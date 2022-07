Janice Cayman (Lyon) kent Frankrijk als geen ander: "Kunnen soms wat nonchalant zijn"

We zullen super efficiënt moeten zijn. We hebben hier al eens gestunt tegen een topland, hopelijk kan dat nog een keer.

vooraf, 17 uur 39. Cayman: "Fransen kunnen soms wat nonchalant zijn". Niemand die Frankrijk beter kent dan Janice Cayman, speelster van topteam Lyon. Gisteren trainde ze nog apart, maar ze is ondertussen weer helemaal fit. Waar is Frankrijk te pakken? "Ze kunnen soms wat nonchalant zijn, hopelijk kunnen we daar eens tegen prikken. We geloven in een stunt, het wordt niet gemakkelijk, maar we gaan er alles aan doen om het een spannende wedstrijd te houden." "Italië is normaal ook één van de toplanden, we weten dat het moeilijk zal worden. Maar onze organisatie kan ook goed zijn. We gaan alles geven." .