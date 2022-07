LIVESTREAM: Penalty voor de Flames! Dhont wordt foutief afgestopt in de zestien

clock 66' tweede helft, minuut 66. Justine Vanhaevermaet neemt de penalty voor haar rekening. Hangen de Flames de bordjes op gelijke hoogte? . Justine Vanhaevermaet neemt de penalty voor haar rekening. Hangen de Flames de bordjes op gelijke hoogte?

clock 64' tweede helft, minuut 64. Penalty voor België! Dhont gaat neer in het strafschopgebied na een tackle van Gunnhildur Jonsdottir. België krijgt een strafschop van Olofsson! . Penalty voor België! Dhont gaat neer in het strafschopgebied na een tackle van Gunnhildur Jonsdottir. België krijgt een strafschop van Olofsson!

clock 64' tweede helft, minuut 64. Wullaert mist kopbal. Kees verovert de bal van Thorvaldsdottir die knap kan inspelen tot bij Dhont. Cayman loopt prima in en wordt aangespeeld door Dhont. De speelster van Lyon kan de bal voor doel brengen, maar Wullaert mispakt zich en kan niet koppen. Het was nochtans een aardige voorzet van Cayman na een prima actie van Kees. . Wullaert mist kopbal Kees verovert de bal van Thorvaldsdottir die knap kan inspelen tot bij Dhont. Cayman loopt prima in en wordt aangespeeld door Dhont. De speelster van Lyon kan de bal voor doel brengen, maar Wullaert mispakt zich en kan niet koppen. Het was nochtans een aardige voorzet van Cayman na een prima actie van Kees.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Knappe verdedigende actie Philtjens. Van de ene kant gaat het meteen terug naar de andere. Vilhjalmsdottir zet prima voor en Philtjens duikt naar de bal. Ze kopt weg voor Jonsdottir haar voet tegen het leer kan zetten. . Knappe verdedigende actie Philtjens Van de ene kant gaat het meteen terug naar de andere. Vilhjalmsdottir zet prima voor en Philtjens duikt naar de bal. Ze kopt weg voor Jonsdottir haar voet tegen het leer kan zetten.

clock 60' tweede helft, minuut 60. De Neve speelt in tot bij Cayman. Die moet zich haasten om de bal voor Sigurdardottir te raken. De IJslandse doelvrouw kan de bal nog net op tijd pakken. . De Neve speelt in tot bij Cayman. Die moet zich haasten om de bal voor Sigurdardottir te raken. De IJslandse doelvrouw kan de bal nog net op tijd pakken.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Uithaal Vanhaevermaet. Wullaert vindt Cayman op de rand van de zestien, ze legt af voor Vanhaevermaet. De middenveldster haalt uit en Sigurdardottir moet in actie komen om dat schot van Vanhaevermaet op te vangen. . Uithaal Vanhaevermaet Wullaert vindt Cayman op de rand van de zestien, ze legt af voor Vanhaevermaet. De middenveldster haalt uit en Sigurdardottir moet in actie komen om dat schot van Vanhaevermaet op te vangen.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vangheluwe speelt knap in bij Wullaert. Op haar beurt zwiert Wullaert de bal voor doel. De Caigny staat op de goeie positie en kan koppen, maar er schuilt geen groot gevaar in haar kopbal. . Vangheluwe speelt knap in bij Wullaert. Op haar beurt zwiert Wullaert de bal voor doel. De Caigny staat op de goeie positie en kan koppen, maar er schuilt geen groot gevaar in haar kopbal.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Gunnarsdottir probeert het met een omhaal. Evrard wil een laag schot opvangen, maar Thorvaldsdottir kan met een tackle die bal veroveren. Via een voorzet belandt de bal bij kapitein Gunnarsdottir die het probeert met een omhaal, maar daar komt geen kans uit. . Gunnarsdottir probeert het met een omhaal Evrard wil een laag schot opvangen, maar Thorvaldsdottir kan met een tackle die bal veroveren. Via een voorzet belandt de bal bij kapitein Gunnarsdottir die het probeert met een omhaal, maar daar komt geen kans uit.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Jonsdottir wil de bal in de zestien pompen, maar Vangheluwe gooit zich voor de bal. Hoekschop voor IJsland. . Jonsdottir wil de bal in de zestien pompen, maar Vangheluwe gooit zich voor de bal. Hoekschop voor IJsland.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Cayman vindt De Caigny op de rand van de zestien. Ze speelt meteen Philtjens aan, maar via een IJslands been gaat de bal buiten. Daar had België meer mee kunnen doen. . Cayman vindt De Caigny op de rand van de zestien. Ze speelt meteen Philtjens aan, maar via een IJslands been gaat de bal buiten. Daar had België meer mee kunnen doen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Flames dan toch op achterstand, Thorvaldsdottir kopt binnen aan tweede paal. Flames dan toch op achterstand, Thorvaldsdottir kopt binnen aan tweede paal

clock 50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Berglind Thorvaldsdóttir van IJsland. 0, 1. goal België IJsland 66' 0 1

clock 49' tweede helft, minuut 49. Goal IJsland. Berglind Thorvaldsdottir kopt IJsland op voorsprong na een mooie voorzet van Karolina Vilhjalmsdottir. Thorvaldsdottir staat alleen aan de tweede paal en kan de bal in doel werken. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen. . Goal IJsland Berglind Thorvaldsdottir kopt IJsland op voorsprong na een mooie voorzet van Karolina Vilhjalmsdottir. Thorvaldsdottir staat alleen aan de tweede paal en kan de bal in doel werken. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Inworp Jonsdottir. Jonsdottir neemt weer een inworp voor haar rekening en haar ploeggenotes verzamelen rond de penaltystip. De bal komt daar ook, maar het is Vanhaevermaet die de verre bal kan wegkoppen. . Inworp Jonsdottir Jonsdottir neemt weer een inworp voor haar rekening en haar ploeggenotes verzamelen rond de penaltystip. De bal komt daar ook, maar het is Vanhaevermaet die de verre bal kan wegkoppen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Jonsdottir rolt iedereen op, maar Evrard staat goed te keepen. Jonsdottir rolt iedereen op, maar Evrard staat goed te keepen

