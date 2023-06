LIVESTREAM: Vertessen kopt Belgen weer naar virtuele kwalificatie! Invaller scoort gelijkmaker voor Duivels

clock 73' tweede helft, minuut 73. Samu duikt aan de tweede paal op na een voorzet van links. De middenvelder probeert het met een omhaal, maar die vliegt voorlangs. . Samu duikt aan de tweede paal op na een voorzet van links. De middenvelder probeert het met een omhaal, maar die vliegt voorlangs.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Met een knappe beweging tussen De Cuyper en Balikwisha maakt Ze Carlos zich vrij. De Cuyper maakt in zijn draai een slaande beweging en wordt daarvoor bestraft, Siquet kopt de vrije trap in hoekschop. . Met een knappe beweging tussen De Cuyper en Balikwisha maakt Ze Carlos zich vrij. De Cuyper maakt in zijn draai een slaande beweging en wordt daarvoor bestraft, Siquet kopt de vrije trap in hoekschop.

clock 71' Gele kaart voor Maxim De Cuyper van België Onder-21 tijdens tweede helft, minuut 71 yellow card Maxim De Cuyper België Onder-21

clock 69' tweede helft, minuut 69. Openda en Vertessen snoepen de bal tot 2 keer toe bijna af van de Portugese verdedigers. Het gepruts achterin bij Portugal zal vroeg of laat toch eens afgestraft worden. . Openda en Vertessen snoepen de bal tot 2 keer toe bijna af van de Portugese verdedigers. Het gepruts achterin bij Portugal zal vroeg of laat toch eens afgestraft worden.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Portugal Onder-21, André Almeida erin, João Neves eruit wissel substitution out João Neves substitution in André Almeida

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Portugal Onder-21, Henrique Araújo erin, Fábio Silva eruit wissel substitution out Fábio Silva substitution in Henrique Araújo

clock 68' tweede helft, minuut 68. De Franse refs zijn de Duivels duidelijk niet goed gezind. Openda wordt tegen de grond gebeukt aan de hoekschopvlag, maar ook hij krijgt nu geen vrije trap mee. . De Franse refs zijn de Duivels duidelijk niet goed gezind. Openda wordt tegen de grond gebeukt aan de hoekschopvlag, maar ook hij krijgt nu geen vrije trap mee.

clock 67' tweede helft, minuut 67. De Belgen moeten toch alert blijven. Een voorzet van Moreira zweeft net over het hoofd van Silva. . De Belgen moeten toch alert blijven. Een voorzet van Moreira zweeft net over het hoofd van Silva.

Invaller Vertessen buffelt de gelijkmaker binnen: 1-1.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vertessen maakt gelijk! Openda neemt de bal, net als Silva daarnet, slecht mee langs de zijlijn, maar kan toch nog voorzetten. De bal belandt tussen doelman en verdedigers, waar Vertessen opduikt. Hij knikt de bal voorbij Biai in de korte hoek. 1-1! . Vertessen maakt gelijk! Openda neemt de bal, net als Silva daarnet, slecht mee langs de zijlijn, maar kan toch nog voorzetten.

De bal belandt tussen doelman en verdedigers, waar Vertessen opduikt. Hij knikt de bal voorbij Biai in de korte hoek. 1-1!

clock 63' tweede helft, minuut 63. De tweede helft is gewoon niet goed genoeg. Stef Wijnants. De tweede helft is gewoon niet goed genoeg. Stef Wijnants

clock 62' tweede helft, minuut 62. Mathijssen grijpt in. Raskin en Vertessen moeten het tij doen keren. Ramazani wordt tegen zijn zin naar de kant gehaald, ook Matazo maakt plaats. Bij Portugal komt ook een halve Belg tussen de lijnen. Diego Moreira werd geboren in Luik en speelde lang in de jeugd van Standard. . Mathijssen grijpt in Raskin en Vertessen moeten het tij doen keren. Ramazani wordt tegen zijn zin naar de kant gehaald, ook Matazo maakt plaats.

