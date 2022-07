Engeland krijgt gedroomde finale in eigen land, na vlotte zege tegen onmachtige Zweden

“It’s coming home, it’s coming home, it’s coming….Football’s coming home!” De Engelse fans dachten het Zweedse varkentje, dat pas in de slotminuut de Red Flames wist te verschalken, wel even te wassen.



Maar de stugge Scandinaviërs toonden hun ware gelaat in een felbevochten wedstrijd. Het spektakelstuk begon al in de eerste minuut toen de Zweedse Jakobsson met een aardig openingsschot de toon zette.



Daarmee inspireerde ze ook haar ploeggenoten. Even later was het de beurt aan haar collega-aanvalster Blackstenius, maar de Engelse doelvrouw Earps stond pal en ranselde de bal uit haar doelvlak.



De doelvrouw van Manchester United overleefde de Zweedse storm en de Engelsen namen de controle over. Dankzij het enthousiaste thuispubliek

werd het vuur bij de thuisploeg nog verder aangewakkerd.



Diep in de eerste helft wisten The Lionesses zelfs uit hun as te herrijzen. Het was opnieuw topschutster Beth Mead die haar 6e doelpunt van het tornooi met een knappe volley tegen de netten knalde.