanvalster blokt een dubbele poging af. Het tekent wel de druk die Zweden ontwikkelt.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Asllani probeert zich nog eens door te zetten, maar Biesmans laat zich niet doen. Beide speelsters hangen aan elkaar. Het daaropvolgend akkefietje wordt in de kiem gesmoord. . Asllani probeert zich nog eens door te zetten, maar Biesmans laat zich niet doen. Beide speelsters hangen aan elkaar. Het daaropvolgend akkefietje wordt in de kiem gesmoord.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Zweden heeft nog wel wat op de bank zitten. Aan opties geen gebrek, aan doelpunten voorlopig wel. Aster Nzeyimana. Zweden heeft nog wel wat op de bank zitten. Aan opties geen gebrek, aan doelpunten voorlopig wel. Aster Nzeyimana

clock 74' tweede helft, minuut 74. Ondanks de Zweedse overmacht blijven de Belgen kansjes creëren op de counter. Wullaert doet het goed en maakt deze keer de juiste keuze, maar De Caigny talmt te lang. . Ondanks de Zweedse overmacht blijven de Belgen kansjes creëren op de counter. Wullaert doet het goed en maakt deze keer de juiste keuze, maar De Caigny talmt te lang.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Evrard is niet te kloppen vandaag, alweer een redding van de doelvrouw. Evrard is niet te kloppen vandaag, alweer een redding van de doelvrouw

clock 72' tweede helft, minuut 72. Wereldsave Evrard. Na een lange vrije trap kan een Zweeds hoofd van kortbij knikken. Evrard heeft een schitterende reflex in huis. Wat een toernooi speelt zij! . Wereldsave Evrard Na een lange vrije trap kan een Zweeds hoofd van kortbij knikken. Evrard heeft een schitterende reflex in huis. Wat een toernooi speelt zij!

clock 70' tweede helft, minuut 70. Nieuwe kans voor de Zweden. Björn kapt zich vrij en vindt het hoofd van Asllani, die is gelukkig beter met haar voeten dan met haar hoofd. Ze kopt naast. . Nieuwe kans voor de Zweden. Björn kapt zich vrij en vindt het hoofd van Asllani, die is gelukkig beter met haar voeten dan met haar hoofd. Ze kopt naast.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Dhont mag meteen een actie maken op de rechterflank, maar ze botst op twee Zweedse verdedigers. . Dhont mag meteen een actie maken op de rechterflank, maar ze botst op twee Zweedse verdedigers.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij België, Elena Dhont erin, Laura Deloose eruit wissel substitution out Laura Deloose substitution in Elena Dhont

clock 67' tweede helft, minuut 67. Helena Dhont is de eerste Flame die van de bank wordt gehaald. Laura Deloose moet naar de kant. . Helena Dhont is de eerste Flame die van de bank wordt gehaald. Laura Deloose moet naar de kant.



clock 66' tweede helft, minuut 66.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Belgisch pantser houdt stand. Zweden blijft dominant, maar kan het Belgische pantser nog steeds niet doorboren. We hebben 21 schoten genoteerd langs Zweedse zijde tegenover slechts 2 Belgische mogelijkheden. . Belgisch pantser houdt stand Zweden blijft dominant, maar kan het Belgische pantser nog steeds niet doorboren. We hebben 21 schoten genoteerd langs Zweedse zijde tegenover slechts 2 Belgische mogelijkheden.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Het is onwaarschijnlijk dat de Zweden nog niet gescoord hebben. . Imke Courtois. Het is onwaarschijnlijk dat de Zweden nog niet gescoord hebben. Imke Courtois

clock 64' tweede helft, minuut 64. Geen penalty. In de herhaling zien we dat Philtjens de bal niet met de arm maar wel met het gezicht raakt. Geen penalty dus! . Geen penalty In de herhaling zien we dat Philtjens de bal niet met de arm maar wel met het gezicht raakt. Geen penalty dus!

clock 62' tweede helft, minuut 62. Appel voor hands bij de Zweden. Angeldahl lijkt zich vast te lopen, maar wordt gestuit door een Belgische buik/arm. De VAR is al aan het kijken. We kruisen de vingers. . Appel voor hands bij de Zweden. Angeldahl lijkt zich vast te lopen, maar wordt gestuit door een Belgische buik/arm. De VAR is al aan het kijken. We kruisen de vingers.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Angeldahl met een schicht. Angeldahl komt er dichter en dichter bij. Nu probeert ze het vanop afstand. De bal zoeft maar een aantal centimeters boven de lat van Evrard. . Angeldahl met een schicht Angeldahl komt er dichter en dichter bij. Nu probeert ze het vanop afstand. De bal zoeft maar een aantal centimeters boven de lat van Evrard.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Countermogelijkheid voor de Belgen. Wullaert probeert Cayman het straatje in te sturen, maar die is niet snel genoeg. De Belgische kapitein had misschien beter voor De Caigny gekozen. . Countermogelijkheid voor de Belgen. Wullaert probeert Cayman het straatje in te sturen, maar die is niet snel genoeg. De Belgische kapitein had misschien beter voor De Caigny gekozen.