Bij Portugal komt ook een halve Belg tussen de lijnen. Diego Moreira werd geboren in Luik en speelde lang in de jeugd van Standard.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Portugal Onder-21, Diego Moreira erin, Francisco Conceição eruit wissel substitution out Francisco Conceição substitution in Diego Moreira

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij België Onder-21, Nicolas Raskin erin, Eliot Matazo eruit wissel substitution out Eliot Matazo substitution in Nicolas Raskin

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij België Onder-21, Yorbe Vertessen erin, Largie Ramazani eruit wissel substitution out Largie Ramazani substitution in Yorbe Vertessen

clock 60' tweede helft, minuut 60. Debast kan koppen op een scherp aangesneden hoekschop van Siquet, maar knikt de bal naast. . Debast kan koppen op een scherp aangesneden hoekschop van Siquet, maar knikt de bal naast.

clock 60' Gele kaart voor André Amaro van Portugal Onder-21 tijdens tweede helft, minuut 60 yellow card André Amaro Portugal Onder-21

clock 59' tweede helft, minuut 59. Op een gevaarlijke counter wordt Ramazani stevig tegen het canvas gewerkt. Een gele kaart voor Amaro, maar de kans voor de Belgen is zo wel weg. . Op een gevaarlijke counter wordt Ramazani stevig tegen het canvas gewerkt. Een gele kaart voor Amaro, maar de kans voor de Belgen is zo wel weg.

clock 57' tweede helft, minuut 57. 1-0 Portugal! Het zit even allemaal mee voor Portugal. Silva kan een bal op de zijlijn nog net binnenhouden, neemt de bal daarna slecht mee en trapt ook een draak van een voorzet, maar die wijkt af en landt zo bij Neves. De 18-jarige middenvelder trapt de bal wel knap binnen. . 1-0 Portugal! Het zit even allemaal mee voor Portugal. Silva kan een bal op de zijlijn nog net binnenhouden, neemt de bal daarna slecht mee en trapt ook een draak van een voorzet, maar die wijkt af en landt zo bij Neves.

De 18-jarige middenvelder trapt de bal wel knap binnen.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Mathijssen is niet tevreden met de beslissingen van de wedstrijdleiding. Matazo wordt serieus onderuit gemaaid door Costa, maar de ref ziet er geen fout in. Dat leek het nochtans wel. . Mathijssen is niet tevreden met de beslissingen van de wedstrijdleiding. Matazo wordt serieus onderuit gemaaid door Costa, maar de ref ziet er geen fout in. Dat leek het nochtans wel.

clock 55' tweede helft, minuut 55. België in de problemen! Portugal opent de score in de 2e helft. België in de problemen! Portugal opent de score in de 2e helft

clock 53' tweede helft, minuut 53. Net als in de eerste helft zijn het vooral de Portugezen die de bal opeisen. Matazo heeft er genoeg van en maakt een overtreding. Een snoeihard schot van Neto op die vrije trap wordt meteen aangeraakt en verdwijnt zo in hoekschop, maar die levert uiteindelijk niets op. . Net als in de eerste helft zijn het vooral de Portugezen die de bal opeisen. Matazo heeft er genoeg van en maakt een overtreding.

Een snoeihard schot van Neto op die vrije trap wordt meteen aangeraakt en verdwijnt zo in hoekschop, maar die levert uiteindelijk niets op.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Openda en De Ketelaere halen 2 keer uit binnen de 5 seconden, maar allebei raken ze niet voorbij hun dichtste belager. . Openda en De Ketelaere halen 2 keer uit binnen de 5 seconden, maar allebei raken ze niet voorbij hun dichtste belager.

Silva mist meteen enorme kans.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Bal van de lijn! Fabio Silva krijgt op corner een reuzachtige kans, maar heeft medelijden met ex-ploegmakker Zeno Debast. De Anderlecht-verdediger kan de slappe poging keren van de lijn. . Bal van de lijn! Fabio Silva krijgt op corner een reuzachtige kans, maar heeft medelijden met ex-ploegmakker Zeno Debast. De Anderlecht-verdediger kan de slappe poging keren van de lijn.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Conceiçao dringt al meteen het strafschopgebied van de Belgen binnen, maar wordt daar een halt toegeroepen door De Winter en Matazo. Een echte kans komt er dus niet uit. . Conceiçao dringt al meteen het strafschopgebied van de Belgen binnen, maar wordt daar een halt toegeroepen door De Winter en Matazo. Een echte kans komt er dus niet uit.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:09 tweede helft, 19 uur 09. Conceiçao trapt 2e helft op gang. Nederland en België hebben momenteel hetzelfde doelpuntensaldo, evenveel gemaakte goals en evenveel gele kaarten. Daardoor wordt gekeken naar de coëfficiënt van beide landen. Nederland springt zo virtueel over België naar plek 2, maar de Duivels hebben nog 45 minuten om de stand in groep A op zijn kop te zetten. We zijn begonnen aan helft 2! . Conceiçao trapt 2e helft op gang Nederland en België hebben momenteel hetzelfde doelpuntensaldo, evenveel gemaakte goals en evenveel gele kaarten. Daardoor wordt gekeken naar de coëfficiënt van beide landen.

