LIVESTREAM: Kijk naar topland Duitsland tegen Denemarken op EK

Duitsland-Denemarken is de tweede wedstrijd in Groep B van het EK in Engeland. Duitsland is de nummer 5 van de wereld, Denemarken nummer 15. Duitsland was al 8 keer Europees kampioen, waarvan 6 keer op een rij tot ze op het EK in 2017 in de kwartfinale sneuvelden.