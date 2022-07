LIVESTREAM: We krijgen verlengingen op Wembley! Pakt Engeland of Duitsland de trofee?

clock 20:09 tweede verlenging, 20 uur 09. Bronze laat een controle van haar voet glippen en pakt dan uit met een stevige tackle. Ze ontsnapt evenwel, want de Engelse krijgt geen kaart voor de ingreep. . Bronze laat een controle van haar voet glippen en pakt dan uit met een stevige tackle. Ze ontsnapt evenwel, want de Engelse krijgt geen kaart voor de ingreep.

clock 20:02 tweede verlenging, 20 uur 02. We zijn zo'n vijf minuten ver in de eerste verlenging, maar het is nog wachten op een eerste echte mogelijkheid. Een kansarme wedstrijd dus. Spannend is het dan weer wel. . We zijn zo'n vijf minuten ver in de eerste verlenging, maar het is nog wachten op een eerste echte mogelijkheid. Een kansarme wedstrijd dus. Spannend is het dan weer wel.

clock 19:56 tweede verlenging, 19 uur 56. Start 1e verlenging. We gaan de laatste 30 minuten van deze spannende eindstrijd in. Wie gaat er met de trofee aan de haal? . Start 1e verlenging We gaan de laatste 30 minuten van deze spannende eindstrijd in. Wie gaat er met de trofee aan de haal?

clock 103' eerste verlenging, minuut 103. Vervanging bij Duitsland, Sara Doorsoun erin, Marina Hegering eruit wissel substitution out Marina Hegering substitution in Sara Doorsoun

clock 100' Gele kaart voor Alessia Russo van Engeland tijdens eerste verlenging, minuut 100 yellow card Alessia Russo Engeland

clock 91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

clock 19:52 eerste verlenging, 19 uur 52. Verlengingen. Na 90 minuten kennen we de Europese kampioen nog niet. De verlengingen zijn een feit na treffers van Toone en Magull in de tweede helft. Het kan nog alle kanten uit. . Verlengingen Na 90 minuten kennen we de Europese kampioen nog niet. De verlengingen zijn een feit na treffers van Toone en Magull in de tweede helft. Het kan nog alle kanten uit.

clock 19:31 rust na 90 minuten, 19 uur 31. Vervanging bij Duitsland, Linda Dallmann erin, Lina Magull eruit wissel substitution out Lina Magull substitution in Linda Dallmann

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. 4' extra. We stevenen zo stilaan op verlengingen af. Of valt er in de resterende 4 minuten nog ergens een appel uit de kast? . 4' extra We stevenen zo stilaan op verlengingen af. Of valt er in de resterende 4 minuten nog ergens een appel uit de kast?

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Engeland, Jill Scott erin, Georgia Stanway eruit wissel substitution out Georgia Stanway substitution in Jill Scott

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Engeland, Alex Greenwood erin, Rachel Daly eruit wissel substitution out Rachel Daly substitution in Alex Greenwood

clock 82' tweede helft, minuut 82. Het ziet er nu plots een pak beter uit voor Duitsland. Wassmuth wordt gezocht en gevonden. Haar poging strandt in de armen van Earps. . Het ziet er nu plots een pak beter uit voor Duitsland. Wassmuth wordt gezocht en gevonden. Haar poging strandt in de armen van Earps.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Magull hangt de bordjes weer gelijk! Duitsland drukt door en heeft de gelijkmaker te pakken. Wassmuth brengt het leer voor doel en daar staat Magull op de juiste plek. Alles weer te herdoen op Wembley. . Magull hangt de bordjes weer gelijk! Duitsland drukt door en heeft de gelijkmaker te pakken. Wassmuth brengt het leer voor doel en daar staat Magull op de juiste plek. Alles weer te herdoen op Wembley.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Magull tik de gelijkmaker van dichtbij mooi in doel: 1-1. Magull tik de gelijkmaker van dichtbij mooi in doel: 1-1

clock 79' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 79 door Lina Magull van Duitsland. 1, 1. goal Engeland Duitsland 104' 1 1

clock 76' tweede helft, minuut 76. Duitsland blijft druk zetten. Duitsland blijft druk zetten

