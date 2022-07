Engeland laat geen spaander heel van Noorwegen met 8-0-recordzege op EK

Engeland heeft zijn favorietenrol op het EK in eigen land nog eens extra in de verf gezet, met 8 verschillende kleurtjes. Tegen Noorwegen, vooraf gezien als een schaduwfavoriet, boekte het een 8-0-monsterzege, de grootste overwinning ooit in de EK-geschiedenis. Engeland is al zeker van een plek in de kwartfinales.