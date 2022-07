Goed nieuws voor de Red Flames: Italië en IJsland spelen gelijk

Italië en openingsfases, het is geen goeie combinatie op het EK in Engeland. Net als tegen Frankrijk begonnen de Italiaanse vrouwen meteen met een achterstand: een trademark lange inworp van Jonsdottir raakte niet weg en Viljhalmsdottir profiteerde: 0-1.

Italië was van slag en kreeg voor de rust weinig klaar, maar dat veranderde na de peptalk van de bondscoach in de kleedkamer. Invalster Bonansea haalde de achterlijn en de infiltrerende Bergamaschi maakte gelijk: 1-1.

Diezelfde Bonansea had even later pech dat de paal haar van de 2-1 hield. Beide teams kregen daarna nog kansen genoeg om de zege te grijpen, maar de afwerking bleef in gebreke.

Met een puntje schieten Italië en IJsland weinig op, de lachende derde is België. Als de Red Flames op de slotspeeldag van de groep kunnen winnen van Italië, dan hebben ze een goede kans om de kwartfinales te halen. Tenzij IJsland kan stunten tegen Frankrijk.