Nederland springt zo virtueel over België naar plek 2, maar de Duivels hebben nog 45 minuten om de stand in groep A op zijn kop te zetten. We zijn begonnen aan helft 2!

clock 19:06 rust, 19 uur 06. De start van de tweede helft laat nog wat op zich wachten omdat de eerste helft in de wedstrijd tussen Nederland en Georgië uitliep. Beide partijen moeten op hetzelfde moment beginnen. . De start van de tweede helft laat nog wat op zich wachten omdat de eerste helft in de wedstrijd tussen Nederland en Georgië uitliep. Beide partijen moeten op hetzelfde moment beginnen.

clock 18:55 rust, 18 uur 55. Nederland 1-1. Nederland is op slag van rust op gelijke hoogte geklommen tegen Georgië. Momenteel bepalen de gele kaarten wie als 2e doorgaat. . Nederland 1-1 Nederland is op slag van rust op gelijke hoogte geklommen tegen Georgië. Momenteel bepalen de gele kaarten wie als 2e doorgaat.

clock 18:48 rust, 18 uur 48. Rusten met 0-0. De Franse scheidsrechter maakt een einde aan de eerste helft. De Duivels lagen lang onder, maar hadden wel enkele grote kansen op een voorsprong. Vooral Openda zal zich voor het hoofd slaan. De bal tegen de paal in minuut 2 was toch een serieuze misser. . Rusten met 0-0 De Franse scheidsrechter maakt een einde aan de eerste helft. De Duivels lagen lang onder, maar hadden wel enkele grote kansen op een voorsprong.

Vooral Openda zal zich voor het hoofd slaan. De bal tegen de paal in minuut 2 was toch een serieuze misser.

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 44' eerste helft, minuut 44. 1-0 Georgië. De Georgiërs blijven verbazen! Ze zijn nu ook tegen Nederland op voorsprong gekomen. . 1-0 Georgië De Georgiërs blijven verbazen! Ze zijn nu ook tegen Nederland op voorsprong gekomen.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Een voorzet van Siquet wordt centraal weggekopt. Vranckx wil het spectaculair doen en de bal in 1 tijd op de slof nemen, maar trapt een gat in de lucht. . Een voorzet van Siquet wordt centraal weggekopt. Vranckx wil het spectaculair doen en de bal in 1 tijd op de slof nemen, maar trapt een gat in de lucht.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Het uitvoetballen bij de Portugezen blijft er krakkemikkig uitzien. De Ketelaere ruikt zijn kans om de bal af te snoepen van Ze Carlos, maar komt een stuk te laat en maakt een overtreding. . Het uitvoetballen bij de Portugezen blijft er krakkemikkig uitzien. De Ketelaere ruikt zijn kans om de bal af te snoepen van Ze Carlos, maar komt een stuk te laat en maakt een overtreding.

clock 40' eerste helft, minuut 40. De Cuyper lepelt de bal knap over de verdediging tot bij Ramazani, maar de winger laat het leer schieten en verprutst zo een mogelijkheid. . De Cuyper lepelt de bal knap over de verdediging tot bij Ramazani, maar de winger laat het leer schieten en verprutst zo een mogelijkheid.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Ijverige Tavares. Nuno Tavares mag zowat de hele linkerflank afdweilen voor hij de bal richting het centrum speelt. De aanval draait op niets uit, maar de linksachter zorgt nu toch al een paar keer voor wat dreiging. . Ijverige Tavares Nuno Tavares mag zowat de hele linkerflank afdweilen voor hij de bal richting het centrum speelt. De aanval draait op niets uit, maar de linksachter zorgt nu toch al een paar keer voor wat dreiging.

