LIVE (18u): Opstelling Red Flames voor openingsduel is bekend: Elena Dhont start in de spits

clock 17:11 vooraf, 17 uur 11. Groep D. De overige 2 ploegen in Poule D zijn Frankrijk en Italië. Zij spelen om 21u hun eerste wedstrijd in het New York Stadium in Rotherham. Na IJsland neemt België het op tegen Frankrijk (14/7 om 21u) en hun laatste groepswedstrijd werken ze af tegen Italië (18/7 om 21u). . Groep D De overige 2 ploegen in Poule D zijn Frankrijk en Italië. Zij spelen om 21u hun eerste wedstrijd in het New York Stadium in Rotherham. Na IJsland neemt België het op tegen Frankrijk (14/7 om 21u) en hun laatste groepswedstrijd werken ze af tegen Italië (18/7 om 21u).

clock 17:04 vooraf, 17 uur 04. Opstelling IJsland: gevaarlijke flankspelers en een Champions League-winnares. Bij IJsland krijgen we de namen die we verwacht hadden. De achilleshiel van de IJslandse ploeg zijn de backs, maar het is opletten geblazen voor de flankspelers. Sveindis Jane Jonsdottir beschikt over een goeie dosis snelheid, maar heeft daarnaast ook een geheim wapen. Haar verre inworp. Ze kan de bal zo in de zestien werpen. Karolina Vilhjalmsdottir, speelster van Bayern Munchen, zorgt ook voor gevaar aan de andere kant. Op het middenveld kan IJsland rekenen op hun kapitein Sara Bjork Gunnarsdottir. Voor Janice Cayman is zij geen onbekende, want ze was de ploeggenote van onze Red Flame. Gunnarsdottir speelt volgend seizoen voor Juventus. In november werd ze voor de eerste keer mama en het oefenduel tegen Polen was de eerste wedstrijd waar ze weer 90 minuten op het veld stond. Ze vormt een goeie tandem met Dagny Brynjarsdottir op het middenveld. . Opstelling IJsland: gevaarlijke flankspelers en een Champions League-winnares Bij IJsland krijgen we de namen die we verwacht hadden. De achilleshiel van de IJslandse ploeg zijn de backs, maar het is opletten geblazen voor de flankspelers. Sveindis Jane Jonsdottir beschikt over een goeie dosis snelheid, maar heeft daarnaast ook een geheim wapen. Haar verre inworp. Ze kan de bal zo in de zestien werpen. Karolina Vilhjalmsdottir, speelster van Bayern Munchen, zorgt ook voor gevaar aan de andere kant.



clock 17:00 Thorsteinn Halldorsson doet zijn opstelling voor de wedstrijd tegen België uit de doeken. vooraf, 17 uur . Thorsteinn Halldorsson doet zijn opstelling voor de wedstrijd tegen België uit de doeken

clock 16:57 vooraf, 16 uur 57. Dhont in de spits, Serneels kiest voor Kees en Vangheluwe. Ives Serneels heeft zijn 11 namen voor de openingswedstrijd tegen IJsland bekend gemaakt. Elena Dhont start in de spits. Haar snelheid kunnen de Flames goed gebruiken tegen IJsland. Zij krijgt steun van Wullaert en Cayman. Sari Kees heeft de voorkeur gekregen op Amber Tysiak. Jody Vangheluwe verovert ook een basisplekje. Davina Philtjens speelt op haar vertrouwde linksback-positie. Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny en Julie Biesmans kleuren het middenveld. . Dhont in de spits, Serneels kiest voor Kees en Vangheluwe Ives Serneels heeft zijn 11 namen voor de openingswedstrijd tegen IJsland bekend gemaakt. Elena Dhont start in de spits. Haar snelheid kunnen de Flames goed gebruiken tegen IJsland. Zij krijgt steun van Wullaert en Cayman.



clock 16:46 De 11 Flames die aan de aftrap staan van hun eerste groepswedstrijd tegen IJsland. vooraf, 16 uur 46. De 11 Flames die aan de aftrap staan van hun eerste groepswedstrijd tegen IJsland.

clock 16:45 vooraf, 16 uur 45. Livestream om 17.30 u. Om 17.30 u start de uitzending op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit samen met voormalig Red Flame Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Aster Nzeyimana en Imke Courtois verzorgen het commentaar van de wedstrijd live vanuit Manchester. . Livestream om 17.30 u Om 17.30 u start de uitzending op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit samen met voormalig Red Flame Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Aster Nzeyimana en Imke Courtois verzorgen het commentaar van de wedstrijd live vanuit Manchester.

clock 16:42 De grasmat ligt er goed bij in het Manchester Academy Stadium. vooraf, 16 uur 42. De grasmat ligt er goed bij in het Manchester Academy Stadium.

