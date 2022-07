Grace Geyoro kijkt na hattrick tegen Italië uit naar duel met Red Flames: "Geconcentreerd blijven"

clock 15:25

vooraf, 15 uur 25. Geyoro na hattrick tegen Italië: "Moeten gefocust blijven voor duel met België". Na afloop van de 5-1-zege van Frankrijk tegen Italië blikte uitblinkster Grace Geyoro (ze maakte een hattrick) nog even uit naar het volgende duel tegen de Red Flames. Ze waarschuwde daarbij voor gemakzucht. "We moeten professioneel blijven en hard werken. We moeten nu niet denken dat het al binnen is. De weg is nog lang en we moeten gefocust en geconcentreerd blijven", vertelde ze voor de camera's van de toernooiorganisatie. Frankrijk is met drie punten groepsleider en kan zich donderdag mits een tweede zege tegen België, dat 1-1 gelijkspeelde tegen IJsland, al plaatsen voor de kwartfinales. De match in Rotherham start om 20 uur. Drie uur eerder neemt IJsland het in Manchester op tegen Italië. .