clock 75' tweede helft, minuut 75. We gaan het slotkwartier in en de wedstrijd is zeker nog niet beslist. Gwinn waagt nu haar kans, maar trapt voorlangs. . We gaan het slotkwartier in en de wedstrijd is zeker nog niet beslist. Gwinn waagt nu haar kans, maar trapt voorlangs.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Record op Wembley. Deze finale is officieel de vrouwenwedstrijd met de meeste toeschouwers ooit. Er kwamen exact 87.192 supporters opdagen. . Record op Wembley Deze finale is officieel de vrouwenwedstrijd met de meeste toeschouwers ooit. Er kwamen exact 87.192 supporters opdagen.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Duitsland, Sydney Lohmann erin, Sara Däbritz eruit wissel substitution out Sara Däbritz substitution in Sydney Lohmann

clock 72' tweede helft, minuut 72. Duitsland geeft zich nog niet gewonnen en moet nu komen. Magull begrijpt dat met een nieuwe uithaal. Haar schot verdwijnt in hoekschop. . Duitsland geeft zich nog niet gewonnen en moet nu komen. Magull begrijpt dat met een nieuwe uithaal. Haar schot verdwijnt in hoekschop.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Schot van Kelly kan de doelvrouw niet verrassen. Schot van Kelly kan de doelvrouw niet verrassen

clock 70' tweede helft, minuut 70. Pech! Kruising staat in de weg voor Duitsland. Pech! Kruising staat in de weg voor Duitsland

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Duitsland, Nicole Anyomi erin, Lea Schüller eruit wissel substitution out Lea Schüller substitution in Nicole Anyomi

clock 66' Magull treft de paal. Daar is het antwoord al van Duitsland. Magull haalt verschroeiend uit en ziet haar pegel op de paal uit elkaar spatten. Earps zat er ook nog met een vingertop bij. . tweede helft, minuut 66. shot on goalpost Magull treft de paal Daar is het antwoord al van Duitsland. Magull haalt verschroeiend uit en ziet haar pegel op de paal uit elkaar spatten. Earps zat er ook nog met een vingertop bij.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Ella Toone zet Engeland op 1-0 met een knappe stiftbal. Ella Toone zet Engeland op 1-0 met een knappe stiftbal

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Engeland, Chloe Kelly erin, Beth Mead eruit wissel substitution out Beth Mead substitution in Chloe Kelly

clock 63' tweede helft, minuut 63. Toone maakt er 1-0 van! Wembley ontploft helemaal net na het uur! De ingevallen Toone mag op Frohms afstormen en werkt het dan met een lob fraai af. De Engelsen worden gek. . Toone maakt er 1-0 van! Wembley ontploft helemaal net na het uur! De ingevallen Toone mag op Frohms afstormen en werkt het dan met een lob fraai af. De Engelsen worden gek.

clock 62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Ella Toone van Engeland. 1, 0. goal Engeland Duitsland 104' 1 0

clock 58' tweede helft, minuut 58. Mead heeft even verzorging nodig. Ze stapt naar de zijlijn. Ook in de tweede helft ligt het spel vaak stil. . Mead heeft even verzorging nodig. Ze stapt naar de zijlijn. Ook in de tweede helft ligt het spel vaak stil.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Schüller is net te laat op de bal. Schüller is net te laat op de bal

clock 58' Gele kaart voor Lea Schüller van Duitsland tijdens tweede helft, minuut 58 yellow card Lea Schüller Duitsland

clock 57' Gele kaart voor Lena Oberdorf van Duitsland tijdens tweede helft, minuut 57 yellow card Lena Oberdorf Duitsland

clock 56' tweede helft, minuut 56. Wiegman gooit supersubs Russo en Toone tussen de lijnen. Vooral Russo wordt op luid gejuich onthaald op Wembley. . Wiegman gooit supersubs Russo en Toone tussen de lijnen. Vooral Russo wordt op luid gejuich onthaald op Wembley.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Engeland, Alessia Russo erin, Ellen White eruit wissel substitution out Ellen White substitution in Alessia Russo

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Engeland, Ella Toone erin, Francesca Kirby eruit wissel substitution out Francesca Kirby substitution in Ella Toone

clock 51' tweede helft, minuut 51. Ook Magull is dicht bij de 0-1. Ook Magull is dicht bij de 0-1

clock 50' tweede helft, minuut 50. Bijna de 0-1. De bezoekers zorgen voor het gevaar. Na een goede combinatie is Magull het eindstation. Met de tip trapt de Duitse het leer maar net naast de verkeerde kant van de paal. . Bijna de 0-1 De bezoekers zorgen voor het gevaar. Na een goede combinatie is Magull het eindstation. Met de tip trapt de Duitse het leer maar net naast de verkeerde kant van de paal.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Daar is Duitsland. Duitsland is goed uit de startblokken geschoten in het begin van de tweede helft. Invalster Wassmuth kan zomaar op doel afstormen en ook afdrukken. Earps kan makkelijk klemmen. . Daar is Duitsland Duitsland is goed uit de startblokken geschoten in het begin van de tweede helft. Invalster Wassmuth kan zomaar op doel afstormen en ook afdrukken. Earps kan makkelijk klemmen.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Wassmuth werkt te zwak af. Wassmuth werkt te zwak af

