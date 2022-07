Spanje wint overtuigend tegen Finland ondanks snelle tegengoal

Soms zeggen cijfers alles. Spanje had 32 kansen tegenover 4 voor Finland, in de corners stond het 17-0.



Finland, dat er op het EK 4 jaar geleden niet bij was, kon in Milton Keynes niet beter beginnen dan met een goal. Westerlund stuurde Sällström diep en trapte alleen voor de doelvrouw schuin binnen, de hand van Panos was net niet stevig genoeg.



Maar vanaf dan was Spanje baas. Paredes en Bonmati zorgden voor een voorsprong bij de rust, Garcia en een late penalty van Caldentey verdubbelden de goals.



In 2017 en 2013 haalde Spanje de kwartfinales van het EK. Zijn beste resultaat is een halve finale in 1997. Ze gelden in Engeland als een van de outsiders.



De Spaanse voetbalsters missen Alexia Putellas op het EK. De sterspeelster van FC Barcelona, die afgelopen jaar de Ballon d'Or kreeg bij de vrouwen, scheurde haar kruisband eerder deze week op training.



Nog in groep B treffen Duitsland en Denemarken elkaar om 21 uur.