clock 57' tweede helft, minuut 57.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Slecht uitverdedigen van Deloose leidt tot nieuw Zweeds gevaar. Kaneryd wordt afgeblokt. . Slecht uitverdedigen van Deloose leidt tot nieuw Zweeds gevaar. Kaneryd wordt afgeblokt.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Ademruimte. België kan nu even de bal in de ploeg houden. Dat zorgt toch voor de nodige ademruimte. . Ademruimte België kan nu even de bal in de ploeg houden. Dat zorgt toch voor de nodige ademruimte.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Vanhaevermaet speelt een uitstekende wedstrijd. Zowel in balbezit als balverlies is ze alomtegenwoordig. . Vanhaevermaet speelt een uitstekende wedstrijd. Zowel in balbezit als balverlies is ze alomtegenwoordig.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Voor het eerst in de tweede helft kunnen de Flames een goede aanval op poten zetten. De voorzet van Cayman eindigt in de handen van Lindahl. . Voor het eerst in de tweede helft kunnen de Flames een goede aanval op poten zetten. De voorzet van Cayman eindigt in de handen van Lindahl.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Philtjens moet een hoekschop toestaan. Minnaert kan ontzetten aan de eerste paal, maar de Zweedse vrouwen zijn duidelijk scherp uit de kleedkamer gekomen. . Philtjens moet een hoekschop toestaan. Minnaert kan ontzetten aan de eerste paal, maar de Zweedse vrouwen zijn duidelijk scherp uit de kleedkamer gekomen.

clock 49' tweede helft, minuut 49.

clock 48' Kopbal tegen de lat. De Belgen worden nu toch wel echt teruggedrongen door een goed voetballend Zweden. Ilestedt kopt tegen de lat, maar staat ook buitenspel. Houden de Flames dit vol? . tweede helft, minuut 48. shot on goalpost Kopbal tegen de lat De Belgen worden nu toch wel echt teruggedrongen door een goed voetballend Zweden. Ilestedt kopt tegen de lat, maar staat ook buitenspel. Houden de Flames dit vol?

clock 46' tweede helft, minuut 46. De eerste opschudding in de tweede helft komt van Zweedse zijde. Nilden legt terug richting baklijn. Het eerste schot wordt nog afgeblokt, maar Rolfö kan een tweede keer proberen. Evrard klemt. . De eerste opschudding in de tweede helft komt van Zweedse zijde. Nilden legt terug richting baklijn. Het eerste schot wordt nog afgeblokt, maar Rolfö kan een tweede keer proberen. Evrard klemt.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:02 tweede helft, 22 uur 02. Geen wissels. De tweede helft is op gang gefloten. Dezelfde 22 speelsters staan op het veld. . Geen wissels De tweede helft is op gang gefloten. Dezelfde 22 speelsters staan op het veld.

clock 21:55 rust, 21 uur 55. We hebben al veel gelopen in de eerste helft. Leo Van Der Elst. We hebben al veel gelopen in de eerste helft. Leo Van Der Elst

clock 21:46 rust, 21 uur 46. Na een interessante eerste helft duiken we de rust in. Een stunt kan nog steeds voor onze Flames. Binnen een uurtje weten we het (tenzij er nog verlengingen komen). . Na een interessante eerste helft duiken we de rust in. Een stunt kan nog steeds voor onze Flames. Binnen een uurtje weten we het (tenzij er nog verlengingen komen).

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. De Belgen kiezen op slag van rust iets eerder voor de lange bal. De Caigny is het mikpunt en zij wint ook steevast het luchtduel. . De Belgen kiezen op slag van rust iets eerder voor de lange bal. De Caigny is het mikpunt en zij wint ook steevast het luchtduel.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Nilden rukt nog eens op op haar flank. Via Backstenius gaat de bal naar Rolfö, maar die levert een slechte voorzet af. Voorlopig zit de Barcelona-middenvelder niet in de match. . Nilden rukt nog eens op op haar flank. Via Backstenius gaat de bal naar Rolfö, maar die levert een slechte voorzet af. Voorlopig zit de Barcelona-middenvelder niet in de match.

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Regen. Het is beginnen regenen in Leigh en dat heeft gevolgen voor het veld. De bal schuift nu snel door wat een goede controle soms bemoeilijkt. . Regen Het is beginnen regenen in Leigh en dat heeft gevolgen voor het veld. De bal schuift nu snel door wat een goede controle soms bemoeilijkt.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Op vijf minuten van de rust kan deze wedstrijd nog alle kanten uit. De Zweden hebben voorlopig de grootste kansen, maar ook voor de Flames liggen er mogelijkheden. . Op vijf minuten van de rust kan deze wedstrijd nog alle kanten uit. De Zweden hebben voorlopig de grootste kansen, maar ook voor de Flames liggen er mogelijkheden.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Wullaert is degene die voor het meeste Belgische gevaar zorgt. Opnieuw levert ze een goede voorzet af vanop de linkerflank, Lindahl moet wegboksen. . Wullaert is degene die voor het meeste Belgische gevaar zorgt. Opnieuw levert ze een goede voorzet af vanop de linkerflank, Lindahl moet wegboksen.

