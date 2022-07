LIVESTREAM: Beth Mead brengt Engeland op voorsprong tegen Oostenrijk na knappe actie van Fran Kirby

clock 30' eerste helft, minuut 30. Leah Williamson bereikt Lauren Hemp met een verre bal die het leer op haar beurt meteen voor doel gooit met de hoop om White daar aan te spelen. De topscorer duikt naar de bal, maar kan geen kans uit haar mouw schudden. . Leah Williamson bereikt Lauren Hemp met een verre bal die het leer op haar beurt meteen voor doel gooit met de hoop om White daar aan te spelen. De topscorer duikt naar de bal, maar kan geen kans uit haar mouw schudden.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Hoekschop Oostenrijk. Barbara Dunst neemt de hoekschop voor haar rekening. Ze brengt de bal voor doel, maar Bronze werkt weg. Kirby twijfelt niet en schenkt Oostenrijk een inworp.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Bronze krijgt veel ruimte op het middenveld en brengt de bal tot bij Hemp, maar Oostenrijk werkt goed weg.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Kirby vindt Hemp die de bal in de zestien pompt. White kan haar hoofd tegen het leer zetten, maar de bal gaat voorlangs.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Mead probeert Bronze te vinden in de zestien, maar ze krijgt niet veel ruimte van de Oostenrijkse verdediging.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Hoekschop Engeland. De hoekschop belandt bij Bright die haar hoofd tegen de bal kan zetten. De bal valt voor de voeten van Hemp, maar zij kan niet genoeg kracht achter haar schot zetten. Weer een kans voor de Lionesses.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Engeland kende een moeilijk begin, maar het duurde niet lang voor ze hun ritme vonden. Nu is het aan Oostenrijk om de meubelen te redden. We zijn 20 minuten ver in de wedstrijd.

clock 19' eerste helft, minuut 19. De VAR controleerde nog even of Beth Mead niet buitenspel stond, maar de beslissing valt in het voordeel van de Engelsen. De 1-0 is een feit!

clock 18' eerste helft, minuut 18. Beth Mead zet de 1-0 op het scorebord. Fran Kirby zet met een knappe pas Beth Mead alleen voor doel. Ze komt oog in oog te staan met Zinsberger, maar kan koelbloedig afwerken met een lob. Via de lat verdwijnt de bal in doel. Eerst leek de bal niet over de lijn te zijn gegaan, maar de Engelsen kunnen vieren.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Beth Mead zet Engelsen op een 1-0 voorsprong.

clock 16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Beth Mead van Engeland. 1, 0. goal Engeland Oostenrijk 34' 1 0

clock 16' eerste helft, minuut 16. Knappe actie Stanway. Georgia Stanway snijdt met een knappe actie naar binnen in de zestien, maar de Oostenrijkse defensie is alert en werkt weg. Wat een actie!

clock 14' eerste helft, minuut 14. Millie Bright speel slecht in waardoor Nicole Billa een aanval op poten kan zetten. Hanshaw brengt de bal voor doel, maar een Engels been steekt een stokje voor een doelkans.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Engeland probeert het met verre ballen. Verdedigster Lucy Bronze gooit de bal voor doel. White kan er niet bij door een licht duwtje in de rug, Hemp schiet de bal over het doelkader.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Eerste doelgevaar Engeland. De Engelsen komen stilaan in de wedstrijd. Na een knappe opbouw slaagt Millie Bright er nu wel in om Lauren Hemp te vinden. De aanvalster brengt voor, maar White verslikt zich in de kopbal. Zinsberger kan de bal makkelijk vangen.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Gretig Oostenrijk. De Engelse voetbalsters komen niet aan spelen toe. De Oostenrijkers geven hun tegenstandsters weinig ademruimte.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Millie Bright probeert Lauren Hemp te bereiken voor doel, maar haar schot is te hard. Bal voor Oostenrijk.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De uittrap van Zinsberger komt in Engelse voeten terecht, maar door geklungel op het middenveld gaat Oostenrijk met het leer aan de haal. De bal wordt weggewerkt in hoekschop.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:04 vooraf, 21 uur 04. Eerste vrije trap. De eerste vrije trap van de wedstrijd is een feit. Leah Williamson neemt die voor haar rekening, maar hier schuilt geen groot gevaar in. De bal is voor de Oostenrijkse doelvrouw.

clock 21:03 vooraf, 21 uur 03. Oostenrijk begint gretig aan de wedstrijd. Ze slagen erin om de bal in de ploeg te houden.

clock 21:02 vooraf, 21 uur 02. Aftrap. Oostenrijk geeft op Old Trafford de aftrap van het EK voetbal!

clock 20:56 vooraf, 20 uur 56. Volkslied. Het eerste volkslied dat weerklinkt op dit EK is dat van Oostenrijk. Straks maakt het publiek in Engeland zich op voor God Save the Queen, het Engelse volkslied. Daarna volgt de aftrap van de openingswedstrijd.

clock 20:55 vooraf, 20 uur 55. De voetbalsters worden met een luid applaus ontvangen op Old Trafford. Wat een sfeer tijdens de eerste wedstrijd van het EK.

