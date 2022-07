LIVESTREAM EK voetbal: Duitsers klimmen op voorsprong tegen Oostenrijk

In de tweede kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal moet Oostenrijk de strijd aangaan met ploeg-in-vorm Duitsland. De Duitse nationale ploeg liet nog geen punten liggen in Engeland, Oostenrijk stootte als tweede door in de sterke A-poule met onder meer het gastland. Bekijk de wedstrijd live op Canvas vanaf 20.50 uur of via een livestream op onze website/app.