clock 37' eerste helft, minuut 37. De vrije trap zorgt voor nieuw Zweeds gevaar. De bal belandt in een geharrewar van speelsters en schiet alle richtingen uit, maar gelukkig niet de richting van het Belgische doel. . De vrije trap zorgt voor nieuw Zweeds gevaar. De bal belandt in een geharrewar van speelsters en schiet alle richtingen uit, maar gelukkig niet de richting van het Belgische doel.

clock 36' eerste helft, minuut 36.

clock 36' Gele kaart voor Davina Philtjens van België tijdens eerste helft, minuut 36 yellow card Davina Philtjens België

clock 35' eerste helft, minuut 35. De Belgen kunnen een eerste keer dreigen, Vanhaevermaet trapt naast. De Belgen kunnen een eerste keer dreigen, Vanhaevermaet trapt naast

clock 35' eerste helft, minuut 35. Philtjens moet een tegenaanval stoppen en krijgt een gele kaart voor haar trekwerk. Asllani is opnieuw de uitlokker van dienst. . Philtjens moet een tegenaanval stoppen en krijgt een gele kaart voor haar trekwerk. Asllani is opnieuw de uitlokker van dienst.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Asllani blijft een gesel voor de Belgische defensie. Met haar gepingel creëert ze een nieuwe hoekschop. Die is ook gevaarlijk. De bal blijft hangen, maar geen enkele Zweedse kan besluiten. . Asllani blijft een gesel voor de Belgische defensie. Met haar gepingel creëert ze een nieuwe hoekschop. Die is ook gevaarlijk. De bal blijft hangen, maar geen enkele Zweedse kan besluiten.

clock 30' eerste helft, minuut 30. België reageert. Op het half uur komt België nog eens piepen. Wullaert kan zelf aanleggen, maar legt nog opzij voor De Caigny. Ook zij durft het niet aan en laat het over aan Vanhaevermaet. De middenvelder trapt een half metertje naast de Zweedse kooi. . België reageert Op het half uur komt België nog eens piepen. Wullaert kan zelf aanleggen, maar legt nog opzij voor De Caigny. Ook zij durft het niet aan en laat het over aan Vanhaevermaet. De middenvelder trapt een half metertje naast de Zweedse kooi.

clock 28' Millimeters! Hier komen de Flames goed weg. eerste helft, minuut 28. Millimeters! Hier komen de Flames goed weg

clock 28' eerste helft, minuut 28. De afgekeurde goal is wel een serieuze waarschuwing voor de Flames. Je merkt dat Zweden over meer individuele kwaliteiten beschikt en elk moment gevaarlijk kan zijn. . De afgekeurde goal is wel een serieuze waarschuwing voor de Flames. Je merkt dat Zweden over meer individuele kwaliteiten beschikt en elk moment gevaarlijk kan zijn.



clock 27' eerste helft, minuut 27. In de herhaling zien we dat het om milimeterwerk gaat. Blackstenius staat met het puntje van haar schouder in buitenspelpositie. De Flames bedanken de VAR-technologie. . In de herhaling zien we dat het om milimeterwerk gaat. Blackstenius staat met het puntje van haar schouder in buitenspelpositie. De Flames bedanken de VAR-technologie.

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Oef! De VAR redt de Flames, Blackstenius stond nipt buitenspel. Oef! De VAR redt de Flames, Blackstenius stond nipt buitenspel

clock 24' eerste helft, minuut 24. Blackstenius afgekeurd. Een aanval van de Belgen eindigt bij doelvrouw Lindahl. Die lanceert de perfecte counter. Blackstenius denkt aan de buitenspelval te ontsnappen en werkt koelbloedig af. Maar de VAR herroept gelukkig de goal. . Blackstenius afgekeurd Een aanval van de Belgen eindigt bij doelvrouw Lindahl. Die lanceert de perfecte counter. Blackstenius denkt aan de buitenspelval te ontsnappen en werkt koelbloedig af. Maar de VAR herroept gelukkig de goal.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Nieuwe hoekschop voor de geelhemden. Aan de tweede paal kopt Björn eerst tegen Vanhaevermaet aan om vervolgens ver over te trappen. Het moest te snel gaan voor de Zweedse. . Nieuwe hoekschop voor de geelhemden. Aan de tweede paal kopt Björn eerst tegen Vanhaevermaet aan om vervolgens ver over te trappen. Het moest te snel gaan voor de Zweedse.

clock 22' eerste helft, minuut 22.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Positiewissels België. Vooraan proberen de Belgen voor verwarring te zorgen door af en toe van positie te wisselen. Cayman loopt nu even in de spits, Wullaert op de linkerkant. . Positiewissels België Vooraan proberen de Belgen voor verwarring te zorgen door af en toe van positie te wisselen. Cayman loopt nu even in de spits, Wullaert op de linkerkant.

clock 17' eerste helft, minuut 17. De Flames voetballen goed uit tot bij Cayman. Zij probeert te verlengen met het hoofd, maar Philtjens moet van te ver komen om gevaarlijk te kunnen zijn. . De Flames voetballen goed uit tot bij Cayman. Zij probeert te verlengen met het hoofd, maar Philtjens moet van te ver komen om gevaarlijk te kunnen zijn.