clock 48' tweede helft, minuut 48. Snelle Jonsdottir creëert nieuwe kans. IJsland kan profiteren van balverlies van de Belgen. De snelle Jonsdottir komt aan de bal die op Evrard kan afstormen. Ze haalt uit in de zestien, maar Evrard is alert en vangt de bal op. . Snelle Jonsdottir creëert nieuwe kans IJsland kan profiteren van balverlies van de Belgen. De snelle Jonsdottir komt aan de bal die op Evrard kan afstormen. Ze haalt uit in de zestien, maar Evrard is alert en vangt de bal op.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Cayman vindt Biesmans op de linkerflank. Ze zet Atladottir makkelijk in de wind, maar haar voorzet gaat in rook op. . Cayman vindt Biesmans op de linkerflank. Ze zet Atladottir makkelijk in de wind, maar haar voorzet gaat in rook op.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:04 tweede helft, 19 uur 04. Tweede helft. Serneels en Halldorsson hebben nog geen wissels doorgevoerd. Wullaert trapt de 2e helft op gang. . Tweede helft Serneels en Halldorsson hebben nog geen wissels doorgevoerd. Wullaert trapt de 2e helft op gang.

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. België en IJsland duiken de kleedkamers in met een gelijke stand. De Red Flames komen goed weg na een prima penaltysave van Nicky Evrard. Nemen ze in de tweede helft de wedstrijd in handen? . Rust België en IJsland duiken de kleedkamers in met een gelijke stand. De Red Flames komen goed weg na een prima penaltysave van Nicky Evrard. Nemen ze in de tweede helft de wedstrijd in handen?

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Jonsdottir kan nog eens uithalen met een verre inworp. De bal kan met het hoofd verlengd worden, maar na wat geklungel in de zestien gaat de bal toch buiten. . Jonsdottir kan nog eens uithalen met een verre inworp. De bal kan met het hoofd verlengd worden, maar na wat geklungel in de zestien gaat de bal toch buiten.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Eerste grote kans voor België, maar Dhont werkt niet goed af. Eerste grote kans voor België, maar Dhont werkt niet goed af

clock 45' eerste helft, minuut 45. Gefrustreerde Jonsdottir. Jonsdottir is gekend om haar snelheid, maar Vangheluwe is de aanvalster te slim af. Jonsdottir is gefrustreerd en haalt Vangheluwe neer. De scheidsrechter laat spelen. . Gefrustreerde Jonsdottir Jonsdottir is gekend om haar snelheid, maar Vangheluwe is de aanvalster te slim af. Jonsdottir is gefrustreerd en haalt Vangheluwe neer. De scheidsrechter laat spelen.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Kans op 1-0! Wullaert vindt Cayman in de zestien met een subtiele en prima pass. Cayman legt meteen terug tot bij Dhont, maar zij raakt de bal met haar scheenbeen waardoor haar schot de nodige kracht mist. . Kans op 1-0! Wullaert vindt Cayman in de zestien met een subtiele en prima pass. Cayman legt meteen terug tot bij Dhont, maar zij raakt de bal met haar scheenbeen waardoor haar schot de nodige kracht mist.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Biesmans speelt gevaarlijk in waardoor IJsland kan profiteren. Jonsdottir zwiert de bal voor doel, maar weer kan de Belgische defensie de bal wegwerken in hoekschop. . Biesmans speelt gevaarlijk in waardoor IJsland kan profiteren. Jonsdottir zwiert de bal voor doel, maar weer kan de Belgische defensie de bal wegwerken in hoekschop.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Wullaert brengt de bal uitstekend voor doel, maar De Caigny schiet te kort om iets te doen met die prima voorzet van Wullaert. . Wullaert brengt de bal uitstekend voor doel, maar De Caigny schiet te kort om iets te doen met die prima voorzet van Wullaert.

clock 41' eerste helft, minuut 41. De Belgen missen wat nauwkeurigheid in de passing, vooraan worden de aanvalsters moeilijk aangespeeld. De Red Flames kunnen rekenen op een sterk blok achterin met een goeie Jody Vangheluwe. . De Belgen missen wat nauwkeurigheid in de passing, vooraan worden de aanvalsters moeilijk aangespeeld. De Red Flames kunnen rekenen op een sterk blok achterin met een goeie Jody Vangheluwe.

clock 40' eerste helft, minuut 40. De kansen zijn momenteel voor de IJslanders. België heeft het moeilijk om een kans bij elkaar te voetballen. . De kansen zijn momenteel voor de IJslanders. België heeft het moeilijk om een kans bij elkaar te voetballen.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Vilhjalmsdottir komt naar binnen en zet voor, maar Evrard maakt die voorzet ongedaan. . Vilhjalmsdottir komt naar binnen en zet voor, maar Evrard maakt die voorzet ongedaan.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Vilhjalmsdottir kiest voor een korte hoekschop waardoor Jonsdottir kan voorzetten. Brynjarsdottir kan de bal richting doel koppen, maar De Neve staat goed te verdedigen en werkt de bal zonder twijfel buiten. . Vilhjalmsdottir kiest voor een korte hoekschop waardoor Jonsdottir kan voorzetten. Brynjarsdottir kan de bal richting doel koppen, maar De Neve staat goed te verdedigen en werkt de bal zonder twijfel buiten.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Evrard kiest de juiste hoek en redt de strafschop! Evrard kiest de juiste hoek en redt de strafschop!