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:01 tweede helft, 19 uur 01. Start 2e helft. We voetballen weer in Wembley. Bij Duitsland krijgen we een eerste vervanging. Wassmuth wordt in de tweede helft tussen de lijnen gegooid. . Start 2e helft We voetballen weer in Wembley. Bij Duitsland krijgen we een eerste vervanging. Wassmuth wordt in de tweede helft tussen de lijnen gegooid.

clock 18:46 rust, 18 uur 46. Vervanging bij Duitsland, Tabea Waßmuth erin, Jule Brand eruit wissel substitution out Jule Brand substitution in Tabea Waßmuth

clock 18:46 rust, 18 uur 46. Rust. Heleen Jaques voorspelde een gesloten finale en dat is het ook geworden in de eerste helft. White kreeg nog de grootste kans, maar ze kon haar schot niet kadreren. Hopelijk krijgen we na de pauze wat meer te zien. . Rust Heleen Jaques voorspelde een gesloten finale en dat is het ook geworden in de eerste helft. White kreeg nog de grootste kans, maar ze kon haar schot niet kadreren. Hopelijk krijgen we na de pauze wat meer te zien.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 41' Gele kaart voor Felicitas Rauch van Duitsland tijdens eerste helft, minuut 41 yellow card Felicitas Rauch Duitsland

clock 40' eerste helft, minuut 40. Weer niet! White mikt te hoog. Weer niet! White mikt te hoog

clock 39' eerste helft, minuut 39. Prima kans voor White. Het duurde even, maar we krijgen nu toch een kans te zien. Het leer wordt achteruit getrokken en White staat op de goede plek. Haar vizier staat echter nog niet op scherp. . Prima kans voor White Het duurde even, maar we krijgen nu toch een kans te zien. Het leer wordt achteruit getrokken en White staat op de goede plek. Haar vizier staat echter nog niet op scherp.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Earps moet een bal komen plukken en botst dan stevig tegen Schüller. De Engelse doelvrouw kan wel weer gewoon voort. . Earps moet een bal komen plukken en botst dan stevig tegen Schüller. De Engelse doelvrouw kan wel weer gewoon voort.

clock 29' eerste helft, minuut 29. We krijgen wel enkele kleine kansen te zien, maar het is en blijft nog wachten op die ene goede uitgespeelde mogelijkheid. Beide ploegen houden de rangen voorlopig goed gesloten. De organisatie primeert. . We krijgen wel enkele kleine kansen te zien, maar het is en blijft nog wachten op die ene goede uitgespeelde mogelijkheid. Beide ploegen houden de rangen voorlopig goed gesloten. De organisatie primeert.

clock 27' Var. De VAR kijkt eens naar de beelden voor vermeend handspel. Een strafschop komt er toch niet voor Duitsland. . eerste helft, minuut 27. var Var De VAR kijkt eens naar de beelden voor vermeend handspel. Een strafschop komt er toch niet voor Duitsland.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Onwaarschijnlijk! Duitsland krijgt de bal niet in doel na warrige fase voor doel. Onwaarschijnlijk! Duitsland krijgt de bal niet in doel na warrige fase voor doel

clock 26' eerste helft, minuut 26. Duitsland dicht bij de 0-1. Na een hoekschop krijgen ze bij Engeland het leer maar niet weg. Hegering kan er haar voet tegen zetten, maar doelvrouw Earps houdt voorlopig haar netten schoon. Hier komt Engeland goed weg. . Duitsland dicht bij de 0-1 Na een hoekschop krijgen ze bij Engeland het leer maar niet weg. Hegering kan er haar voet tegen zetten, maar doelvrouw Earps houdt voorlopig haar netten schoon. Hier komt Engeland goed weg.