clock 16' Gele kaart voor Julie Biesmans van België tijdens eerste helft, minuut 16 yellow card Julie Biesmans België

clock 15' eerste helft, minuut 15. Het is niet zo dat de Flames worden weggespeeld, maar de Zweden hebben veel individuele kwaliteiten voorin. Asllani draait mooi weg bij Biesmans. Die ziet geen andere optie dan haar onderuit te trekken. Een gele kaart is het gevolg. . Het is niet zo dat de Flames worden weggespeeld, maar de Zweden hebben veel individuele kwaliteiten voorin. Asllani draait mooi weg bij Biesmans. Die ziet geen andere optie dan haar onderuit te trekken. Een gele kaart is het gevolg.

clock 15' eerste helft, minuut 15.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Zweden komt een tweede keer dreigen. Weer staat Evrard sterk te keepen. Zweden komt een tweede keer dreigen. Weer staat Evrard sterk te keepen

clock 13' eerste helft, minuut 13. België ontsnapt. De Zweden voetballen goed onder de Belgische druk uit op de linkerkant. Een voorzet belandt aan de tweede paal bij Ilestedt, die kan knikken, maar Evrard redt uitstekend. Ook de rebound wordt juist op tijd weggewerkt. . België ontsnapt De Zweden voetballen goed onder de Belgische druk uit op de linkerkant. Een voorzet belandt aan de tweede paal bij Ilestedt, die kan knikken, maar Evrard redt uitstekend. Ook de rebound wordt juist op tijd weggewerkt.

clock 12' eerste helft, minuut 12.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Weer Angeldahl. Nieuwe kans voor Angeldahl. De bal wordt teruggelegd vanop de linkerkant, maar gelukkig staat het vizier van de Zweedse middenvelder - ondanks al twee voorgaande pogingen - nog steeds niet op scherp. . Weer Angeldahl Nieuwe kans voor Angeldahl. De bal wordt teruggelegd vanop de linkerkant, maar gelukkig staat het vizier van de Zweedse middenvelder - ondanks al twee voorgaande pogingen - nog steeds niet op scherp.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Vanhaevermaet en Biesmans vormen een goed blok voor de verdediging. Ook in balbezit tonen ze lef. Een complexloos begin van onze Flames. . Vanhaevermaet en Biesmans vormen een goed blok voor de verdediging. Ook in balbezit tonen ze lef. Een complexloos begin van onze Flames.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Belgen spelen mee. Het is zeker niet zo dat de Belgen de bus parkeren voor hun eigen strafschopgebied. Ze spelen goed mee in de openingsfase. Dat resulteert in een eerste hoekschop. . Belgen spelen mee Het is zeker niet zo dat de Belgen de bus parkeren voor hun eigen strafschopgebied. Ze spelen goed mee in de openingsfase. Dat resulteert in een eerste hoekschop.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Eerste kansje is voor de Zweden, Evrard pareert schot van Angeldahl in corner. Eerste kansje is voor de Zweden, Evrard pareert schot van Angeldahl in corner

clock 7' eerste helft, minuut 7. Ook de daarop volgende hoekschop zorgt voor gevaar. Angeldahl krijgt een nieuwe schietkans, de bal gaat ver naast. . Ook de daarop volgende hoekschop zorgt voor gevaar. Angeldahl krijgt een nieuwe schietkans, de bal gaat ver naast.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Eerste keer Evrard. Angeldahl mag op wandel door het Belgische middenveld en krijgt de kans om aan te leggen vanop zo'n 20 meter. Evrard kan de bal in hoekschop deviëren. . Eerste keer Evrard Angeldahl mag op wandel door het Belgische middenveld en krijgt de kans om aan te leggen vanop zo'n 20 meter. Evrard kan de bal in hoekschop deviëren.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Ook Zweden komt een eerste keer opzetten. Laura De Neve let goed op en kan een doorsteekbal onschadelijk maken. . Ook Zweden komt een eerste keer opzetten. Laura De Neve let goed op en kan een doorsteekbal onschadelijk maken.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Minnaert zorgt voor het eerste gevaar. Ze ontfutselt de bal op de linkerkant en levert ook nog een gevaarlijke voorzet af, maar Sembrant is er als eerste bij om weg te werken. . Minnaert zorgt voor het eerste gevaar. Ze ontfutselt de bal op de linkerkant en levert ook nog een gevaarlijke voorzet af, maar Sembrant is er als eerste bij om weg te werken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap. De Zweden brengen de bal aan het rollen. De Flames vangen hen al meteen goed op. . Aftrap De Zweden brengen de bal aan het rollen. De Flames vangen hen al meteen goed op.

clock 20:52 vooraf, 20 uur 52. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht! Alle Flames zingen uit volle borst mee. We maken ons op voor een hopelijk historische wedstrijd. Vermalen onze Belgen hun tegenstander tot Zweedse gehaktballetjes? Dromen mag! . Voor vorst, voor vrijheid en voor recht! Alle Flames zingen uit volle borst mee. We maken ons op voor een hopelijk historische wedstrijd. Vermalen onze Belgen hun tegenstander tot Zweedse gehaktballetjes? Dromen mag!