clock 33' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 33 door Berglind Thorvaldsdóttir van IJsland. penalty gemist België IJsland 66' 0 0

clock 33' eerste helft, minuut 33. Nicky Evrard houdt België recht! Nicky Evrard pakt de penalty van Thorvaldsdottir. De aanvalster zet haar penalty slecht om en Evrard kan de bal pakken. Dit moet de Belgische goalie vertrouwen geven. . Nicky Evrard houdt België recht! Nicky Evrard pakt de penalty van Thorvaldsdottir. De aanvalster zet haar penalty slecht om en Evrard kan de bal pakken. Dit moet de Belgische goalie vertrouwen geven.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Aiai... De VAR komt tussen en geeft Ijsland een strafschop. Aiai... De VAR komt tussen en geeft Ijsland een strafschop

clock 32' Gele kaart voor Davina Philtjens van België tijdens eerste helft, minuut 32 yellow card Davina Philtjens België

clock 32' eerste helft, minuut 32. Berglind Thorvaldsdottir zet zich achter de bal. . Berglind Thorvaldsdottir zet zich achter de bal.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Penalty voor IJsland! Philtjens wil zich voor het schot van Jonsdottir gooien en raakt zo met haar elleboog de bal. Olofsson heeft de fase bekeken en geeft IJsland een penalty. . Penalty voor IJsland! Philtjens wil zich voor het schot van Jonsdottir gooien en raakt zo met haar elleboog de bal. Olofsson heeft de fase bekeken en geeft IJsland een penalty.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Olofsson gaat toch even kijken. Krijgt IJsland een penalty door handspel van Philtjens? . Olofsson gaat toch even kijken. Krijgt IJsland een penalty door handspel van Philtjens?

clock 30' eerste helft, minuut 30. Penalty voor IJsland? Jonsdottir wil aanleggen, maar Philtjens staat in de weg in de zestien waardoor de bal verdwijnt in hoekschop. Jonsdottir claimt een penalty. De VAR bekijkt de fase momenteel. . Penalty voor IJsland? Jonsdottir wil aanleggen, maar Philtjens staat in de weg in de zestien waardoor de bal verdwijnt in hoekschop. Jonsdottir claimt een penalty. De VAR bekijkt de fase momenteel.

clock 29' eerste helft, minuut 29. De Neve speelt zwak in waardoor de IJslandse verdediging de bal meteen tot bij Jonsdottir kan brengen. Philtjens maakt zich breed en zet de aanvalster makkelijk van de bal. . De Neve speelt zwak in waardoor de IJslandse verdediging de bal meteen tot bij Jonsdottir kan brengen. Philtjens maakt zich breed en zet de aanvalster makkelijk van de bal.

clock 24' eerste helft, minuut 24. De Neve struikelt op gevaarlijk moment. De Neve struikelt en zo komt de bal bij Thorvaldsdottir terecht die kan uithalen, maar weer kan Vangheluwe de bal wegwerken door een prima tackle. Daar komt België goed weg. . De Neve struikelt op gevaarlijk moment De Neve struikelt en zo komt de bal bij Thorvaldsdottir terecht die kan uithalen, maar weer kan Vangheluwe de bal wegwerken door een prima tackle. Daar komt België goed weg.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Vangheluwe kan nog net de meubelen redden. Vangheluwe kan nog net de meubelen redden

clock 22' eerste helft, minuut 22. Gevaarlijke inworpen Jonsdottir. Sveindis Jonsdottir probeert met een verre inworp voor doelgevaar te zorgen. België kan die bal wegwerken, maar dan komt die bal toch nog bij IJsland terecht. Atladottir kan aanleggen, maar Vanhaevermaet kopt de bal over doel. Het gevaar is geweken. . Gevaarlijke inworpen Jonsdottir Sveindis Jonsdottir probeert met een verre inworp voor doelgevaar te zorgen. België kan die bal wegwerken, maar dan komt die bal toch nog bij IJsland terecht. Atladottir kan aanleggen, maar Vanhaevermaet kopt de bal over doel. Het gevaar is geweken.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Jonsdottir stond op het puntje om alleen op Evrard af te stromen, maar met een prima tackle zet Vangheluwe de gretige aanvalster van de bal. . Jonsdottir stond op het puntje om alleen op Evrard af te stromen, maar met een prima tackle zet Vangheluwe de gretige aanvalster van de bal.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Jonsdottir passeert Dhont en Vangheluwe en kan voorzetten, maar Biesmans staat op de goeie positie op die bal weg te tikken. Via een IJslands been gaat de bal buiten en is het inworp voor België. . Jonsdottir passeert Dhont en Vangheluwe en kan voorzetten, maar Biesmans staat op de goeie positie op die bal weg te tikken. Via een IJslands been gaat de bal buiten en is het inworp voor België.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Sari Kees probeert in te spelen bij Vangheluwe die mee ten aanval trekt, maar Gisladottir staat in de weg. . Sari Kees probeert in te spelen bij Vangheluwe die mee ten aanval trekt, maar Gisladottir staat in de weg.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Evenwichtig begin. Groot doelgevaar hebben we nog niet gezien deze wedstrijd. België en IJsland beginnen evenwichtig aan hun eerste EK-duel. . Evenwichtig begin Groot doelgevaar hebben we nog niet gezien deze wedstrijd. België en IJsland beginnen evenwichtig aan hun eerste EK-duel.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Thorvaldsdottir zet Sari Kees onder druk, maar de Belgische verdedigster geeft haar niet zomaar gewonnen. De spits wordt uiteindelijk teruggefloten door de scheidsrechter omdat ze aan het truitje van Kees trok. . Thorvaldsdottir zet Sari Kees onder druk, maar de Belgische verdedigster geeft haar niet zomaar gewonnen. De spits wordt uiteindelijk teruggefloten door de scheidsrechter omdat ze aan het truitje van Kees trok.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Kansje voor Wullaert, maar ze mist haar schot. Kansje voor Wullaert, maar ze mist haar schot

