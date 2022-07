Justine Vanhaevermaet gelooft in kansen tegen Zweden: "Stevige tegenstander, maar we kunnen iets doen"

clock 21:53 vooraf, 21 uur 53. In het spoor van de Flames, één dag voor de kwartfinale. In het spoor van de Flames, één dag voor de kwartfinale

De 30-jarige Justine Vanhaevermaet is de enige Red Flame die in de Engelse Women's Super League voetbalt, bij middenmotor Reading FC. Het Zweedse team telt zeven speelsters uit de sterke Engelse competitie, zoals topspits Stina Blackstenius die voor vicekampioen Arsenal uitkomt. "Het zijn internationale topspeelsters die wekelijks tegen andere toppers uitkomen. Die ervaringen kunnen ze zeker gebruiken in wedstrijden als morgen", weet Vanhaevermaet.

Met hun plaats in de knock-outfase hebben de Flames het vooropgestelde doel intussen bereikt. Zweden reisde dan weer naar Engeland af met het vizier op de titel en zal dus meer druk voelen, denkt Vanhaevermaet. "Zij hebben vooraf gezegd dat ze ver willen doorstoten, terwijl wij de kwartfinales wilden bereiken. Als je het zo bekijkt, ligt de druk in hun kamp. Maar wij leggen onszelf ook wel wat druk op want we voelen dat we iets kunnen doen."

De Red Flames staan morgenavond voor een enorme uitdaging in de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Engeland. Met Zweden treffen ze de nummer twee van de wereld, olympisch vicekampioen en derde op het laatste WK. Justine Vanhaevermaet beseft dat de Belgische vrouwen zwaar aan de bak zullen moeten. "Zweden is een team met veel kwaliteit in de hele selectie. Ze deden veel ervaring op met hun prestaties op de afgelopen toernooien, zowel op het EK, WK als de Spelen. Ze zijn fysiek sterk, technisch onderlegd. Het wordt een stevige wedstrijd", voorspelt de controlerende middenvelder daags voor het duel tijdens een persmoment in het Leigh Sports Village Stadium.

De Red Flames trainden vandaag met een voltallige selectie in aanloop naar hun kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen stapten omstreeks 12u45 mee het veld op in het oefencomplex van Wigan Athletic. Beide speelsters hadden woensdag nog individueel getraind in het hotel van de Flames. De 25-jarige Vangheluwe werd maandag halfweg de tweede helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste de rechtsachter van Club YLA al een training door kniepijn. Vanmechelen, een 22-jarige spits die Standard Fémina ruilt voor Club YLA, kwam in Engeland nog niet in actie.

Twee speelsters van de Zweedse nationale ploeg hebben tijdens het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Engeland positief getest op het coronavirus. De resultaten van eerdere positieve sneltests zijn nu bevestigd door PCR-tests, zo heeft de Zweedse voetbalbond woensdag bekendgemaakt. Verdedigsters Hanna Glas (Bayern München) en Emma Kullberg (Brighton) zijn de positieve speelsters. Er is ook een lid van de staf getroffen. De drie verblijven momenteel in isolatie, maar zullen naar verwachting zo snel mogelijk terugkeren bij de groep. Dat kan vanaf het moment dat ze vrij zijn van symptomen, een negatieve sneltest afleggen en de interne gezondheidscontroles voltooien, zo legde teamarts Houman Ebrahimi uit. Zweden, de nummer twee van de wereld, behoort tot de toernooifavorieten op het EK.



Slechts 21 van de 23 Red Flames hebben woensdagmiddag present getekend in het oefencomplex van Wigan voor een eerste veldtraining in aanloop naar de kwartfinale op het EK tegen Zweden. Jody Vangheluwe en Davinia Vanmechelen bleven achter in het hotel. Rechtsachter Vangheluwe werd maandag in de 2e helft van de groepswedstrijd tegen Italië vervangen. Eerder miste ze ook al een training door kniepijn na de match tegen Frankrijk. Aanvaller Davinia Vanmechelen kwam tijdens het EK nog niet in actie. Laura De Neve sukkelde de voorbije dagen met een bilblessure en miste de match tegen Italië. De centrale verdediger verscheen woensdag op het oefenterrein met een stevig ingetapet rechterbeen. Ook Julie Biesmans, die door het wegvallen van De Neve een rij lager speelde in de laatste groepsmatch, droeg boven de linkerknie een tape. Zoals gebruikelijk voor alle trainingen van de Flames op Engelse bodem was alleen het eerste deel van de sessie toegankelijk voor de pers. Na een aantal lichte loopoefeningen gingen de speelsters aan de slag met de bal.