clock 20:50 vooraf, 20 uur 50. Opstelling Zweden. Bij Zweden zijn de twee flankverdedigers uit de ploeg verdwenen door een covidbesmetting. Ilestedt en Nilden komen daardoor in de ploeg. De grootste kracht van de Zweden ligt echter voorin. Met Blackstenius, Rolfö en Asllani hebben ze daar enkele wereldtoppers rondlopen. Ook op stilstaande fases wordt het opletten voor de Flames. . Opstelling Zweden Bij Zweden zijn de twee flankverdedigers uit de ploeg verdwenen door een covidbesmetting. Ilestedt en Nilden komen daardoor in de ploeg. De grootste kracht van de Zweden ligt echter voorin. Met Blackstenius, Rolfö en Asllani hebben ze daar enkele wereldtoppers rondlopen. Ook op stilstaande fases wordt het opletten voor de Flames.

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. In de eerste twee matchen hebben de Zweden mij echt niet kunnen overtuigen. Tegen Portugal waren ze wel beter. . Leo Van Der Elst. In de eerste twee matchen hebben de Zweden mij echt niet kunnen overtuigen. Tegen Portugal waren ze wel beter. Leo Van Der Elst

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30.

clock 20:29 vooraf, 20 uur 29. Het decor van vanavond is het Leigh Sports Village in Great Manchester. Het stadion biedt plaats voor 11.000 fans, maar oogt een beetje vervallen. Gelukkig ligt het veld er wel prima bij. Wie weet toveren de Red Flames het onaangename stadion straks om in een "Theatre of Dreams". . Het decor van vanavond is het Leigh Sports Village in Great Manchester. Het stadion biedt plaats voor 11.000 fans, maar oogt een beetje vervallen. Gelukkig ligt het veld er wel prima bij. Wie weet toveren de Red Flames het onaangename stadion straks om in een "Theatre of Dreams".

clock 20:24 vooraf, 20 uur 24. Ives Serneels: "Iedereen gaf deze ochtend een frisse indruk". Ives Serneels: "Iedereen gaf deze ochtend een frisse indruk"

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. De Zweden hebben allemaal veel kwaliteit, maar door de coronagevallen hebben ze wat moeten puzzelen in de verdediging. Sommigen staan op een positie die ze niet gewoon zijn. Imke Courtois. De Zweden hebben allemaal veel kwaliteit, maar door de coronagevallen hebben ze wat moeten puzzelen in de verdediging. Sommigen staan op een positie die ze niet gewoon zijn. Imke Courtois

clock 20:14 vooraf, 20 uur 14.

clock 19:59 Ook de Zweedse supporters zien er op hun paasbest uit! En dat midden in de zomer. vooraf, 19 uur 59. Ook de Zweedse supporters zien er op hun paasbest uit! En dat midden in de zomer.

clock 19:59 De Belgische supporters zien het helemaal zitten. vooraf, 19 uur 59. De Belgische supporters zien het helemaal zitten.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Opstelling België. Ives Serneels heeft zijn 11 starters bekendgemaakt en daar vinden we enkele nieuwe namen in terug. Laura De Neve neemt opnieuw haar plaats in de verdediging in naast Sari Kees. Marie Minnaert wordt beloond met een basisplaats voor haar goede invalbeurt tegen de Italianen. En ook Laura Deloose krijgt haar kans. De flankverdediger komt in de plaats van Vangheluwe. . Opstelling België Ives Serneels heeft zijn 11 starters bekendgemaakt en daar vinden we enkele nieuwe namen in terug. Laura De Neve neemt opnieuw haar plaats in de verdediging in naast Sari Kees. Marie Minnaert wordt beloond met een basisplaats voor haar goede invalbeurt tegen de Italianen. En ook Laura Deloose krijgt haar kans. De flankverdediger komt in de plaats van Vangheluwe.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48.

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Courtois: "De Belgen moeten de ruimtes klein houden". Courtois: "De Belgen moeten de ruimtes klein houden"

clock 17:25 vooraf, 17 uur 25. Nu of nooit? "Als we Zweden ooit willen verslaan, is vandaag het moment”, meent ex-Flame Tine Schryvers, die 1 jaar speelde bij het Zweedse Kristianstads DFF. Twee speelsters zijn al zeker positief en out voor vanavond, onder meer vaste rechtsachter Hanna Glas. "In Zweden doen ze heel geheimzinnig over de coronagevallen." Een euvel dat in het voordeel kan spelen van de Red Flames? . Nu of nooit? "Als we Zweden ooit willen verslaan, is vandaag het moment”, meent ex-Flame Tine Schryvers, die 1 jaar speelde bij het Zweedse Kristianstads DFF.