clock 14' eerste helft, minuut 14. Kans Wullaert na geklungel in IJslandse verdediging. De IJslandse verdediging werkt een voorzet van de Red Flames slecht weg, waardoor de bal voor de voeten van Wullaert belandt. Zij verslikt zich in haar schot. . Kans Wullaert na geklungel in IJslandse verdediging De IJslandse verdediging werkt een voorzet van de Red Flames slecht weg, waardoor de bal voor de voeten van Wullaert belandt. Zij verslikt zich in haar schot.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Gunnhildur Jonsdottir wil uithalen in het strafschopgebied, maar door een goeie verdedigende actie van Cayman kan de middenveldster geen kracht achter haar schot zetten. Evrard moet zelfs niet in actie komen. . Gunnhildur Jonsdottir wil uithalen in het strafschopgebied, maar door een goeie verdedigende actie van Cayman kan de middenveldster geen kracht achter haar schot zetten. Evrard moet zelfs niet in actie komen.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Jonsdottir met de verre inworp. Ingooi voor IJsland en Jonsdottir steekt meteen het veld over. Ze werpt de bal in de zestien, maar De Caigny staat op de juiste plaats om weg te werken. Eerste hoekschop voor IJsland. . Jonsdottir met de verre inworp Ingooi voor IJsland en Jonsdottir steekt meteen het veld over. Ze werpt de bal in de zestien, maar De Caigny staat op de juiste plaats om weg te werken. Eerste hoekschop voor IJsland.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Cayman zorgt voor de eerste dreiging van de Red Flames. Cayman zorgt voor de eerste dreiging van de Red Flames

clock 9' eerste helft, minuut 9. Prima voorzet Vangheluwe. Vangheluwe brengt de bal knap voor doel. Cayman staat op de juiste plaats, maar gaat door een licht duwtje tegen de grond. Doelvrouw Sigurdardottir kan de bal simpel pakken. . Prima voorzet Vangheluwe Vangheluwe brengt de bal knap voor doel. Cayman staat op de juiste plaats, maar gaat door een licht duwtje tegen de grond. Doelvrouw Sigurdardottir kan de bal simpel pakken.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Dhont krijgt de uitgelezen kans om Wullaert vrij spel te geven op de rechterflank, maar het been van Arnardottir steekt daar een stokje voor. . Dhont krijgt de uitgelezen kans om Wullaert vrij spel te geven op de rechterflank, maar het been van Arnardottir steekt daar een stokje voor.

clock 7' eerste helft, minuut 7. De Caigny profiteert van balverlies van IJsland en krijgt veel ruimte op het middenveld. Via enkele stationnetjes komt de bal bij Philtjens die op de linkerflank een voorzet uit haar benen wil schudden, maar Atladottir werkt de bal buiten. . De Caigny profiteert van balverlies van IJsland en krijgt veel ruimte op het middenveld. Via enkele stationnetjes komt de bal bij Philtjens die op de linkerflank een voorzet uit haar benen wil schudden, maar Atladottir werkt de bal buiten.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Tessa Wullaert zet de IJslandse defensie stevig onder druk en gaat met het leer aan de haal op het middenveld. Ze kan Dhont aanspelen die de flank opzoekt. Het gevaar in haar voorzet wordt ongedaan gemaakt door een IJslandse verdedigster. . Tessa Wullaert zet de IJslandse defensie stevig onder druk en gaat met het leer aan de haal op het middenveld. Ze kan Dhont aanspelen die de flank opzoekt. Het gevaar in haar voorzet wordt ongedaan gemaakt door een IJslandse verdedigster.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het eerste halve kansje is voor Ijsland. Het eerste halve kansje is voor Ijsland

clock 4' eerste helft, minuut 4. Het gevaar komt meteen van Jonsdottir. Met een voorzet probeert ze Thorvaldsdottir te bereiken in de zestien, maar de voorzet zoeft over het doel van Evrard. . Het gevaar komt meteen van Jonsdottir. Met een voorzet probeert ze Thorvaldsdottir te bereiken in de zestien, maar de voorzet zoeft over het doel van Evrard.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Jonsdottir glipt de zestien binnen, maar Vangheluwe laat zich meteen gelden en werkt we bal buiten. . Jonsdottir glipt de zestien binnen, maar Vangheluwe laat zich meteen gelden en werkt we bal buiten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:01 eerste helft, 18 uur 01. Aftrap. IJsland trapt de wedstrijd op gang. Schieten de Red Flames gretig uit de startblokken? . Aftrap IJsland trapt de wedstrijd op gang. Schieten de Red Flames gretig uit de startblokken?

clock 18:03 vooraf, 18 uur 03. Elena Dhont laat zich uitzakken en verdedigt zonder vrees mee. In de spits krijgt zij dan weer steun van Tessa Wullaert. . Elena Dhont laat zich uitzakken en verdedigt zonder vrees mee. In de spits krijgt zij dan weer steun van Tessa Wullaert.

clock 18:00 vooraf, 18 uur . De wedstrijd wordt in goede banen geleid door de Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson. . De wedstrijd wordt in goede banen geleid door de Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson.

clock 17:56 vooraf, 17 uur 56. De Brabançonne weerklinkt door het stadion in Manchester. . De Brabançonne weerklinkt door het stadion in Manchester.

clock 17:55 Een delegatie van de voetbalbond is aanwezig. vooraf, 17 uur 55. Een delegatie van de voetbalbond is aanwezig

