LIVESTREAM: Red Flames duiken met brilscore de rust in, kwartfinale nog steeds binnen handbereik

rust, 21 uur 48. Alles nog te spelen. De Flames kunnen terugblikken op een meer dan degelijke eerste helft. Met een brilscore duiken we de rust in. Gezien de voorsprong van de Fransen is alles nog mogelijk in de tweede helft.

rust, 21 uur 47. De Italianen claimen een penalty, maar het is duidelijk de steunarm van Cayman die de bal raakt. Geen hands dus.

rust, 21 uur 45. Op slag van rust komen de Belgen nog eens opzetten. Eurlings zoekt naar de steekpas, maar was beter voor eigen succes gegaan.

eerste helft, minuut 44. We kijken naar een evenwichtige wedstrijd. Echt grote kansen zijn er nog niet geweest, maar beide ploegen zien mogelijkheden.

eerste helft, minuut 43. Bonansea met de poging, Evrard keert. Bonansea komt de rechthoek in en legt aan richting verste hoek, maar Evrard keert goed.

eerste helft, minuut 42. Evrard bij de pinken!

eerste helft, minuut 35. Enthousiaste Philtjens. Philtjens, die als speelster van Sassuolo heel wat Italiaanse speelsters kent, wisselt goede met mindere momenten af. Aan haar enthousiasme zal het alleszins niet liggen.

eerste helft, minuut 34. Vooral na balverlies van de Italianen ontstaan er ruimtes. Voorlopig steekt er altijd nog een Italiaans been tussen de pogingen tot omschakeling van de Flames.

eerste helft, minuut 34. Wullaert is in uitstekende doen vandaag. Wat heeft ze gegeten? Aster Nzeyimana.

eerste helft, minuut 31. Evrard brengt de bal weer aan het rollen. Nog een goed kwartier tijd om iets te forceren in deze eerste helft.

eerste helft, minuut 29. Drankpauze. We maken tijd voor een korte drankpauze. De Italianen halen ook ijspakken boven om in de nek te leggen van de speelsters.

eerste helft, minuut 28. Met Hannah Eurlings erbij is OHL goed vertegenwoordigd in de Belgische basisploeg. Ook Sari Kees en Nicky Evrard maken deel uit van de Leuvense selectie.

eerste helft, minuut 26. Visitekaartje Bonansea. Bonansea toont even dat ze kan voetballen en kapt Van Gheluwe twee keer uit. Ze besluit uiteindelijk naast, maar het feestje was sowieso niet doorgegaan want de Italiaanse aanvalster vertrok uit buitenspel.

eerste helft, minuut 24. Schotje De Caigny. Een nieuwe halve kans. De Caigny probeert het van heel ver. De bal gaat er een paar meter over.

eerste helft, minuut 23. Vangheluwe let goed op. Ze werkt een steekballetje vanop het Italiaanse middenveld in extremis weg.

eerste helft, minuut 22. Italië zakt terug. Het balbezit is de laatste minuten voor België. Italië parkeert een lage dubbele linie om de opties voorin te beperken voor de Flames.

eerste helft, minuut 20. Philtjens toont zich bedrijvig op de linkerkant. Ze probeert te combineren met De Caigny en Cayman maar telkens worden ze gestuit.

eerste helft, minuut 17. Italië is terug wakker. Na een kwartier radiostilte is Italië er nog eens. Een voorzet van Bergameschi wordt nog gekeerd, Giugliano trapt naast in de herneming.

eerste helft, minuut 16. Dit is veruit de beste opening van een wedstrijd die we al hebben gezien van de Flames op dit EK. Aster Nzeyimana.

eerste helft, minuut 14. Trage starter. Italië is traditioneel een trage starter. In de vorige twee groepswedstrijden slikten ze telkens een tegentreffer in de eerste 10 minuten. Dat momentum is alvast gepasseerd.

eerste helft, minuut 13. De Squadra heeft moeite met uitverdedigen. De twee Belgische spitsen Eurlings en Wullaert staan uitstekend opgesteld. Het tactisch plan van Serneels klopt voorlopig.

eerste helft, minuut 12. De Belgen hebben het evenwicht meer dan hersteld in deze wedstrijd. Een eerste Belgische hoekschop is een feit.