Twee speelsters zijn al zeker positief en out voor vanavond, onder meer vaste rechtsachter Hanna Glas. "In Zweden doen ze heel geheimzinnig over de coronagevallen." Een euvel dat in het voordeel kan spelen van de Red Flames?

clock 17:19 vooraf, 17 uur 19. "Liever nu wat speelsters missen dan tegen Engeland in de halve finale": niemand gelooft dat België Zweden iets in de weg kan leggen. Hermien Vanbeveren op Radio 1. "Liever nu wat speelsters missen dan tegen Engeland in de halve finale": niemand gelooft dat België Zweden iets in de weg kan leggen. Hermien Vanbeveren op Radio 1

clock 17:16 vooraf, 17 uur 16. Zweeds overtal, Belgisch sfeerbeheer is evenknie. "Het stadion geeft geen aangenaam gevoel", beschrijft Hermien Vanbeveren het decor van vanavond. "Op de hoeken zijn de tribunes open, het afdak bestaat uit golfplaten. Het ziet er niet goed uit, maar goed, het zal aardig vol zitten." Het stadion zal zich vullen met voornamelijk Zweedse fans, die talrijk aanwezig zijn. Toch zullen ook de Red Flames op steun mogen rekenen. "De Belgische supporters hebben al bewezen dat ze voor heel wat sfeer kunnen zorgen." . Zweeds overtal, Belgisch sfeerbeheer is evenknie "Het stadion geeft geen aangenaam gevoel", beschrijft Hermien Vanbeveren het decor van vanavond. "Op de hoeken zijn de tribunes open, het afdak bestaat uit golfplaten. Het ziet er niet goed uit, maar goed, het zal aardig vol zitten."



Het stadion zal zich vullen met voornamelijk Zweedse fans, die talrijk aanwezig zijn. Toch zullen ook de Red Flames op steun mogen rekenen. "De Belgische supporters hebben al bewezen dat ze voor heel wat sfeer kunnen zorgen."

clock 10:14 vooraf, 10 uur 14.

clock 06:59 vooraf, 06 uur 59. Serneels: "Zweden is een fantastisch team". Bondscoach Ives Serneels beseft dat het vanavond niet eenvoudig zal worden. "We spelen tegen een fantastisch team", klinkt het. "We zijn ons ervan bewust dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden. Zweden beschikt over speelsters met heel veel individuele kwaliteiten en ervaring. Wij zullen vanaf de eerste minuut klaar moeten zijn." Serneels kan vanavond kiezen uit een voltallige groep. "Iedereen heeft getraind. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn we compleet, iedereen is fit." . Serneels: "Zweden is een fantastisch team" Bondscoach Ives Serneels beseft dat het vanavond niet eenvoudig zal worden. "We spelen tegen een fantastisch team", klinkt het.



"We zijn ons ervan bewust dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden. Zweden beschikt over speelsters met heel veel individuele kwaliteiten en ervaring. Wij zullen vanaf de eerste minuut klaar moeten zijn."



Serneels kan vanavond kiezen uit een voltallige groep. "Iedereen heeft getraind. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn we compleet, iedereen is fit."

clock 22-07-2022 22-07-2022.

clock 21:53 vooraf, 21 uur 53. In het spoor van de Flames, één dag voor de kwartfinale. In het spoor van de Flames, één dag voor de kwartfinale

clock 21:44 vooraf, 21 uur 44. 1 tegen 7. De 30-jarige Justine Vanhaevermaet is de enige Red Flame die in de Engelse Women's Super League voetbalt, bij middenmotor Reading FC. Het Zweedse team telt zeven speelsters uit de sterke Engelse competitie, zoals topspits Stina Blackstenius die voor vicekampioen Arsenal uitkomt. "Het zijn internationale topspeelsters die wekelijks tegen andere toppers uitkomen. Die ervaringen kunnen ze zeker gebruiken in wedstrijden als morgen", weet Vanhaevermaet. Met hun plaats in de knock-outfase hebben de Flames het vooropgestelde doel intussen bereikt. Zweden reisde dan weer naar Engeland af met het vizier op de titel en zal dus meer druk voelen, denkt Vanhaevermaet. "Zij hebben vooraf gezegd dat ze ver willen doorstoten, terwijl wij de kwartfinales wilden bereiken. Als je het zo bekijkt, ligt de druk in hun kamp. Maar wij leggen onszelf ook wel wat druk op want we voelen dat we iets kunnen doen." . 1 tegen 7 De 30-jarige Justine Vanhaevermaet is de enige Red Flame die in de Engelse Women's Super League voetbalt, bij middenmotor Reading FC. Het Zweedse team telt zeven speelsters uit de sterke Engelse competitie, zoals topspits Stina Blackstenius die voor vicekampioen Arsenal uitkomt. "Het zijn internationale topspeelsters die wekelijks tegen andere toppers uitkomen. Die ervaringen kunnen ze zeker gebruiken in wedstrijden als morgen", weet Vanhaevermaet.