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. Ook IJsland wil goed uit de startblokken schieten. In 2017 verloren ze alle groepswedstrijden en trokken ze terug richting huis met 0 punten op zak. Vandaag willen ze dat rechtzetten tegen België. . Ook IJsland wil goed uit de startblokken schieten. In 2017 verloren ze alle groepswedstrijden en trokken ze terug richting huis met 0 punten op zak. Vandaag willen ze dat rechtzetten tegen België.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. België en IJsland wachten in de catacombe op een go om het veld te betreden in het Manchester Academy Stadium. . België en IJsland wachten in de catacombe op een go om het veld te betreden in het Manchester Academy Stadium.

clock 17:49 Ter opfrissing: de opstellingen van België en IJsland. vooraf, 17 uur 49. Ter opfrissing: de opstellingen van België en IJsland

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45. Jody Vangheluwe heeft fantastische weken achter de rug. Op de flanken kunnen we zeker iets doen tegen IJsland. Daarom hebben we gekozen voor deze opstelling. Coach Ives Serneels. Jody Vangheluwe heeft fantastische weken achter de rug. Op de flanken kunnen we zeker iets doen tegen IJsland. Daarom hebben we gekozen voor deze opstelling. Coach Ives Serneels

clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. Bondscoach Serneels: "Proberen om onze snelheid vooraan te benutten". Bondscoach Serneels: "Proberen om onze snelheid vooraan te benutten"

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. De focus zit goed, maar ik zie toch ook wat stress. Ook bij de meer ervaren speelsters. Imke Courtois (Co-commentator). De focus zit goed, maar ik zie toch ook wat stress. Ook bij de meer ervaren speelsters. Imke Courtois (Co-commentator)

clock 17:38 vooraf, 17 uur 38. De Red Flames dromen van de tweede ronde. Als ze vandaag met een positieve noot kunnen starten tegen IJsland, kunnen ze vertrouwen tanken voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Italië. . De Red Flames dromen van de tweede ronde. Als ze vandaag met een positieve noot kunnen starten tegen IJsland, kunnen ze vertrouwen tanken voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Italië.

clock 17:33 vooraf, 17 uur 33. Tessa Wullaert heeft goeie herinneringen aan Manchester. De Belgische topscorer speelde 2 seizoenen voor Manchester City. Het Manchester Academy Stadium is dus geen onbekend terrein voor de aanvalster. . Tessa Wullaert heeft goeie herinneringen aan Manchester. De Belgische topscorer speelde 2 seizoenen voor Manchester City. Het Manchester Academy Stadium is dus geen onbekend terrein voor de aanvalster.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Livestream. De uitzending start nu op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit op de wedstrijd samen met Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Over een half uur volgt de aftrap. . Livestream De uitzending start nu op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit op de wedstrijd samen met Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Over een half uur volgt de aftrap.

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. De Belgische voetbalsters trainden gisteren voor het laatst in hun basiskamp Wigan voor de wedstrijd. IJsland deed dat in het Manchester Academy Stadium. Ives Serneels besliste om niet af te zakken naar het stadion voor de training. . De Belgische voetbalsters trainden gisteren voor het laatst in hun basiskamp Wigan voor de wedstrijd. IJsland deed dat in het Manchester Academy Stadium. Ives Serneels besliste om niet af te zakken naar het stadion voor de training.

clock 17:25 De Red Flames warmen zich op voor hun eerste EK-wedstrijd tegen IJsland. vooraf, 17 uur 25. De Red Flames warmen zich op voor hun eerste EK-wedstrijd tegen IJsland

clock 17:20 vooraf, 17 uur 20. Fandorp Red Flames Leuven. In het stadion in Manchester mag dan wel plaats zijn voor amper 4.700 mensen, de Red Flames zullen luidkeels aangemoedigd worden hier in België. In Leuven is om 12 uur het fandorp officieel geopend. De wedstrijd kan daar op een groot scherm gevolgd worden. . Fandorp Red Flames Leuven In het stadion in Manchester mag dan wel plaats zijn voor amper 4.700 mensen, de Red Flames zullen luidkeels aangemoedigd worden hier in België. In Leuven is om 12 uur het fandorp officieel geopend. De wedstrijd kan daar op een groot scherm gevolgd worden.

clock 17:16 vooraf, 17 uur 16. Oefenduels. De Red Flames hebben 4 oefenwedstrijden in de benen. Ze wonnen overtuigend van Noord-Ierland en Luxemburg, maar moesten het onderspit delven tegen topland Engeland en Oostenrijk. Na zo'n intensieve voorbereiding zijn ze klaar voor hun 2e EK ooit. IJsland speelde maar 1 oefenwedstrijd tegen Polen. Die wonnen ze ook. . Oefenduels De Red Flames hebben 4 oefenwedstrijden in de benen. Ze wonnen overtuigend van Noord-Ierland en Luxemburg, maar moesten het onderspit delven tegen topland Engeland en Oostenrijk. Na zo'n intensieve voorbereiding zijn ze klaar voor hun 2e EK ooit. IJsland speelde maar 1 oefenwedstrijd tegen Polen. Die wonnen ze ook.

clock 17:16 vooraf, 17 uur 16. Martinez: "De Flames geven nooit op, dat is hun kracht". Martinez: "De Flames geven nooit op, dat is hun kracht"

clock 17:11 vooraf, 17 uur 11. Groep D. De overige 2 ploegen in Poule D zijn Frankrijk en Italië. Zij spelen om 21u hun eerste wedstrijd in het New York Stadium in Rotherham. Na IJsland neemt België het op tegen Frankrijk (14/7 om 21u) en hun laatste groepswedstrijd werken ze af tegen Italië (18/7 om 21u). . Groep D De overige 2 ploegen in Poule D zijn Frankrijk en Italië. Zij spelen om 21u hun eerste wedstrijd in het New York Stadium in Rotherham. Na IJsland neemt België het op tegen Frankrijk (14/7 om 21u) en hun laatste groepswedstrijd werken ze af tegen Italië (18/7 om 21u).