clock 38' eerste helft, minuut 38. De voorzetten van de Belgen komen niet aan. De voorzetten van de Belgen komen niet aan

clock 36' eerste helft, minuut 36. Een voorzet van Siquet aan de overkant is een pak gevaarlijker. De rechtsback vindt Openda voor de eerste paal, maar de spits laat zich betrappen op buitenspel. . Een voorzet van Siquet aan de overkant is een pak gevaarlijker. De rechtsback vindt Openda voor de eerste paal, maar de spits laat zich betrappen op buitenspel.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Tavares probeert nog eens een bal voor doel te pompen, maar zijn voorzetten zijn tot nu toe nog niet erg geslaagd. Vandevoordt kan plukken. . Tavares probeert nog eens een bal voor doel te pompen, maar zijn voorzetten zijn tot nu toe nog niet erg geslaagd. Vandevoordt kan plukken.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Openda wordt aangetikt en wil een penalty, maar ook vandaag gunnen de scheidsrechters de Duivels geen elfmeter. Een VAR ging opnieuw van pas gekomen zijn. . Openda wordt aangetikt en wil een penalty, maar ook vandaag gunnen de scheidsrechters de Duivels geen elfmeter. Een VAR ging opnieuw van pas gekomen zijn.

clock 31' eerste helft, minuut 31. De bal belandt in de tweede zone bij Openda, maar hij krijgt zijn volley niet gekadreerd. . De bal belandt in de tweede zone bij Openda, maar hij krijgt zijn volley niet gekadreerd.

clock 31' Gele kaart voor Tiago Dantas van Portugal Onder-21 tijdens eerste helft, minuut 31 yellow card Tiago Dantas Portugal Onder-21

clock 30' eerste helft, minuut 30. Openda tikt de bal weg voor de neus van Dantas en lokt zo slim een overtreding uit. Kunnen de Belgen er iets mee? . Openda tikt de bal weg voor de neus van Dantas en lokt zo slim een overtreding uit. Kunnen de Belgen er iets mee?

clock 29' eerste helft, minuut 29. Portugal steekt met een tegenaanval de neus nog eens aan het venster, maar De Winter kan een balletje in de diepte onderscheppen. . Portugal steekt met een tegenaanval de neus nog eens aan het venster, maar De Winter kan een balletje in de diepte onderscheppen.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Openda versnelt het spel met een hakje richting Balikwisha, maar die schrikt van de aanstormende doelman. De kans draait zo op niets uit. . Openda versnelt het spel met een hakje richting Balikwisha, maar die schrikt van de aanstormende doelman. De kans draait zo op niets uit.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Ook Balikwisha laat gigantische kans liggen. Ook Balikwisha laat gigantische kans liggen

clock 25' eerste helft, minuut 25. Weer een enorme kans! Alweer een 100% kans die niet benut wordt. Balikwisha wil de bal richting Openda steken, maar beseft al snel dat de spits buitenspel staat en sprint dan maar zelf zijn pass achterna. De winger komt zo alleen voor doel, maar raakt niet voorbij Biai. . Weer een enorme kans! Alweer een 100% kans die niet benut wordt. Balikwisha wil de bal richting Openda steken, maar beseft al snel dat de spits buitenspel staat en sprint dan maar zelf zijn pass achterna.

De winger komt zo alleen voor doel, maar raakt niet voorbij Biai.

clock 22' eerste helft, minuut 22. De Cuyper stoomt eens mee op de linkerflank, maar de pass van Ramazani richting de linksback rolt zomaar over de zijlijn. De slordigheden moeten toch uit het spel als België wil kunnen dreigen. . De Cuyper stoomt eens mee op de linkerflank, maar de pass van Ramazani richting de linksback rolt zomaar over de zijlijn. De slordigheden moeten toch uit het spel als België wil kunnen dreigen.

clock 21' eerste helft, minuut 21. We moeten hollen achter de bal. Stef Wijnants. We moeten hollen achter de bal. Stef Wijnants

clock 20' eerste helft, minuut 20. Op een vrije trap voor de Duivels mag De Ketelaere ook in aanvallend opzicht eens koppen, maar hij ziet zijn bal in het zijnet eindigen. . Op een vrije trap voor de Duivels mag De Ketelaere ook in aanvallend opzicht eens koppen, maar hij ziet zijn bal in het zijnet eindigen.

