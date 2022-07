Oostenrijk boekt eerste driepunter op EK tegen Noord-Ierland

Met favorieten Engeland en Noorwegen in groep A is de kans op een ticket voor de kwartfinale klein voor Oostenrijk en Noord-Ierland. Alle punten zijn dan ook meer dan welkom.

Oostenrijk had zich al stug getoond in de nipte 1-0-nederlaag tegen Engeland in de openingsmatch van het EK, maar ook de Noord-Ierse vrouwen kunnen de boel gesloten houden. Dat toonden ze in de voorbereiding nog tegen de Red Flames: pas na een rode kaart gingen ze kopje-onder met 4-1.

Oostenrijk nam meteen het heft in handen en werd na bijna 20 minuten ook beloond. De Noord-Ierse defensie stond te slapen, Katharina Schiechtl kon een steekbal in doel werken.

Noord-Ierland kon er weinig tegenover zetten, maar het mocht lang hoop houden. Oostenrijk vergat de kansen af te maken: een knal op de lat en zeep aan de handschoenen van doelvrouw Burns leverden geen goals op.

Pas in de slotfase kon invalster Katharina Naschenweng een knappe actie afwerken. Het levert Oostenrijk 3 punten op, voor Noord-Ierland lijkt het EK er na de groepsfase op te zitten.