clock 17:04 vooraf, 17 uur 04. Opstelling IJsland: gevaarlijke flankspelers en een Champions League-winnares. Bij IJsland krijgen we de namen die we verwacht hadden. De achilleshiel van de IJslandse ploeg zijn de backs, maar het is opletten geblazen voor de flankspelers. Sveindis Jane Jonsdottir beschikt over een goeie dosis snelheid, maar heeft daarnaast ook een geheim wapen. Haar verre inworp. Ze kan de bal zo in de zestien werpen. Karolina Vilhjalmsdottir, speelster van Bayern Munchen, zorgt ook voor gevaar aan de andere kant. Op het middenveld kan IJsland rekenen op hun kapitein Sara Bjork Gunnarsdottir. Voor Janice Cayman is zij geen onbekende, want ze was de ploeggenote van onze Red Flame. Gunnarsdottir speelt volgend seizoen voor Juventus. In november werd ze voor de eerste keer mama en het oefenduel tegen Polen was de eerste wedstrijd waar ze weer 90 minuten op het veld stond. Ze vormt een goeie tandem met Dagny Brynjarsdottir op het middenveld. . Opstelling IJsland: gevaarlijke flankspelers en een Champions League-winnares Bij IJsland krijgen we de namen die we verwacht hadden. De achilleshiel van de IJslandse ploeg zijn de backs, maar het is opletten geblazen voor de flankspelers. Sveindis Jane Jonsdottir beschikt over een goeie dosis snelheid, maar heeft daarnaast ook een geheim wapen. Haar verre inworp. Ze kan de bal zo in de zestien werpen. Karolina Vilhjalmsdottir, speelster van Bayern Munchen, zorgt ook voor gevaar aan de andere kant.



Op het middenveld kan IJsland rekenen op hun kapitein Sara Bjork Gunnarsdottir. Voor Janice Cayman is zij geen onbekende, want ze was de ploeggenote van onze Red Flame. Gunnarsdottir speelt volgend seizoen voor Juventus. In november werd ze voor de eerste keer mama en het oefenduel tegen Polen was de eerste wedstrijd waar ze weer 90 minuten op het veld stond. Ze vormt een goeie tandem met Dagny Brynjarsdottir op het middenveld.

clock 17:00 Thorsteinn Halldorsson doet zijn opstelling voor de wedstrijd tegen België uit de doeken. vooraf, 17 uur . Thorsteinn Halldorsson doet zijn opstelling voor de wedstrijd tegen België uit de doeken

clock 16:57 vooraf, 16 uur 57. Dhont in de spits, Serneels kiest voor Kees en Vangheluwe. Ives Serneels heeft zijn 11 namen voor de openingswedstrijd tegen IJsland bekend gemaakt. Elena Dhont start in de spits. Haar snelheid kunnen de Flames goed gebruiken tegen IJsland. Zij krijgt steun van Wullaert en Cayman. Sari Kees heeft de voorkeur gekregen op Amber Tysiak. Jody Vangheluwe verovert ook een basisplekje. Davina Philtjens speelt op haar vertrouwde linksback-positie. Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny en Julie Biesmans kleuren het middenveld. . Dhont in de spits, Serneels kiest voor Kees en Vangheluwe Ives Serneels heeft zijn 11 namen voor de openingswedstrijd tegen IJsland bekend gemaakt. Elena Dhont start in de spits. Haar snelheid kunnen de Flames goed gebruiken tegen IJsland. Zij krijgt steun van Wullaert en Cayman.



Sari Kees heeft de voorkeur gekregen op Amber Tysiak. Jody Vangheluwe verovert ook een basisplekje. Davina Philtjens speelt op haar vertrouwde linksback-positie. Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny en Julie Biesmans kleuren het middenveld.

clock 16:46 De 11 Flames die aan de aftrap staan van hun eerste groepswedstrijd tegen IJsland. vooraf, 16 uur 46. De 11 Flames die aan de aftrap staan van hun eerste groepswedstrijd tegen IJsland.

clock 16:45 vooraf, 16 uur 45. Livestream om 17.30 u. Om 17.30 u start de uitzending op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit samen met voormalig Red Flame Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Aster Nzeyimana en Imke Courtois verzorgen het commentaar van de wedstrijd live vanuit Manchester. . Livestream om 17.30 u Om 17.30 u start de uitzending op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit samen met voormalig Red Flame Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Aster Nzeyimana en Imke Courtois verzorgen het commentaar van de wedstrijd live vanuit Manchester.

clock 16:42 De grasmat ligt er goed bij in het Manchester Academy Stadium. vooraf, 16 uur 42. De grasmat ligt er goed bij in het Manchester Academy Stadium.

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40. Eerste EK-duel Red Flames. België-IJsland is de eerste wedstrijd van Groep D. De Red Flames werken hun eerste groepsmatch af in het Manchester Academy Stadium. Het mag dan wel het kleinste stadion van dit EK zijn, maar de Flames kunnen rekenen op de steun van hun landgenoten. De tickets van het duel België-IJsland zijn uitverkocht. 4.700 mensen volgen de wedstrijd live in het stadion in Manchester. . Eerste EK-duel Red Flames België-IJsland is de eerste wedstrijd van Groep D. De Red Flames werken hun eerste groepsmatch af in het Manchester Academy Stadium. Het mag dan wel het kleinste stadion van dit EK zijn, maar de Flames kunnen rekenen op de steun van hun landgenoten. De tickets van het duel België-IJsland zijn uitverkocht. 4.700 mensen volgen de wedstrijd live in het stadion in Manchester.