België duikt eindelijk nog eens op voor doel.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Conceiçao snelt voorbij De Cuyper en trekt de bal voor doel. Neto wil nog doordraaien, maar ziet zijn controle in de armen van Vandevoordt stranden. . Conceiçao snelt voorbij De Cuyper en trekt de bal voor doel. Neto wil nog doordraaien, maar ziet zijn controle in de armen van Vandevoordt stranden.

clock 17' eerste helft, minuut 17. De Ketelaere ruimt nu ook de hoekschop op. Het zegt veel dat 2 verdedigende acties tot nu toe de enige hoogtepunten van de Belgische draaischijf zijn. . De Ketelaere ruimt nu ook de hoekschop op. Het zegt veel dat 2 verdedigende acties tot nu toe de enige hoogtepunten van de Belgische draaischijf zijn.

Nieuw Portugees gevaar.

clock 16' eerste helft, minuut 16. De vrije trap die volgt op de trekfout levert gevaar op! Samu Costa kan koppen aan de tweede paal, maar De Ketelaere steekt er zijn hoofd nog tussen. Een hoekschop is het gevolg. . De vrije trap die volgt op de trekfout levert gevaar op! Samu Costa kan koppen aan de tweede paal, maar De Ketelaere steekt er zijn hoofd nog tussen. Een hoekschop is het gevolg.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Neto gaat neer binnen de 16 na een trekfout van De Winter. Gelukkig beging de jonge Belg de fout net buiten de 16! . Neto gaat neer binnen de 16 na een trekfout van De Winter. Gelukkig beging de jonge Belg de fout net buiten de 16!

clock 15' Gele kaart voor Koni de Winter van België Onder-21 tijdens eerste helft, minuut 15 yellow card Koni de Winter België Onder-21

clock 14' eerste helft, minuut 14. Ook bondscoach Tedesco komt kijken.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Silva stuit op Vandevoordt! Een afgeweken bal van Neto landt in de voeten van Fabio Silva, maar het schot van de Portugese spits geraakt niet voorbij Vandevoordt. Knappe redding van de Genkse goalie! . Silva stuit op Vandevoordt! Een afgeweken bal van Neto landt in de voeten van Fabio Silva, maar het schot van de Portugese spits geraakt niet voorbij Vandevoordt. Knappe redding van de Genkse goalie!

clock 10' eerste helft, minuut 10. Vandevoordt houdt Silva van de openingsgoal. Vandevoordt houdt Silva van de openingsgoal

clock 9' eerste helft, minuut 9. De Portugezen eisen wel de bal op, maar behalve 2 mislukte voorzetten hebben ze nog niets klaargespeeld. . De Portugezen eisen wel de bal op, maar behalve 2 mislukte voorzetten hebben ze nog niets klaargespeeld.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De zenuwen lijken toch hun rol te spelen. Het spel is vaak slordig in de openingsfase. . De zenuwen lijken toch hun rol te spelen. Het spel is vaak slordig in de openingsfase.

Openda kan nieuw Portugees balverlies niet afstraffen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het is voorlopig nog niet het toernooi van Openda. Stef Wijnants. Het is voorlopig nog niet het toernooi van Openda. Stef Wijnants

clock 4' eerste helft, minuut 4. Alweer balverlies op een gevaarlijke plek bij de Portugezen, maar alweer vergeet Openda de fout af te straffen. Hij wil de bal deze keer nog tot bij Balikwisha steken, maar zijn pass gaat fout. . Alweer balverlies op een gevaarlijke plek bij de Portugezen, maar alweer vergeet Openda de fout af te straffen. Hij wil de bal deze keer nog tot bij Balikwisha steken, maar zijn pass gaat fout.

clock 3' Openda op de paal! Balikwisha snoept de bal af van een Portugese verdediger en komt zo oog in oog met doelman Biai. Hij legt nog breed op Loïs Openda, die de bal kan binnentikken, maar onze spits ziet zijn bal tegen de paal stranden. Wat een kans! . eerste helft, minuut 3. shot on goalpost Openda op de paal! Balikwisha snoept de bal af van een Portugese verdediger en komt zo oog in oog met doelman Biai. Hij legt nog breed op Loïs Openda, die de bal kan binnentikken, maar onze spits ziet zijn bal tegen de paal stranden. Wat een kans!