Met hun plaats in de knock-outfase hebben de Flames het vooropgestelde doel intussen bereikt. Zweden reisde dan weer naar Engeland af met het vizier op de titel en zal dus meer druk voelen, denkt Vanhaevermaet. "Zij hebben vooraf gezegd dat ze ver willen doorstoten, terwijl wij de kwartfinales wilden bereiken. Als je het zo bekijkt, ligt de druk in hun kamp. Maar wij leggen onszelf ook wel wat druk op want we voelen dat we iets kunnen doen."

clock 21:42 vooraf, 21 uur 42. De druk ligt in hun kamp, maar ook wij leggen onszelf iets op. Justine Vanhaevermaet. De druk ligt in hun kamp, maar ook wij leggen onszelf iets op Justine Vanhaevermaet.

clock 21:40 vooraf, 21 uur 40. Taaie klant. De Red Flames staan morgenavond voor een enorme uitdaging in de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Engeland. Met Zweden treffen ze de nummer twee van de wereld, olympisch vicekampioen en derde op het laatste WK. Justine Vanhaevermaet beseft dat de Belgische vrouwen zwaar aan de bak zullen moeten. "Zweden is een team met veel kwaliteit in de hele selectie. Ze deden veel ervaring op met hun prestaties op de afgelopen toernooien, zowel op het EK, WK als de Spelen. Ze zijn fysiek sterk, technisch onderlegd. Het wordt een stevige wedstrijd", voorspelt de controlerende middenvelder daags voor het duel tijdens een persmoment in het Leigh Sports Village Stadium. De Flames starten tegen de Scandinaviërs als underdog maar in de selectie leeft wel het gevoel dat er een resultaat mogelijk is. "Na Italië was er veel ambiance en waren we trots dat we ons doel, de kwartfinale, hadden gehaald. Maar nu staan we hier en gaan we vol voor de overwinning. Op papier zal Zweden voor de meeste mensen favoriet zijn, maar wij hebben al bewezen dat we aan het groeien zijn." . Taaie klant De Red Flames staan morgenavond voor een enorme uitdaging in de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Engeland. Met Zweden treffen ze de nummer twee van de wereld, olympisch vicekampioen en derde op het laatste WK. Justine Vanhaevermaet beseft dat de Belgische vrouwen zwaar aan de bak zullen moeten.

"Zweden is een team met veel kwaliteit in de hele selectie. Ze deden veel ervaring op met hun prestaties op de afgelopen toernooien, zowel op het EK, WK als de Spelen. Ze zijn fysiek sterk, technisch onderlegd. Het wordt een stevige wedstrijd", voorspelt de controlerende middenvelder daags voor het duel tijdens een persmoment in het Leigh Sports Village Stadium.

De Flames starten tegen de Scandinaviërs als underdog maar in de selectie leeft wel het gevoel dat er een resultaat mogelijk is. "Na Italië was er veel ambiance en waren we trots dat we ons doel, de kwartfinale, hadden gehaald. Maar nu staan we hier en gaan we vol voor de overwinning. Op papier zal Zweden voor de meeste mensen favoriet zijn, maar wij hebben al bewezen dat we aan het groeien zijn."

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15.

clock 14:16 vooraf, 14 uur 16. Vangheluwe en Vanmechelen gespot. De Red Flames trainden vandaag met een voltallige selectie in aanloop naar hun kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen stapten omstreeks 12u45 mee het veld op in het oefencomplex van Wigan Athletic. Beide speelsters hadden woensdag nog individueel getraind in het hotel van de Flames. De 25-jarige Vangheluwe werd maandag halfweg de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste de rechtsachter van Club YLA al een training door kniepijn. Vanmechelen, een 22-jarige spits die Standard Fémina ruilt voor Club YLA, kwam in Engeland nog niet in actie. De Flames startten hun laatste training voor de kwartfinale zoals gebruikelijk met enkele stretchoefeningen. Vanmechelen, Laura De Neve (nog altijd met ingepakte dij), Laura Deloose en Marie Minnaert lieten die aan zich voorbijgaan en hielden het bij loslopen. Het viertal sloot vervolgens aan bij de rest van de groep. Na zowat een kwartier, nog voor de speelsters een bal hadden aangeraakt, ging de oefensessie, die werd gevolgd door verschillende internationale media, verder achter gesloten deuren. . Vangheluwe en Vanmechelen gespot De Red Flames trainden vandaag met een voltallige selectie in aanloop naar hun kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen stapten omstreeks 12u45 mee het veld op in het oefencomplex van Wigan Athletic. Beide speelsters hadden woensdag nog individueel getraind in het hotel van de Flames.

De 25-jarige Vangheluwe werd maandag halfweg de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste de rechtsachter van Club YLA al een training door kniepijn. Vanmechelen, een 22-jarige spits die Standard Fémina ruilt voor Club YLA, kwam in Engeland nog niet in actie.

De Flames startten hun laatste training voor de kwartfinale zoals gebruikelijk met enkele stretchoefeningen. Vanmechelen, Laura De Neve (nog altijd met ingepakte dij), Laura Deloose en Marie Minnaert lieten die aan zich voorbijgaan en hielden het bij loslopen. Het viertal sloot vervolgens aan bij de rest van de groep. Na zowat een kwartier, nog voor de speelsters een bal hadden aangeraakt, ging de oefensessie, die werd gevolgd door verschillende internationale media, verder achter gesloten deuren.



clock 21-07-2022 21-07-2022.

clock 18:32 vooraf, 18 uur 32.