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. Het is een stralende dag, afgelopen dagen was het eerder somber. IJsland houdt niet echt van warm weer. En de grasmat in het kleine, maar gezellige stadion ligt er perfect bij. Cocommentator Imke Courtois. Het is een stralende dag, afgelopen dagen was het eerder somber. IJsland houdt niet echt van warm weer. En de grasmat in het kleine, maar gezellige stadion ligt er perfect bij. Cocommentator Imke Courtois

clock 13:54 vooraf, 13 uur 54. Flames mogen niet flauw beginnen aan de match, zeker niet tegen een ploeg die bekend staat om zijn intensiteit en enthousiasme. IJsland is echt overtuigd van zijn kwaliteiten, wij, Belgen, zijn altijd wat voorzichtig. Dat straalt soms af op een afwachtend begin. Cocommentator Imke Courtois. Flames mogen niet flauw beginnen aan de match, zeker niet tegen een ploeg die bekend staat om zijn intensiteit en enthousiasme. IJsland is echt overtuigd van zijn kwaliteiten, wij, Belgen, zijn altijd wat voorzichtig. Dat straalt soms af op een afwachtend begin. Cocommentator Imke Courtois

clock 13:51 vooraf, 13 uur 51. "Grasmat in Manchester ligt er perfect bij". "Grasmat in Manchester ligt er perfect bij"

clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Volledig fitte Belgische kern. Er waren wat kleine issues bij Laura Deloose en Féli Delacauw de voorbije dagen, maar uiteindelijk zijn alle 23 speelsters fit voor de dienst. . Volledig fitte Belgische kern Er waren wat kleine issues bij Laura Deloose en Féli Delacauw de voorbije dagen, maar uiteindelijk zijn alle 23 speelsters fit voor de dienst.

clock 11:10 vooraf, 11 uur 10. Groepsfase in 2017. Bij hun debuut op het Europese toneel in 2017 bleven de Flames in de groepsfase steken. Ze verloren toen hun openingsduel met 0-1 van Denemarken, klopten Noorwegen met 0-2 en gingen onderuit tegen gastland Nederland met 1-2. Om dit jaar beter te doen moeten de Flames in de top 2 eindigen in groep D. België is 19e van de wereld, IJsland 17e, Italië 14e, Frankrijk 3e. . Groepsfase in 2017 Bij hun debuut op het Europese toneel in 2017 bleven de Flames in de groepsfase steken. Ze verloren toen hun openingsduel met 0-1 van Denemarken, klopten Noorwegen met 0-2 en gingen onderuit tegen gastland Nederland met 1-2.



Om dit jaar beter te doen moeten de Flames in de top 2 eindigen in groep D. België is 19e van de wereld, IJsland 17e, Italië 14e, Frankrijk 3e.

clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. Het fijne aan voetbal is dat je een wedstrijd nooit helemaal kan voorspellen. Ik heb een bepaalde wedstrijd in mijn hoofd, maar een bal of een mistasten aan een van beide kanten kan plots veel teweegbrengen. Coach Ives Serneels. Het fijne aan voetbal is dat je een wedstrijd nooit helemaal kan voorspellen. Ik heb een bepaalde wedstrijd in mijn hoofd, maar een bal of een mistasten aan een van beide kanten kan plots veel teweegbrengen. Coach Ives Serneels

clock 10:21 vooraf, 10 uur 21. Ondanks de mindere oefenmatchen voor dit EK is het vertrouwen binnen de groep groot. . Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren. Ondanks de mindere oefenmatchen voor dit EK is het vertrouwen binnen de groep groot. Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren

clock 10:19 vooraf, 10 uur 19. Voor de jongere Flames is dit toch allemaal heel nieuw. Zij zullen de stress wel voelen. . Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren. Voor de jongere Flames is dit toch allemaal heel nieuw. Zij zullen de stress wel voelen. Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren

clock 09:42 vooraf, 09 uur 42. Live op alle Sporza-kanalen. De wedstrijd is op Sporza-kanalen live te volgen. Vanaf 17.30 uur is er een omkaderingsprogramma op Canvas, dat ook gestreamd wordt, met presentator Ruben Van Gucht en gasten Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Commentaar bij de match om 18 uur is van Aster Nzeyimana en Imke Courtois. Op Radio 1 presenteert Astrid Demeure, het commentaar is van Hermien Vanbeveren. . Live op alle Sporza-kanalen De wedstrijd is op Sporza-kanalen live te volgen. Vanaf 17.30 uur is er een omkaderingsprogramma op Canvas, dat ook gestreamd wordt, met presentator Ruben Van Gucht en gasten Heleen Jaques en Franky Van der Elst.



Commentaar bij de match om 18 uur is van Aster Nzeyimana en Imke Courtois. Op Radio 1 presenteert Astrid Demeure, het commentaar is van Hermien Vanbeveren.

clock 09:41 vooraf, 09 uur 41. EK voetbal 2022 vrouwen IJsland op het EK: teamspirit, superlange inworp en baby in het basiskamp

clock 10-07-2022 10-07-2022.

clock 18:38 vooraf, 18 uur 38. "Oppassen voor Tessa Wullaert". De IJslandse vedette Sara Björk Gunnarsdottir ruilt komend seizoen Lyon, waar ze twee jaar teamgenote was van Janice Cayman, voor het Italiaanse Juventus. Tussen 2016 en 2018 speelde ze dan weer aan de zijde van Tessa Wullaert bij Wolfsburg. Tijdens het persmoment benadrukte Gunnarsdottir de kwaliteiten van beide sterkhouders van de Red Flames. "Tessa is tactisch heel sterk. Ze is ook erg snel en weet de goal staan. Ze kan afwerken met beide voeten. We gaan zeker voor haar moeten oppassen", vertelde Gunnarsdottir. "Janice heeft een heel stabiel spel. Ze doet altijd wat van haar wordt verwacht, is heel betrouwbaar. Samen met Tessa reken ik haar bij de gevaarlijkste Belgen." . "Oppassen voor Tessa Wullaert" De IJslandse vedette Sara Björk Gunnarsdottir ruilt komend seizoen Lyon, waar ze twee jaar teamgenote was van Janice Cayman, voor het Italiaanse Juventus.



