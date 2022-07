D-Day voor Flames op EK tegen Italië: naar kwartfinale of naar huis

De Red Flames spelen om 21 uur hun derde groepswedstrijd op het EK tegen Italië. Frankrijk is met 6 punten al zeker van de groepswinst, IJsland (2 ptn), België (1 ptn) en Italië (1 ptn) kunnen nog 2e worden, goed voor een ticket voor de kwartfinale. Volg de match hier, kijk vanaf 20.30 uur naar Eén of de livestream of luister naar Radio 1.