clock 24' Gele kaart voor Ellen White van Engeland tijdens eerste helft, minuut 24 yellow card Ellen White Engeland

clock 23' eerste helft, minuut 23. Stanway mist haar controle en maakt dan de fout op Däbritz. De eerste gele kaart van de partij is dan ook voor de Engelse. . Stanway mist haar controle en maakt dan de fout op Däbritz. De eerste gele kaart van de partij is dan ook voor de Engelse.

clock 23' Gele kaart voor Georgia Stanway van Engeland tijdens eerste helft, minuut 23 yellow card Georgia Stanway Engeland

clock 20' eerste helft, minuut 20. Engeland wint voorlopig de duels. Aster Nzeyimana. Engeland wint voorlopig de duels. Aster Nzeyimana

clock 19' eerste helft, minuut 19. Engeland krijgt nu een vrije trap op een interessante plek. Het leer wordt door Hendrich in hoekschop gewerkt. Frohms moet eerst een schot pareren en klemt daarna een kopbal. Toch even wat druk van de thuisploeg. . Engeland krijgt nu een vrije trap op een interessante plek. Het leer wordt door Hendrich in hoekschop gewerkt. Frohms moet eerst een schot pareren en klemt daarna een kopbal. Toch even wat druk van de thuisploeg.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Kopbal van Bronze is te centraal. Kopbal van Bronze is te centraal

clock 14' eerste helft, minuut 14. Bronze kopt Duitse pegel weg. Bronze kopt Duitse pegel weg

clock 12' eerste helft, minuut 12. Däbritz voelt het opnieuw jeuken en probeert het nu een keer van ver. Doelman Earps kan de bal zomaar voorbij laten vliegen. De wedstrijd gaat wel goed op en neer. . Däbritz voelt het opnieuw jeuken en probeert het nu een keer van ver. Doelman Earps kan de bal zomaar voorbij laten vliegen. De wedstrijd gaat wel goed op en neer.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Daar is Engeland al een tweede keer. Daar is Engeland al een tweede keer

clock 10' eerste helft, minuut 10. Kans Duitsland. Ook Duitsland voetbalt nu een mogelijkheid bij elkaar. Däbritz krult het leer richting de verste hoek, maar het schot wordt nog afgeblokt. . Kans Duitsland Ook Duitsland voetbalt nu een mogelijkheid bij elkaar. Däbritz krult het leer richting de verste hoek, maar het schot wordt nog afgeblokt.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Daar is de volgende kans al voor de thuisploeg. Mead krijgt veel ruimte en kan ook de achterlijn halen. De hoek is te scherp om echt goed te kunnen afdrukken. . Daar is de volgende kans al voor de thuisploeg. Mead krijgt veel ruimte en kan ook de achterlijn halen. De hoek is te scherp om echt goed te kunnen afdrukken.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Duitse doelvrouw laat zich niet verrassen door afwaaiende voorzet. Duitse doelvrouw laat zich niet verrassen door afwaaiende voorzet

clock 6' eerste helft, minuut 6. Engeland steekt nu de neus aan het venster. Frohms moet een hoge bal plukken en heeft daar de nodige moeite mee. Ze kan het gevaar toch in de kiem smoren. . Engeland steekt nu de neus aan het venster. Frohms moet een hoge bal plukken en heeft daar de nodige moeite mee. Ze kan het gevaar toch in de kiem smoren.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Eerste kans van de finale is voor de Engelsen. Eerste kans van de finale is voor de Engelsen

clock 3' eerste helft, minuut 3. Kopkans White. We kunnen al een eerste poging tussen de palen noteren. White kan aan de tweede paal koppen, maar doet dat recht in de handen van Frohms. . Kopkans White We kunnen al een eerste poging tussen de palen noteren. White kan aan de tweede paal koppen, maar doet dat recht in de handen van Frohms.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Popp viel geblesseerd uit. Zoek op het veld niet naar Popp. De Duitse heeft zich geblesseerd tijdens de opwarming. Schüller is haar vervangster. . Popp viel geblesseerd uit Zoek op het veld niet naar Popp. De Duitse heeft zich geblesseerd tijdens de opwarming. Schüller is haar vervangster.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:00 eerste helft, 18 uur . Aftrap. De thuisploeg trapt deze EK-finale op gang. Blijft de trofee in Engeland of nemen de Duitse speelsters die mee naar huis? . Aftrap De thuisploeg trapt deze EK-finale op gang. Blijft de trofee in Engeland of nemen de Duitse speelsters die mee naar huis?

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. De speelsters stappen het veld op van een tjokvol Wembley. Zo dadelijk schallen de volksliederen door de boxen. . De speelsters stappen het veld op van een tjokvol Wembley. Zo dadelijk schallen de volksliederen door de boxen.