Onbegrijpelijk! Paal en doelman houden Openda van simpele goal.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:02 eerste helft, 18 uur 02. Aftrap! We zijn eraan begonnen in Tbilisi! Claimen de Jonge Duivels straks een plekje bij de laatste 8? . Aftrap! We zijn eraan begonnen in Tbilisi! Claimen de Jonge Duivels straks een plekje bij de laatste 8?

clock 17:57 vooraf, 17 uur 57. Veel fans zijn er niet komen opdagen voor de partij tussen Portugal en België, maar dat zullen de spelers niet aan hun hart laten komen. Na de volksliederen mogen ze 90 minuten knokken voor een plek in de volgende ronde. . Veel fans zijn er niet komen opdagen voor de partij tussen Portugal en België, maar dat zullen de spelers niet aan hun hart laten komen.

Na de volksliederen mogen ze 90 minuten knokken voor een plek in de volgende ronde.

clock 17:49 vooraf, 17 uur 49. Groep A ligt nog wagenwijd open. De Duivels kunnen nog zowel op plek 1, 2, 3 als 4 eindigen. We krijgen dus een razend spannende ontknoping zo meteen. . Groep A ligt nog wagenwijd open. De Duivels kunnen nog zowel op plek 1, 2, 3 als 4 eindigen. We krijgen dus een razend spannende ontknoping zo meteen.

clock 17:49 vooraf, 17 uur 49. Jonge Duivels zijn klaar voor cruciaal duel: “Er is gezegd wat gezegd moest worden”. Jonge Duivels zijn klaar voor cruciaal duel: “Er is gezegd wat gezegd moest worden”

clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. De Portugezen hadden het in de voorbije wedstrijden enorm moeilijk om kansen te creëren. Imke Courtois. De Portugezen hadden het in de voorbije wedstrijden enorm moeilijk om kansen te creëren. Imke Courtois

clock 17:43 vooraf, 17 uur 43. Zo liep het nog mis voor de Belgen tegen Georgië. Zo liep het nog mis voor de Belgen tegen Georgië

clock 17:33 vooraf, 17 uur 33. Historie. Het verleden spreekt in het voordeel van de Belgen. 5 keer namen de belofteteams van België en Portugal het in een competitieve match tegen elkaar op, nooit kon Portugal winnen. De laatste keer dateert wel al van 2007. Toen eindigde de match op 0-0. In 2021 speelden de U19-teams van beide landen een oefenpot tegen elkaar. De Belgen haalden het toen met 2-0. . Historie Het verleden spreekt in het voordeel van de Belgen.

5 keer namen de belofteteams van België en Portugal het in een competitieve match tegen elkaar op, nooit kon Portugal winnen. De laatste keer dateert wel al van 2007. Toen eindigde de match op 0-0.

In 2021 speelden de U19-teams van beide landen een oefenpot tegen elkaar. De Belgen haalden het toen met 2-0.

clock 17:24 vooraf, 17 uur 24. Vrienden onder elkaar. Fabio Silva neemt het straks op tegen ex-ploegmakker Zeno Debast. Largie Ramazani speelt dan weer tegen Samu Costa, zijn teamgenoot bij Almeria. 90 minuten lang zullen de youngsters hun vriendschap opzij moeten zetten. . Vrienden onder elkaar Fabio Silva neemt het straks op tegen ex-ploegmakker Zeno Debast. Largie Ramazani speelt dan weer tegen Samu Costa, zijn teamgenoot bij Almeria.

