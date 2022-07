IJslandse bondscoach verwacht "slijtageslag" tegen Red Flames

clock 18:38 vooraf, 18 uur 38. "Oppassen voor Tessa Wullaert". De IJslandse vedette Sara Björk Gunnarsdottir ruilt komend seizoen Lyon, waar ze twee jaar teamgenote was van Janice Cayman, voor het Italiaanse Juventus. Tussen 2016 en 2018 speelde ze dan weer aan de zijde van Tessa Wullaert bij Wolfsburg. Tijdens het persmoment benadrukte Gunnarsdottir de kwaliteiten van beide sterkhouders van de Red Flames. "Tessa is tactisch heel sterk. Ze is ook erg snel en weet de goal staan. Ze kan afwerken met beide voeten. We gaan zeker voor haar moeten oppassen", vertelde Gunnarsdottir. "Janice heeft een heel stabiel spel. Ze doet altijd wat van haar wordt verwacht, is heel betrouwbaar. Samen met Tessa reken ik haar bij de gevaarlijkste Belgen." . "Oppassen voor Tessa Wullaert" De IJslandse vedette Sara Björk Gunnarsdottir ruilt komend seizoen Lyon, waar ze twee jaar teamgenote was van Janice Cayman, voor het Italiaanse Juventus.



Er zit een goed evenwicht in de kern tussen ervaren speelsters en jonge, enthousiaste meisjes. We voelen ons heel goed en de zenuwen hebben we voorlopig nog onder controle. Sara Björk Gunnarsdottir

Halldorsson (54) kwam vorig jaar aan het hoofd van het IJslandse vrouwenteam. Daarvoor trainde hij in eigen land jarenlang de damesploeg van Breidablik, waarmee hij drie keer kampioen werd. Op dit EK hoopt hij IJsland naar de kwartfinales te loodsen, net zoals in 2013. "Het is een cliché maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd", vertelde Halldorsson. "We spelen nu tegen België en ik ben alleen met die match bezig. Wat daarna gebeurt, zien we wel." "Ik verwacht een fysiek gevecht, een slijtageslag. Uiteraard weet ik intussen hoe ik de Belgen wil bekampen, waar hun zwakkere punten liggen, maar dat ga ik nu niet prijsgeven."



IJsland is klaar voor zijn eerste EK-opdracht tegen de Red Flames. "Beide teams hebben een andere stijl maar gelijkaardige kwaliteiten." "Als we agressief spelen, achterin de boel gesloten houden en onze beste match spelen, dan geef ik ons een goede kans. Maar het is op het veld dat je het moet bewijzen", vertelde bondscoach Thorsteinn Halldorsson



