Opgelet Red Flames! Frankrijk draait Italië door de gehaktmolen met 5-1

Na het gelijkspel tussen België en Ijsland kregen Frankrijk en Italië een uitgelezen kans om de koppositie te bemachtigen in groep D. Een boodschap die de Fransen luid en duidelijk ontvangen hadden.



Italië werd meteen bij de keel gegrepen en keek na nog geen kwartier spelen al tegen een dubbele achterstand aan. Eerste profiteerde Geyoro van slecht wegwerken in de Italiaanse zestien, waarna Katoko de 2-0 van dichtbij binnenduwde.



De Italianen snakten naar adem, maar de Franse TGV stoomde onverbiddelijk door. Cascarino sneed vlotjes naar binnen en krulde de 3-0 heerlijk in de verste hoek. Wedstrijd gespeeld, maar nog was de Franse honger niet gestild.



Vrouw van de match Geyoro was een gesel voorin en zette de forfaitcijfers nog voor de rust op het bord met twee knappe treffers. Italië trok met het schaamrood op de wangen richting de kleedkamer.



In een minder spektakelrijke 2e helft haalden de Fransen hun voet dan toch van het gaspedaal. Italië kwam iets beter in de wedstrijd, maar verder dan een eerredder van Piemonte kwamen ze niet.



De Red Flames zijn alvast gewaarschuwd, want donderdag om 21 uur zijn zij aan de beurt. Hopelijk hebben de Fransen dan minder honger.