eerste helft, minuut 11. Wullaert snijdt heel goed de paslijnen af naar het middenveld van de Italianen. Imke Courtois.

eerste helft, minuut 7. Elena Dhondt met een nieuwe kans!

eerste helft, minuut 7. De Italianen blijven moeite hebben met het uitverdedigen. België kan op deze manier een beetje druk houden. Een goede voorzet van Wullaert leidt tot een nieuwe kans. Dhont kan de bal juist niet voldoende raken.

eerste helft, minuut 6. Nipt over. De Belgen kunnen bijna profiteren van een slechte inspeelpas van Linari. Dhont pikt op en levert in bij Eurlings. De jonge spits besluit nipt over.

eerste helft, minuut 5. Eurlings schiet net over.

eerste helft, minuut 4. Eerste keer België. Een eerste moment van balbezit zorgt meteen voor een klein beetje gevaar voor België. Wullaert probeert het vanop afstand. Het schot wordt geblokt.

eerste helft, minuut 2. Italië eist de bal op in de openingsminuten. De Flames proberen onder de druk uit te komen.

eerste helft, minuut 2. Goed nieuws uit Frankrijk, eerste kansje voor Italië. Terwijl er meteen goed nieuws doorsijpelt uit die andere groepsmatch waar Frankrijk op voorsprong is gekomen, krijgt Italië een eerste kansje. Evrard keert de afstandspoging.

eerste helft, minuut 1. Italië kan al prikken in de openingsminuut na dom balverlies.

eerste helft, 21 uur 01. Ivana Martinicic heeft de wedstrijd op gang gefloten. De Red Flames staan in een soort 4-4-2 geposteerd met Cayman en Dhont op de flanken.

vooraf, 21 uur 41. Bonansea met de poging, Evrard keert. Bonansea komt de rechthoek in en trapt goed naar de verste hoek. Evrard is attent en kan de poging keren.

vooraf, 21 uur 39. Biesmans moet Girelli terughalen na een blunder van Vangheluwe. Voorlopig loopt alles goed af, maar onze backs knokken zich maar beter snel weer in de wedstrijd.

vooraf, 21 uur 37. Philtjens brengt Kees in de problemen met een moeilijke bal. Bonansea kan gelukkig niet profiteren.

vooraf, 20 uur 58. Biesmans achteraan. Julie Biesmans schuift een rijtje naar achter. Zij vervangt De Neve in de verdediging naast Sari Kees.

vooraf, 20 uur 47. Als de volksliederen een wedstrijd zouden zijn, maakte België geen kans tegen de Italianen. Alle azuurblauwen zingen uit volle borst mee.

vooraf, 20 uur 47. Puur qua voetballend vermogen is Italië niet beter dan België. Gert Verheyen.

vooraf, 20 uur 43. 30°. Net zoals in de rest van West-Europa is het warm in Manchester. De thermometer geeft zo'n 30 graden aan.

vooraf, 20 uur 41. Ik vermoed dat Wullaert in steun van Eurlings gaat spelen. Op deze manier hoop ik dat ze druk kunnen zetten op de centrale verdedigers van Italië. Imke Courtois.

vooraf, 20 uur 38. De match gaat vanavond door in het Academy Stadium van Manchester City. Hier speelden de Flames ook hun eerste wedstrijd van dit toernooi. Toen hadden ze even tijd nodig om op gang te komen, laat ons hopen dat ze intussen al gewend zijn aan de omstandigheden in het kleine stadion.

vooraf, 20 uur 34. Frankrijk zal vol voor de overwinning gaan tegen Ijsland. Hun basisploeg ziet er ongeveer op zijn sterkst uit. Heleen Jaques.

vooraf, 20 uur 29. Opstelling Italië. Italië grijpt duidelijk terug naar de ervaring om de Belgen te bekampen. Bonansea, Girelli en Giugliano komen in de plaats van Caruso, Piemonte en Giacinti. Vooral Bonansea en Girelli hebben al heel wat topmatchen achter de kiezen. Zij weten wat het is om te spelen met het mes op de keel.

vooraf, 20 uur 26. Ook de opstelling van La Squadra is bekend.