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. Beide landen hebben een topschutster in de rangen. Popp trof voor Duitsland al 6 keer raak dit toernooi, maar dat deed Mead ook voor Engeland. . Beide landen hebben een topschutster in de rangen. Popp trof voor Duitsland al 6 keer raak dit toernooi, maar dat deed Mead ook voor Engeland.

clock 17:37 vooraf, 17 uur 37. Negende voor Duitsland of eerste voor Engeland. De Duitse vrouwen hebben al 8 EK-titels op het rijkgevulde palmares staan. Engeland kan straks voor de eerste keer het EK bij de vrouwen winnen. . Negende voor Duitsland of eerste voor Engeland De Duitse vrouwen hebben al 8 EK-titels op het rijkgevulde palmares staan. Engeland kan straks voor de eerste keer het EK bij de vrouwen winnen.

clock 17:26 vooraf, 17 uur 26. Gesloten finale? De organisatie staat bij beide teams als een huis. In dit toernooi slikten Engeland en Duitsland slechts 1 tegendoelpunt. Krijgen we dan ook een gesloten finale? . Gesloten finale? De organisatie staat bij beide teams als een huis. In dit toernooi slikten Engeland en Duitsland slechts 1 tegendoelpunt. Krijgen we dan ook een gesloten finale?

clock 17:15 Gary Lineker schaart zich achter de Engelse vrouwen. vooraf, 17 uur 15. Gary Lineker schaart zich achter de Engelse vrouwen.

clock 16:57 Duitsland in EK-finales. Als we op de statistieken afgaan, dan hoeft Duitsland weinig te vrezen. De Duitse vrouwen speelden 8 EK-finales en telkens trokken ze de overwinning over de streep. Engeland staat dus voor een grote uitdaging. . vooraf, 16 uur 57. statistics Duitsland in EK-finales Als we op de statistieken afgaan, dan hoeft Duitsland weinig te vrezen. De Duitse vrouwen speelden 8 EK-finales en telkens trokken ze de overwinning over de streep. Engeland staat dus voor een grote uitdaging.

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. Boris Johnson schrijft steunbrief. "In naam van het hele land, wens ik jullie enorm veel succes toe", opent premier Boris Johnson zijn steunbetuiging aan de Engelse nationale ploeg. "Wat er vanavond ook gebeurt in Wembley, ik weet dat pleintjes en parken vanaf morgen vol zullen lopen met meisjes die er zeker van zijn dat voetbal niet enkel voor jongens is." "Dat allemaal door jullie prestaties. Wanneer de scheidsrechter de finale affluit, hoop ik dat jullie trots zijn op wat jullie bereikten." . Boris Johnson schrijft steunbrief "In naam van het hele land, wens ik jullie enorm veel succes toe", opent premier Boris Johnson zijn steunbetuiging aan de Engelse nationale ploeg.

"Wat er vanavond ook gebeurt in Wembley, ik weet dat pleintjes en parken vanaf morgen vol zullen lopen met meisjes die er zeker van zijn dat voetbal niet enkel voor jongens is."

"Dat allemaal door jullie prestaties. Wanneer de scheidsrechter de finale affluit, hoop ik dat jullie trots zijn op wat jullie bereikten."

clock 10:40 Er zullen ook Duitse fans aanwezig zijn - die een stevige trip maakten:. vooraf, 10 uur 40. Er zullen ook Duitse fans aanwezig zijn - die een stevige trip maakten:

clock 10:35 Zorgt Wembley voor recordaantal toeschouwers? Met een capaciteit van 87.000 zitjes voor de EK-finale, kan een volgepakt Wembley voor een record zorgen qua aantal aanwezige supporters op een Europees Kampioenschap. Het totale aantal fans in de stadions liep al op tot 488.000, wat een verdubbeling is van het EK 2017 in Nederland. . vooraf, 10 uur 35. statistics Zorgt Wembley voor recordaantal toeschouwers? Met een capaciteit van 87.000 zitjes voor de EK-finale, kan een volgepakt Wembley voor een record zorgen qua aantal aanwezige supporters op een Europees Kampioenschap. Het totale aantal fans in de stadions liep al op tot 488.000, wat een verdubbeling is van het EK 2017 in Nederland.