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40. Eerste EK-duel Red Flames. België-IJsland is de eerste wedstrijd van Groep D. De Red Flames werken hun eerste groepsmatch af in het Manchester Academy Stadium. Het mag dan wel het kleinste stadion van dit EK zijn, maar de Flames kunnen rekenen op de steun van hun landgenoten. De tickets van het duel België-IJsland zijn uitverkocht. 4.700 mensen volgen de wedstrijd live in het stadion in Manchester. . Eerste EK-duel Red Flames België-IJsland is de eerste wedstrijd van Groep D. De Red Flames werken hun eerste groepsmatch af in het Manchester Academy Stadium. Het mag dan wel het kleinste stadion van dit EK zijn, maar de Flames kunnen rekenen op de steun van hun landgenoten. De tickets van het duel België-IJsland zijn uitverkocht. 4.700 mensen volgen de wedstrijd live in het stadion in Manchester.

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. Het is een stralende dag, afgelopen dagen was het eerder somber. IJsland houdt niet echt van warm weer. En de grasmat in het kleine, maar gezellige stadion ligt er perfect bij. Cocommentator Imke Courtois. Het is een stralende dag, afgelopen dagen was het eerder somber. IJsland houdt niet echt van warm weer. En de grasmat in het kleine, maar gezellige stadion ligt er perfect bij. Cocommentator Imke Courtois

clock 13:54 vooraf, 13 uur 54. Flames mogen niet flauw beginnen aan de match, zeker niet tegen een ploeg die bekend staat om zijn intensiteit en enthousiasme. IJsland is echt overtuigd van zijn kwaliteiten, wij, Belgen, zijn altijd wat voorzichtig. Dat straalt soms af op een afwachtend begin. Cocommentator Imke Courtois. Flames mogen niet flauw beginnen aan de match, zeker niet tegen een ploeg die bekend staat om zijn intensiteit en enthousiasme. IJsland is echt overtuigd van zijn kwaliteiten, wij, Belgen, zijn altijd wat voorzichtig. Dat straalt soms af op een afwachtend begin. Cocommentator Imke Courtois

clock 13:51 vooraf, 13 uur 51. "Grasmat in Manchester ligt er perfect bij". "Grasmat in Manchester ligt er perfect bij"

clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Volledig fitte Belgische kern. Er waren wat kleine issues bij Laura Deloose en Féli Delacauw de voorbije dagen, maar uiteindelijk zijn alle 23 speelsters fit voor de dienst. . Volledig fitte Belgische kern Er waren wat kleine issues bij Laura Deloose en Féli Delacauw de voorbije dagen, maar uiteindelijk zijn alle 23 speelsters fit voor de dienst.

clock 11:10 vooraf, 11 uur 10. Groepsfase in 2017. Bij hun debuut op het Europese toneel in 2017 bleven de Flames in de groepsfase steken. Ze verloren toen hun openingsduel met 0-1 van Denemarken, klopten Noorwegen met 0-2 en gingen onderuit tegen gastland Nederland met 1-2. Om dit jaar beter te doen moeten de Flames in de top 2 eindigen in groep D. België is 19e van de wereld, IJsland 17e, Italië 14e, Frankrijk 3e. . Groepsfase in 2017 Bij hun debuut op het Europese toneel in 2017 bleven de Flames in de groepsfase steken. Ze verloren toen hun openingsduel met 0-1 van Denemarken, klopten Noorwegen met 0-2 en gingen onderuit tegen gastland Nederland met 1-2.



clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. Het fijne aan voetbal is dat je een wedstrijd nooit helemaal kan voorspellen. Ik heb een bepaalde wedstrijd in mijn hoofd, maar een bal of een mistasten aan een van beide kanten kan plots veel teweegbrengen. Coach Ives Serneels. Het fijne aan voetbal is dat je een wedstrijd nooit helemaal kan voorspellen. Ik heb een bepaalde wedstrijd in mijn hoofd, maar een bal of een mistasten aan een van beide kanten kan plots veel teweegbrengen. Coach Ives Serneels

clock 10:21 vooraf, 10 uur 21. Ondanks de mindere oefenmatchen voor dit EK is het vertrouwen binnen de groep groot. . Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren. Ondanks de mindere oefenmatchen voor dit EK is het vertrouwen binnen de groep groot. Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren

clock 10:19 vooraf, 10 uur 19. Voor de jongere Flames is dit toch allemaal heel nieuw. Zij zullen de stress wel voelen. . Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren. Voor de jongere Flames is dit toch allemaal heel nieuw. Zij zullen de stress wel voelen. Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren

clock 09:42 vooraf, 09 uur 42. Live op alle Sporza-kanalen. De wedstrijd is op Sporza-kanalen live te volgen. Vanaf 17.30 uur is er een omkaderingsprogramma op Canvas, dat ook gestreamd wordt, met presentator Ruben Van Gucht en gasten Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Commentaar bij de match om 18 uur is van Aster Nzeyimana en Imke Courtois. Op Radio 1 presenteert Astrid Demeure, het commentaar is van Hermien Vanbeveren. . Live op alle Sporza-kanalen De wedstrijd is op Sporza-kanalen live te volgen. Vanaf 17.30 uur is er een omkaderingsprogramma op Canvas, dat ook gestreamd wordt, met presentator Ruben Van Gucht en gasten Heleen Jaques en Franky Van der Elst.



clock 09:41 vooraf, 09 uur 41. EK voetbal 2022 vrouwen IJsland op het EK: teamspirit, superlange inworp en baby in het basiskamp