clock 14:00 vooraf, 14 uur . Coronagevallen bij Zweden bevestigd na PCR-test. Twee speelsters van de Zweedse nationale ploeg hebben tijdens het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Engeland positief getest op het coronavirus. De resultaten van eerdere positieve sneltests zijn nu bevestigd door PCR-tests, zo heeft de Zweedse voetbalbond woensdag bekendgemaakt. Verdedigsters Hanna Glas (Bayern München) en Emma Kullberg (Brighton) zijn de positieve speelsters. Er is ook een lid van de staf getroffen. De drie verblijven momenteel in isolatie, maar zullen naar verwachting zo snel mogelijk terugkeren bij de groep. Dat kan vanaf het moment dat ze vrij zijn van symptomen, een negatieve sneltest afleggen en de interne gezondheidscontroles voltooien, zo legde teamarts Houman Ebrahimi uit. Zweden, de nummer twee van de wereld, behoort tot de toernooifavorieten op het EK. . Coronagevallen bij Zweden bevestigd na PCR-test Twee speelsters van de Zweedse nationale ploeg hebben tijdens het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Engeland positief getest op het coronavirus. De resultaten van eerdere positieve sneltests zijn nu bevestigd door PCR-tests, zo heeft de Zweedse voetbalbond woensdag bekendgemaakt.



Verdedigsters Hanna Glas (Bayern München) en Emma Kullberg (Brighton) zijn de positieve speelsters. Er is ook een lid van de staf getroffen.



De drie verblijven momenteel in isolatie, maar zullen naar verwachting zo snel mogelijk terugkeren bij de groep. Dat kan vanaf het moment dat ze vrij zijn van symptomen, een negatieve sneltest afleggen en de interne gezondheidscontroles voltooien, zo legde teamarts Houman Ebrahimi uit.



Zweden, de nummer twee van de wereld, behoort tot de toernooifavorieten op het EK.

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. EK voetbal 2022 vrouwen Kwartfinale op EK voetbal levert de Red Flames ook mooie financiële bonus op

clock 13:53 vooraf, 13 uur 53. Geen Vangheluwe en Vanmechelen op de training. Slechts 21 van de 23 Red Flames hebben woensdagmiddag present getekend in het oefencomplex van Wigan voor een eerste veldtraining in aanloop naar de kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen bleven achter in het hotel. Rechtsachter Vangheluwe werd maandag in de 2e helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste ze ook al een training door kniepijn na de match tegen Frankrijk. Aanvaller Davinia Vanmechelen kwam tijdens het EK nog niet in actie. Laura De Neve sukkelde de voorbije dagen met een bilblessure en miste de match tegen Italië. De centrale verdediger verscheen woensdag op het oefenterrein met een stevig ingetapet rechterbeen. Ook Julie Biesmans, die door het wegvallen van De Neve een rij lager speelde in de laatste groepsmatch, droeg boven de linkerknie een tape. Zoals gebruikelijk voor alle trainingen van de Flames op Engelse bodem was alleen het eerste deel van de sessie toegankelijk voor de pers. Na een aantal lichte loopoefeningen gingen de speelsters aan de slag met de bal. . Geen Vangheluwe en Vanmechelen op de training Slechts 21 van de 23 Red Flames hebben woensdagmiddag present getekend in het oefencomplex van Wigan voor een eerste veldtraining in aanloop naar de kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen bleven achter in het hotel.



Rechtsachter Vangheluwe werd maandag in de 2e helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste ze ook al een training door kniepijn na de match tegen Frankrijk. Aanvaller Davinia Vanmechelen kwam tijdens het EK nog niet in actie.



Laura De Neve sukkelde de voorbije dagen met een bilblessure en miste de match tegen Italië. De centrale verdediger verscheen woensdag op het oefenterrein met een stevig ingetapet rechterbeen. Ook Julie Biesmans, die door het wegvallen van De Neve een rij lager speelde in de laatste groepsmatch, droeg boven de linkerknie een tape.



Zoals gebruikelijk voor alle trainingen van de Flames op Engelse bodem was alleen het eerste deel van de sessie toegankelijk voor de pers. Na een aantal lichte loopoefeningen gingen de speelsters aan de slag met de bal.



clock 13:53 vooraf, 13 uur 53.

clock 13:52 vooraf, 13 uur 52. EK voetbal 2022 vrouwen Paniek in het Zweedse EK-kamp: 2 speelsters en 1 staflid leggen positieve sneltest af

clock 13:52 - Vooraf Vooraf, 13 uur 52

clock Opstelling Zweden. Hedvig Lindahl, Amanda Ilestedt, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Amanda Nilden, Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Nathalie Björn, Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö Opstelling Zweden Hedvig Lindahl, Amanda Ilestedt, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Amanda Nilden, Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Nathalie Björn, Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö

clock Opstelling België. Nicky Evrard, Laura Deloose, Sari Kees, Laura De Neve, Davina Philtjens, Julie Biesmans, Justine Vanhaevermaet, Marie Minnaert, Tine De Caigny, Tessa Wullaert, Janice Cayman Opstelling België Nicky Evrard, Laura Deloose, Sari Kees, Laura De Neve, Davina Philtjens, Julie Biesmans, Justine Vanhaevermaet, Marie Minnaert, Tine De Caigny, Tessa Wullaert, Janice Cayman