clock 20:54 vooraf, 20 uur 54. De Engelse en Oostenrijkse voetbalsters wachten in de catacomben op een go om de grasmat op Old Trafford te betreden.

clock 20:51 vooraf, 20 uur 51. Openingsceremonie. Op Old Trafford wordt het EK voetbal feestelijk geopend.

clock 20:50 Ter opfrissing: de opstellingen van Engeland en Oostenrijk. vooraf, 20 uur 50. Ter opfrissing: de opstellingen van Engeland en Oostenrijk

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. Oefenduels tegen de Red Flames. Beide ploegen werkten in hun voorbereiding een oefenduel af tegen de Red Flames. Voor onze Belgische voetbalsters was Engeland een maatje te groot en tegen Oostenrijk verloren ze nipt met 0-1.

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Over een kwartier is het zover. Dan fluit de Spaanse scheidsrechter Marta Huerta De Aza het EK voetbal op gang.

clock 20:40 De speelsters zijn onder de indruk van de sfeer op Old Trafford. vooraf, 20 uur 40. De speelsters zijn onder de indruk van de sfeer op Old Trafford.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Start uitzending op Canvas. Op Canvas kan u nu kijken naar de uitzending van de openingswedstrijd. Presentator Ruben Van Gucht blikt vooruit met Heleen Jaques en Wesley Sonck.

clock 20:32 De spanning stijgt op Old Trafford. vooraf, 20 uur 32. De spanning stijgt op Old Trafford.

clock 20:28 vooraf, 20 uur 28. Voor enkele Oostenrijkse speelsters is Engeland een tweede thuis. Doelvrouw Manuela Zinsberger en verdedigster Laura Wienroither komen uit voor Arsenal. Kapitein Viktoria Schnaderbeck speelt voor Tottenham.

clock 20:23 De Oostenrijkse voetbalsters daarstraks bij de verkenning van de Engelse grasmat. vooraf, 20 uur 23. De Oostenrijkse voetbalsters daarstraks bij de verkenning van de Engelse grasmat.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Terugblik EK 2017. Met Engeland en Oostenrijk staan er vandaag 2 halve finalisten van het EK in 2017 oog in oog met elkaar. De halve finale was toen ook hun eindstation. Engeland verloor tegen Nederland en Oostenrijk moest in 2017 de duimen leggen tegen Denemarken.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. De Lionesses onder leiding van Nederlandse coach Wiegman. De Engelse voetbalvrouwen kunnen rekenen op hun coach Sarina Wiegman. De Nederlandse leidde in 2017 haar thuisland naar de Europese titel. Kan ze dat nu herhalen met de Lionesses?

clock 20:08 Engeland en Oostenrijk spelen straks hun eerste groepswedstrijd in een uitverkocht Old Trafford. vooraf, 20 uur 08. Engeland en Oostenrijk spelen straks hun eerste groepswedstrijd in een uitverkocht Old Trafford.

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06. In poule A werken de ploegen hun groepswedstrijden af in het Old Trafford-stadion van Manchester United, het St Mary's Stadium van Southampton en het Brighton & Hove Community Stadium.

clock 20:02 vooraf, 20 uur 02. Poule A. Engeland-Oostenrijk is de eerste wedstrijd van het UEFA EK voetbal voor vrouwen. De 2 overige ploegen in poule A, Noorwegen en Noord-Ierland, spelen morgen hun wedstrijd in het St Mary's Stadium van Southampton om 21 uur.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. Bij Oostenrijk moeten de goals komen van Nicole Billa. De aanvalster heeft 79 caps en 43 goals achter haar naam staan. Verdedigers Laura Wienroither, Viktoria Schnaderbeck, Clara Wenninger en Verena Hanshaw zullen het Engelse geweld proberen af te stoppen.

clock 19:51 De opstelling van Oostenrijk. vooraf, 19 uur 51. De opstelling van Oostenrijk

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Coach Sarina Wiegman heeft haar ploegopstelling bekend gemaakt. Ellen White, de topscorer van de Lionesses, kan vandaag haar 51e doelpunt maken. Ze is niet de enige gevaarlijke klant in de Engelse aanval. Lauren Hemp kan haar bijnaam, "de Wing Wizard", vandaag alle eer aandoen.

clock 19:44 De ploegopstelling van Engeland. vooraf, 19 uur 44. De ploegopstelling van Engeland

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43. Livestream. Om 20.35 u start de uitzending op Canvas. Aster Nzeyimana en Imke Courtois verzorgen het commentaar van de openingswedstrijd.

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. EK voetbal 2022 vrouwen Vandaag begint EK voetbal voor vrouwen! Bij Sporza zit u op de eerste rij voor Red Flames

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Openingswedstrijd. De Red Flames zakten vandaag af naar Engeland, maar om 21 uur geven Engeland en Oostenrijk de aftrap van het EK. De tickets voor de openingsmatch in Old Trafford zijn uitverkocht.

clock 19:40 - Vooraf Vooraf, 19 uur 40