vooraf, 20 uur 14. Het is Laura De Neve die plaats moet ruimen voor Eurlings. De Neve sukkelde de afgelopen dagen met een lichte blessure en start op de bank. Aangezien De Neve een verdedigster is en Eurlings een aanvalster kunnen er straks nog wel wat positiewissels verwacht worden. Het is voorlopig afwachten hoe Serneels zijn pionnen precies heeft neergezet.

vooraf, 20 uur 11. Jonge Eurlings in de basis. Hannah Eurlings krijgt haar kans in de basisopstelling van de Belgen. Dat heeft ze ongetwijfeld te danken aan haar twee snedige invalbeurten in de vorige wedstrijden. De 19-jarige Eurlings is de jongste speelster in de Belgische selectie en moet voor extra creativiteit zorgen in het aanvallend compartiment.

vooraf, 19 uur 35. Imke Courtois: "Nog niet het beste Italië gezien op dit toernooi". Voor het tornooi spraken de Red Flames hun ambitie uit om de kwartfinales te halen. Vanavond is het dus alles of niets. Al zal er mogelijk gerekend moeten worden, weet Imke Courtois. "De speelsters kennen natuurlijk alle mogelijke scenario's. Tijdens de wedstrijd zijn ze daar niet mee bezig - misschien dat ze tijdens de rust eens voorzichtig zullen polsen - maar het is vooral wachten tot het laatste fluitsignaal en dan ken je het verdict", zegt Courtois in het Journaal. "Ik verwacht een open wedstrijd, al zou het kunnen dat de hitte het tempo wat drukt. Ik heb nog niet het beste Italië gezien voorlopig, hopelijk ook vanavond niet." Courtois heeft er vertrouwen in: "De Flames gaan moeten opletten voor een aantal speelsters met veel kwaliteiten zoals Bonansea, Girelli en Simonetti. Maar als je kijkt naar de vibes rond de Flames, dan heb ik er vertrouwen in dat ze deze match kunnen winnen." De cocommentator blikt ook even vooruit: "Als ze de kwartfinale zouden bereiken, schrijven ze geschiedenis. Ik hoop dat het jonge meisjes zou inspireren om te gaan voetballen en ook clubs zou inspireren om meer te investeren in het vrouwenvoetbal."

vooraf, 08 uur 35. Kwartfinale tegen Zweden? De nummer twee van groep D komt vrijdag (22 juli) in Leigh uit tegen Zweden, dat groep C won. Frankrijk speelt een dag later in Rotherham tegen Nederland, de runner-up van groep C.

vooraf, 08 uur 33. 6x won Italië, 2x won België. België (FIFA-19) en Italië (FIFA-14) speelden al 9 keer tegen elkaar, wat resulteerde in 6 zeges voor Italië, 2 voor België en 1 draw. Het laatste duel dateert van 4 september 2018, toen de Flames in Leuven met 2-1 wonnen. Italië was toen wel al geplaatst voor het WK en had de

clock 08:25 vooraf, 08 uur 25. Je ziet dat iedereen groeit in zijn rol. De ploeg is klaar voor de match tegen Italië. Op een groot toernooi is het elke dag een beetje aanpassen. Het team is sterk en is vol zelfvertrouwen. Ik voel een goeie prestatie aankomen tegen Italië. Bondscoach Roberto Martinez. Je ziet dat iedereen groeit in zijn rol. De ploeg is klaar voor de match tegen Italië. Op een groot toernooi is het elke dag een beetje aanpassen. Het team is sterk en is vol zelfvertrouwen. Ik voel een goeie prestatie aankomen tegen Italië. Bondscoach Roberto Martinez

clock 07:32 vooraf, 07 uur 32. Live op alle Sporza-kanalen. U kunt de match online volgen met tekst op deze pagina, vanaf 20.30 uur streamen we ook de omkadering met presentator Ruben Van Gucht en gasten Heleen Jaques en Gert Verheyen. De tv-uitzending is op Canvas. Het tv-commentaar is van Aster Nzeyimana en Imke Courtois, op Radio 1 geeft Hermien Vanbeveren commentaar. . Live op alle Sporza-kanalen U kunt de match online volgen met tekst op deze pagina, vanaf 20.30 uur streamen we ook de omkadering met presentator Ruben Van Gucht en gasten Heleen Jaques en Gert Verheyen. De tv-uitzending is op Canvas.