Tussen 2016 en 2018 speelde ze dan weer aan de zijde van Tessa Wullaert bij Wolfsburg. Tijdens het persmoment benadrukte Gunnarsdottir de kwaliteiten van beide sterkhouders van de Red Flames.



"Tessa is tactisch heel sterk. Ze is ook erg snel en weet de goal staan. Ze kan afwerken met beide voeten. We gaan zeker voor haar moeten oppassen", vertelde Gunnarsdottir.



"Janice heeft een heel stabiel spel. Ze doet altijd wat van haar wordt verwacht, is heel betrouwbaar. Samen met Tessa reken ik haar bij de gevaarlijkste Belgen."

clock 18:36 vooraf, 18 uur 36. Er zit een goed evenwicht in de kern tussen ervaren speelsters en jonge, enthousiaste meisjes. We voelen ons heel goed en de zenuwen hebben we voorlopig nog onder controle. . Sara Björk Gunnarsdottir . Er zit een goed evenwicht in de kern tussen ervaren speelsters en jonge, enthousiaste meisjes. We voelen ons heel goed en de zenuwen hebben we voorlopig nog onder controle. Sara Björk Gunnarsdottir

clock 18:27 vooraf, 18 uur 27. IJsland kent "zwakke punten" van Red Flames. Halldorsson (54) kwam vorig jaar aan het hoofd van het IJslandse vrouwenteam. Daarvoor trainde hij in eigen land jarenlang de damesploeg van Breidablik, waarmee hij drie keer kampioen werd. Op dit EK hoopt hij IJsland naar de kwartfinales te loodsen, net zoals in 2013. "Het is een cliché maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd", vertelde Halldorsson. "We spelen nu tegen België en ik ben alleen met die match bezig. Wat daarna gebeurt, zien we wel." "Ik verwacht een fysiek gevecht, een slijtageslag. Uiteraard weet ik intussen hoe ik de Belgen wil bekampen, waar hun zwakkere punten liggen, maar dat ga ik nu niet prijsgeven." . IJsland kent "zwakke punten" van Red Flames Halldorsson (54) kwam vorig jaar aan het hoofd van het IJslandse vrouwenteam. Daarvoor trainde hij in eigen land jarenlang de damesploeg van Breidablik, waarmee hij drie keer kampioen werd. Op dit EK hoopt hij IJsland naar de kwartfinales te loodsen, net zoals in 2013.



"Het is een cliché maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd", vertelde Halldorsson. "We spelen nu tegen België en ik ben alleen met die match bezig. Wat daarna gebeurt, zien we wel."



"Ik verwacht een fysiek gevecht, een slijtageslag. Uiteraard weet ik intussen hoe ik de Belgen wil bekampen, waar hun zwakkere punten liggen, maar dat ga ik nu niet prijsgeven."

clock 18:26 vooraf, 18 uur 26. IJslandse bondscoach geeft zijn team "goede kans". IJsland is klaar voor zijn eerste EK-opdracht tegen de Red Flames. "Beide teams hebben een andere stijl maar gelijkaardige kwaliteiten." "Als we agressief spelen, achterin de boel gesloten houden en onze beste match spelen, dan geef ik ons een goede kans. Maar het is op het veld dat je het moet bewijzen", vertelde bondscoach Thorsteinn Halldorsson . IJslandse bondscoach geeft zijn team "goede kans" IJsland is klaar voor zijn eerste EK-opdracht tegen de Red Flames. "Beide teams hebben een andere stijl maar gelijkaardige kwaliteiten."



"Als we agressief spelen, achterin de boel gesloten houden en onze beste match spelen, dan geef ik ons een goede kans. Maar het is op het veld dat je het moet bewijzen", vertelde bondscoach Thorsteinn Halldorsson

clock 18:18 vooraf, 18 uur 18. EK voetbal 2022 vrouwen IJsland op het EK: teamspirit, superlange inworp en baby in het basiskamp

clock 18:18 - Vooraf Vooraf, 18 uur 18

clock Opstelling België. Nicky Evrard, Jody Vangheluwe, Sari Kees, Laura De Neve, Davina Philtjens, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny, Julie Biesmans, Elena Dhont, Tessa Wullaert Opstelling België Nicky Evrard, Jody Vangheluwe, Sari Kees, Laura De Neve, Davina Philtjens, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny, Julie Biesmans, Elena Dhont, Tessa Wullaert

clock Opstelling IJsland. Sandra Sigurdardóttir, Sif Atladóttir, Glodis Viggosdóttir, Gudrún Arnardóttir, Hallbera Gudny Gisladóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Dagný Brynjarsdóttir, Sara Björk Gunnarsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Berglind Thorvaldsdóttir, Sveindís Jane Jónsdóttir Opstelling IJsland Sandra Sigurdardóttir, Sif Atladóttir, Glodis Viggosdóttir, Gudrún Arnardóttir, Hallbera Gudny Gisladóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Dagný Brynjarsdóttir, Sara Björk Gunnarsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Berglind Thorvaldsdóttir, Sveindís Jane Jónsdóttir