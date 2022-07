Franse vrouwen hebben extra motivatie voor duel tegen Red Flames: "Feestdag mooi afsluiten"

clock 13:38 vooraf, 13 uur 38. Topland Frankrijk op zijn hoede voor duel met de Red Flames. Topland Frankrijk op zijn hoede voor duel met de Red Flames

clock 06:43 vooraf, 06 uur 43. Frankrijk tegen België, editie 19. België en Frankrijk speelden in het verleden al 18 keer tegen elkaar. Met tien overwinningen tegen vijf zijn de zuiderburen duidelijk in het voordeel. Frankrijk won ook het laatste duel, een vriendschappelijke wedstrijd in 2017 in Montpellier (2-0). . Frankrijk tegen België, editie 19 België en Frankrijk speelden in het verleden al 18 keer tegen elkaar. Met tien overwinningen tegen vijf zijn de zuiderburen duidelijk in het voordeel.



clock 06:39 vooraf, 06 uur 39. Frankrijk door bij winst. Frankrijk zette na de 5-0 bij de rust de rem op tegen Italië. Het werd 5-1. Bij winst vanavond zijn de Fransen zeker van de kwalificatie voor de kwartfinales. Als nummer 19 van de wereld zijn de Flames de absolute underdog tegen de nummer 3, maar coach Serneels geeft zich niet op voorhand gewonnen. "We moeten in onszelf geloven. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om hier te geraken." "We moeten alle middelen die we hebben inzetten om enerzijds na de wedstrijd zelf een goed gevoel te hebben en anderzijds de Fransen het zo moeilijk mogelijk te maken", vertelde hij op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd. . Frankrijk door bij winst Frankrijk zette na de 5-0 bij de rust de rem op tegen Italië. Het werd 5-1. Bij winst vanavond zijn de Fransen zeker van de kwalificatie voor de kwartfinales.



clock 06:38 vooraf, 06 uur 38. België heeft punt. Tegen IJsland mochten de Flames best niet verliezen, winnen tegen de nummer 17 was het best om de kansen te vrijwaren. Het werd 1-1, goed voor een punt, dus moet België wellicht stunten tegen Frankrijk of Italië om de volgende ronde te houden. . België heeft punt Tegen IJsland mochten de Flames best niet verliezen, winnen tegen de nummer 17 was het best om de kansen te vrijwaren. Het werd 1-1, goed voor een punt, dus moet België wellicht stunten tegen Frankrijk of Italië om de volgende ronde te houden.

clock 06:37 vooraf, 06 uur 37. Live op alle Sporza-kanalen. U kunt de 2e EK-match van de Flames bekijken op tv (Canvas) en hierboven op onze livestream. Commentaar is er van Aster Nzeyimana en Imke Courtois, Ruben Van Gucht presenteert het omkaderingsprogramma met gasten Heleen Jaques en Arnar Vidarsson vanaf 20.35 uur. Op deze pagina kunt u naast de livestream ook live met tekst het duel volgen. Op Radio 1 geeft Hermien Vanbeveren commentaar. . Live op alle Sporza-kanalen U kunt de 2e EK-match van de Flames bekijken op tv (Canvas) en hierboven op onze livestream. Commentaar is er van Aster Nzeyimana en Imke Courtois, Ruben Van Gucht presenteert het omkaderingsprogramma met gasten Heleen Jaques en Arnar Vidarsson vanaf 20.35 uur.



clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. We zullen super efficiënt moeten zijn. We hebben hier al eens gestunt tegen een topland, hopelijk kan dat nog een keer. Janice Cayman. We zullen super efficiënt moeten zijn. We hebben hier al eens gestunt tegen een topland, hopelijk kan dat nog een keer. Janice Cayman

clock 17:39 vooraf, 17 uur 39. Cayman: "Fransen kunnen soms wat nonchalant zijn". Niemand die Frankrijk beter kent dan Janice Cayman, speelster van topteam Lyon. Gisteren trainde ze nog apart, maar ze is ondertussen weer helemaal fit. Waar is Frankrijk te pakken? "Ze kunnen soms wat nonchalant zijn, hopelijk kunnen we daar eens tegen prikken. We geloven in een stunt, het wordt niet gemakkelijk, maar we gaan er alles aan doen om het een spannende wedstrijd te houden." "Italië is normaal ook één van de toplanden, we weten dat het moeilijk zal worden. Maar onze organisatie kan ook goed zijn. We gaan alles geven." . Cayman: "Fransen kunnen soms wat nonchalant zijn" Niemand die Frankrijk beter kent dan Janice Cayman, speelster van topteam Lyon. Gisteren trainde ze nog apart, maar ze is ondertussen weer helemaal fit.

clock 17:36 vooraf, 17 uur 36. Cayman voor de wedstrijd tegen Frankrijk: "Helemaal klaar". Cayman voor de wedstrijd tegen Frankrijk: "Helemaal klaar"

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Geyoro na hattrick tegen Italië: "Moeten gefocust blijven voor duel met België". Na afloop van de 5-1-zege van Frankrijk tegen Italië blikte uitblinkster Grace Geyoro (ze maakte een hattrick) nog even uit naar het volgende duel tegen de Red Flames. Ze waarschuwde daarbij voor gemakzucht. "We moeten professioneel blijven en hard werken. We moeten nu niet denken dat het al binnen is. De weg is nog lang en we moeten gefocust en geconcentreerd blijven", vertelde ze voor de camera's van de toernooiorganisatie. Frankrijk is met drie punten groepsleider en kan zich donderdag mits een tweede zege tegen België, dat 1-1 gelijkspeelde tegen IJsland, al plaatsen voor de kwartfinales. De match in Rotherham start om 20 uur. Drie uur eerder neemt IJsland het in Manchester op tegen Italië. . Geyoro na hattrick tegen Italië: "Moeten gefocust blijven voor duel met België" Na afloop van de 5-1-zege van Frankrijk tegen Italië blikte uitblinkster Grace Geyoro (ze maakte een hattrick) nog even uit naar het volgende duel tegen de Red Flames. Ze waarschuwde daarbij voor gemakzucht. "We moeten professioneel blijven en hard werken. We moeten nu niet denken dat het al binnen is. De weg is nog lang en we moeten gefocust en geconcentreerd blijven", vertelde ze voor de camera's van de toernooiorganisatie. Frankrijk is met drie punten groepsleider en kan zich donderdag mits een tweede zege tegen België, dat 1-1 gelijkspeelde tegen IJsland, al plaatsen voor de kwartfinales. De match in Rotherham start om 20 uur. Drie uur eerder neemt IJsland het in Manchester op tegen Italië.



clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Flames ontmoeten Frankrijk op speeldag 2. Na het felbevochten gelijkspel tegen IJsland (1-1) wacht op donderdag een topduel met Frankrijk voor de Red Flames. Allerminst een evidente opdracht nadat Les Bleues in de eerste helft al korte metten maakten met Italië. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 5-1. . Flames ontmoeten Frankrijk op speeldag 2 Na het felbevochten gelijkspel tegen IJsland (1-1) wacht op donderdag een topduel met Frankrijk voor de Red Flames. Allerminst een evidente opdracht nadat Les Bleues in de eerste helft al korte metten maakten met Italië. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 5-1.

