LIVESTREAM: Red Flames mogen hopen! Frankrijk al na 1 minuut op voorsprong

clock 4'

eerste helft, minuut 4. Doelpunt Frankrijk: 0-1! We hebben nog niet met onze ogen geknipperd en het staat al 0-1 in het voordeel van de Fransen. Dankuwel, Melvine Malard, die de bal al na 1 minuut keurig in het hoekje duwt. De Red Flames lachen in hun vuistje. .