Het tv-commentaar is van Aster Nzeyimana en Imke Courtois, op Radio 1 geeft Hermien Vanbeveren commentaar.

clock 07:30 vooraf, 07 uur 30. De match tegen Italië zal heel belangrijk worden voor het Belgische voetbal. We willen samen geschiedenis schrijven. Laura De Neve. De match tegen Italië zal heel belangrijk worden voor het Belgische voetbal. We willen samen geschiedenis schrijven. Laura De Neve

clock 07:29 vooraf, 07 uur 29. We hebben de ambitie uitgesproken om de kwartfinale te halen. Ik zal eerlijk zijn: mocht het niet lukken, zal ik heel ontgoocheld zijn. Bondscoach Ives Serneels. We hebben de ambitie uitgesproken om de kwartfinale te halen. Ik zal eerlijk zijn: mocht het niet lukken, zal ik heel ontgoocheld zijn. Bondscoach Ives Serneels

clock 07:26 vooraf, 07 uur 26. EK voetbal 2022 vrouwen In deze scenario's plaatsen de Red Flames zich op de slotspeeldag voor de kwartfinales

clock 07:16 vooraf, 07 uur 16. Vijf jaar geleden eindigde het EK-debuut van de Belgische vrouwenploeg in Nederland in de groepsfase. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, moeten de Flames in het Manchester City Academy Stadium vol aan de bak tegen Italië. Beide landen hebben na twee wedstrijden 1 op 6, maar kunnen nog tweede worden in groep D. Voorwaarde is wel dat IJsland (2 punten) niet wint van het al geplaatste Frankrijk (6 punten). Die wedstrijd wordt op hetzelfde moment als Italië-België gespeeld in Rotherham. Voor de Flames kan ook een gelijkspel volstaan, maar dan wordt het rekenen en moet IJsland zeker verliezen van de Fransen. . Vijf jaar geleden eindigde het EK-debuut van de Belgische vrouwenploeg in Nederland in de groepsfase. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, moeten de Flames in het Manchester City Academy Stadium vol aan de bak tegen Italië.



Beide landen hebben na twee wedstrijden 1 op 6, maar kunnen nog tweede worden in groep D. Voorwaarde is wel dat IJsland (2 punten) niet wint van het al geplaatste Frankrijk (6 punten). Die wedstrijd wordt op hetzelfde moment als Italië-België gespeeld in Rotherham.



Voor de Flames kan ook een gelijkspel volstaan, maar dan wordt het rekenen en moet IJsland zeker verliezen van de Fransen.

clock 07:15 vooraf, 07 uur 15. Italië-België voor kwartfinale. De Red Flames spelen om 21 uur hun derde groepswedstrijd op het EK tegen Italië. Frankrijk is met 6 punten al zeker van de groepswinst, IJsland (2 ptn), België (1 ptn) en Italië (1 ptn) kunnen nog 2e worden, goed voor een ticket voor de kwartfinale. . Italië-België voor kwartfinale De Red Flames spelen om 21 uur hun derde groepswedstrijd op het EK tegen Italië. Frankrijk is met 6 punten al zeker van de groepswinst, IJsland (2 ptn), België (1 ptn) en Italië (1 ptn) kunnen nog 2e worden, goed voor een ticket voor de kwartfinale.

clock Opstelling Italië. Laura Giuliani, Lucia Di Guglielmo, Elisa Bartoli, Elena Linari, Lisa Boattin, Valentina Bergamaschi, Flaminia Simonetti, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli Opstelling Italië Laura Giuliani, Lucia Di Guglielmo, Elisa Bartoli, Elena Linari, Lisa Boattin, Valentina Bergamaschi, Flaminia Simonetti, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli

clock Opstelling België. Nicky Evrard, Jody Vangheluwe, Sari Kees, Julie Biesmans, Davina Philtjens, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny, Elena Dhont, Hannah Eurlings, Tessa Wullaert Opstelling België Nicky Evrard, Jody Vangheluwe, Sari Kees, Julie Biesmans, Davina Philtjens, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny, Elena Dhont, Hannah Eurlings, Tessa Wullaert