LIVESTREAM: Wie kroont zich tot Europees kampioen in droomfinale: Engeland of Duitsland?

eerste helft, minuut 1 match begonnen

eerste helft, 18 uur . Aftrap. De thuisploeg trapt deze EK-finale op gang. Blijft de trofee in Engeland of nemen de Duitse speelsters die mee naar huis?

17 uur 55. De speelsters stappen het veld op van een tjokvol Wembley. Zo dadelijk schallen de volksliederen door de boxen.

17 uur 46. Beide landen hebben een topschutters in de rangen. Popp trof voor Duitsland al 6 keer raak dit toernooi, maar dat deed Mead ook voor Engeland.

17 uur 37. Negende voor Duitsland of eerste voor Engeland. De Duitse vrouwen hebben al 8 EK-titels op het rijkgevulde palmares staan. Engeland kan straks voor de eerste keer het EK bij de vrouwen winnen.

17 uur 26. Gesloten finale? De organisatie staat bij beide teams als een huis. In dit toernooi slikten Engeland en Duitsland slechts 1 tegendoelpunt. Krijgen we dan ook een gesloten finale?

17 uur 15. Gary Lineker schaart zich achter de Engelse vrouwen.

16 uur 57. Duitsland in EK-finales. Als we op de statistieken afgaan, dan hoeft Duitsland weinig te vrezen. De Duitse vrouwen speelden 8 EK-finales en telkens trokken ze de overwinning over de streep. Engeland staat dus voor een grote uitdaging.

11 uur 02. Boris Johnson schrijft steunbrief. "In naam van het hele land, wens ik jullie enorm veel succes toe", opent premier Boris Johnson zijn steunbetuiging aan de Engelse nationale ploeg. "Wat er vanavond ook gebeurt in Wembley, ik weet dat pleintjes en parken vanaf morgen vol zullen lopen met meisjes die er zeker van zijn dat voetbal niet enkel voor jongens is." "Dat allemaal door jullie prestaties. Wanneer de scheidsrechter de finale affluit, hoop ik dat jullie trots zijn op wat jullie bereikten."

"Wat er vanavond ook gebeurt in Wembley, ik weet dat pleintjes en parken vanaf morgen vol zullen lopen met meisjes die er zeker van zijn dat voetbal niet enkel voor jongens is."

"Dat allemaal door jullie prestaties. Wanneer de scheidsrechter de finale affluit, hoop ik dat jullie trots zijn op wat jullie bereikten."

10 uur 40. Er zullen ook Duitse fans aanwezig zijn - die een stevige trip maakten:

10 uur 35. Zorgt Wembley voor recordaantal toeschouwers? Met een capaciteit van 87.000 zitjes voor de EK-finale, kan een volgepakt Wembley voor een record zorgen qua aantal aanwezige supporters op een Europees Kampioenschap. Het totale aantal fans in de stadions liep al op tot 488.000, wat een verdubbeling is van het EK 2017 in Nederland.

10 uur 31. Harry Kane, kapitein van de Engelse mannenploeg, wenst zijn landgenoten succes:

10 uur 30. Hier hebben we zo lang van gedroomd: een finale in Wembley tegen Engeland. Ik weet niet of mijn speelsters ooit al voor zo'n belangrijk moment stonden. Martina Voss-Tecklenburg, bondscoach Duitsland.

10 uur 24. Engeland + Duitsland = droomfinale. "Het zijn de ploegen die het meest indruk gemaakt hebben en ze staan zonder twijfel allebei verdiend in de finale", oordeelt Sporza-commentator Aster Nzeyimana. Het wordt een droomfinale in Wembley. En ondanks de Engelse favorietenrol, ziet hij zeker mogelijkheden voor Duitsland:

10 uur 20. De EK-finale leeft in Engeland, en hoe! Zelfs de koninklijke wacht steekt hun elftal een hart onder de riem met een swingende cover van Sweet Caroline:

10 uur 18. De ploeg is erg gegroeid in het toernooi, dus we zijn helemaal klaar om dat mooi af te sluiten. Sarina Wiegman, bondscoach Engeland.

10 uur 12. Tactisch hoogstaande finale? Engeland en Duitsland bewezen op dit EK dat zij de sterkste ploegen waren. De Engelse doelpuntenmachine bleef maar draaien, terwijl de Duitse verdediging slechts één goaltje slikte. "Het zal afhangen van details", zegt analist Heleen Jaques overtuigd.

10 uur 09. De Engelse vrouwen verkennen hun voetbaltempel:

10 uur 07. Nederlands tintje. Engeland - Duitsland in de finale, maar toch is Wembley vandaag een beetje oranje gekleurd. Succescoach Sarina Wiegman legt met "The Lionesses" indrukwekkende prestaties voor. Wat haar voetbalfilosofie is, leest u hier:

Opstelling Engeland. Mary Earps, Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly, Beth Mead, Georgia Stanway, Francesca Kirby, Keira Walsh, Lauren Hemp, Ellen White

Opstelling Duitsland. Merle Frohms, Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch, Lina Magull, Lena Oberdorf, Sara Däbritz, Svenja Huth, Lea Schüller, Jule Brand