clock 10:31 Harry Kane, kapitein van de Engelse mannenploeg, wenst zijn landgenoten succes:. vooraf, 10 uur 31. Harry Kane, kapitein van de Engelse mannenploeg, wenst zijn landgenoten succes:

clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. Hier hebben we zo lang van gedroomd: een finale in Wembley tegen Engeland. Ik weet niet of mijn speelsters ooit al voor zo'n belangrijk moment stonden. Martina Voss-Tecklenburg, bondscoach Duitsland. Hier hebben we zo lang van gedroomd: een finale in Wembley tegen Engeland. Ik weet niet of mijn speelsters ooit al voor zo'n belangrijk moment stonden. Martina Voss-Tecklenburg, bondscoach Duitsland

clock 10:24 vooraf, 10 uur 24. Engeland + Duitsland = droomfinale. "Het zijn de ploegen die het meest indruk gemaakt hebben en ze staan zonder twijfel allebei verdiend in de finale", oordeelt Sporza-commentator Aster Nzeyimana. Het wordt een droomfinale in Wembley. En ondanks de Engelse favorietenrol, ziet hij zeker mogelijkheden voor Duitsland: . Engeland + Duitsland = droomfinale "Het zijn de ploegen die het meest indruk gemaakt hebben en ze staan zonder twijfel allebei verdiend in de finale", oordeelt Sporza-commentator Aster Nzeyimana. Het wordt een droomfinale in Wembley. En ondanks de Engelse favorietenrol, ziet hij zeker mogelijkheden voor Duitsland:

clock 10:20 De EK-finale leeft in Engeland, en hoe! Zelfs de koninklijke wacht steekt hun elftal een hart onder de riem met een swingende cover van Sweet Caroline:. vooraf, 10 uur 20. De EK-finale leeft in Engeland, en hoe! Zelfs de koninklijke wacht steekt hun elftal een hart onder de riem met een swingende cover van Sweet Caroline:

clock 10:18 vooraf, 10 uur 18. De ploeg is erg gegroeid in het toernooi, dus we zijn helemaal klaar om dat mooi af te sluiten. Sarina Wiegman, bondscoach Engeland. De ploeg is erg gegroeid in het toernooi, dus we zijn helemaal klaar om dat mooi af te sluiten. Sarina Wiegman, bondscoach Engeland

clock 10:12 vooraf, 10 uur 12. Tactisch hoogstaande finale? Engeland en Duitsland bewezen op dit EK dat zij de sterkste ploegen waren. De Engelse doelpuntenmachine bleef maar draaien, terwijl de Duitse verdediging slechts één goaltje slikte. "Het zal afhangen van details", zegt analist Heleen Jaques overtuigd. . Tactisch hoogstaande finale? Engeland en Duitsland bewezen op dit EK dat zij de sterkste ploegen waren. De Engelse doelpuntenmachine bleef maar draaien, terwijl de Duitse verdediging slechts één goaltje slikte. "Het zal afhangen van details", zegt analist Heleen Jaques overtuigd.

clock 10:09 De Engelse vrouwen verkennen hun voetbaltempel:. vooraf, 10 uur 09. De Engelse vrouwen verkennen hun voetbaltempel:

clock 10:07 vooraf, 10 uur 07. Nederlands tintje. Engeland - Duitsland in de finale, maar toch is Wembley vandaag een beetje oranje gekleurd. Succescoach Sarina Wiegman legt met "The Lionesses" indrukwekkende prestaties voor. Wat haar voetbalfilosofie is, leest u hier: . Nederlands tintje Engeland - Duitsland in de finale, maar toch is Wembley vandaag een beetje oranje gekleurd. Succescoach Sarina Wiegman legt met "The Lionesses" indrukwekkende prestaties voor. Wat haar voetbalfilosofie is, leest u hier:

clock 10:07 - Vooraf Vooraf, 10 uur 07

clock Opstelling Engeland. Mary Earps, Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly, Beth Mead, Georgia Stanway, Francesca Kirby, Keira Walsh, Lauren Hemp, Ellen White Opstelling Engeland Mary Earps, Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly, Beth Mead, Georgia Stanway, Francesca Kirby, Keira Walsh, Lauren Hemp, Ellen White

clock Opstelling Duitsland. Merle Frohms, Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch, Lina Magull, Lena Oberdorf, Sara Däbritz, Svenja Huth, Lea Schüller, Jule Brand Opstelling Duitsland Merle Frohms, Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch, Lina Magull, Lena Oberdorf, Sara Däbritz, Svenja Huth, Lea Schüller, Jule Brand