90 minuten lang zullen de youngsters hun vriendschap opzij moeten zetten.

clock 17:12 vooraf, 17 uur 12. Mathijssen: "Onze flanken kunnen geen 90 minuten aan". "Onze flanken hebben serieus afgezien en zitten met wat kwaaltjes. Ze kunnen waarschijnlijk geen 90 minuten aan, maar we laten ze toch starten", zei Mathijssen over de blessures in de groep. "Ook Debast heeft wat last, maar we hopen dat hij de wedstrijd wel kan uitspelen." De keuze voor Matazo heeft dan weer niets met blessures te maken. "Frisheid", vertelt de bondscoach. "We hebben verschillende types die hetzelfde werk kunnen uitvoeren." Met die ploeg hoopt Mathijssen door te stoten naar de volgende ronde. "Maar Portugal is erg sterk in balbezit, dus we zullen serieus moeten rennen vandaag." De bondscoach hoopt wel dat zijn spelers het hoofd koel kunnen houden. "Al is het hier momenteel nog erg warm", besluit hij. . Mathijssen: "Onze flanken kunnen geen 90 minuten aan" "Onze flanken hebben serieus afgezien en zitten met wat kwaaltjes. Ze kunnen waarschijnlijk geen 90 minuten aan, maar we laten ze toch starten", zei Mathijssen over de blessures in de groep.

"Ook Debast heeft wat last, maar we hopen dat hij de wedstrijd wel kan uitspelen."

De keuze voor Matazo heeft dan weer niets met blessures te maken. "Frisheid", vertelt de bondscoach. "We hebben verschillende types die hetzelfde werk kunnen uitvoeren."

Met die ploeg hoopt Mathijssen door te stoten naar de volgende ronde. "Maar Portugal is erg sterk in balbezit, dus we zullen serieus moeten rennen vandaag."

De bondscoach hoopt wel dat zijn spelers het hoofd koel kunnen houden. "Al is het hier momenteel nog erg warm", besluit hij.

clock 17:07 vooraf, 17 uur 07. Mathijssen: “De blessures zijn kwaaltjes geworden”. Mathijssen: “De blessures zijn kwaaltjes geworden”

clock 17:03 vooraf, 17 uur 03. Recordaantal toeschouwers. De vorige wedstrijd van de Belgen, tegen thuisland Georgië, leverde een record op. Er waren toen maar liefst 41.887 toeschouwers aanwezig. Nooit eerder lokte een wedstrijd op een EK U21-eindtoernooi zoveel volk. Vandaag zullen de Duivels het voor een pak minder fans moeten doen, al is de wedstrijd van vandaag zeker niet minder belangrijk dan die van afgelopen zaterdag. . Recordaantal toeschouwers De vorige wedstrijd van de Belgen, tegen thuisland Georgië, leverde een record op. Er waren toen maar liefst 41.887 toeschouwers aanwezig. Nooit eerder lokte een wedstrijd op een EK U21-eindtoernooi zoveel volk.

Vandaag zullen de Duivels het voor een pak minder fans moeten doen, al is de wedstrijd van vandaag zeker niet minder belangrijk dan die van afgelopen zaterdag.

clock 16:48 vooraf, 16 uur 48. Ook bij Portugal zien we slechts 1 nieuwe naam tussen de lijnen. Almeida, doelpuntenmaker tegen Nederland, moet plaats ruimen voor Francisco Conceiçao. . Ook bij Portugal zien we slechts 1 nieuwe naam tussen de lijnen. Almeida, doelpuntenmaker tegen Nederland, moet plaats ruimen voor Francisco Conceiçao.

clock 16:46 vooraf, 16 uur 46. 1 wissel bij de Belgen. Voor de allesbepalende match tegen Portugal voert Mathijssen slechts 1 wissel door. Matazo vervangt Keita. . 1 wissel bij de Belgen Voor de allesbepalende match tegen Portugal voert Mathijssen slechts 1 wissel door. Matazo vervangt Keita.

clock 16:31 vooraf, 16 uur 31. EK voetbal U21 2 spionnen en een paarse draad: dit moet u weten over Portugal

clock 14:06 vooraf, 14 uur 06. Alles of niets voor Belgische beloften tegen Portugal. Alles of niets voor Belgische beloften tegen Portugal

clock 10:05 vooraf, 10 uur 05. Vranckx: "Verwachten een intense strijd". Vranckx: "Verwachten een intense strijd"

clock 06:32 vooraf, 06 uur 32. Aanvoerder Vranckx is vastberaden om zijn team te 'pushen' naar de overwinning. Aster Vranckx voelde de teleurstelling binnen zijn team na de vorige wedstrijd, maar hij weigert te lang stil te staan: "Het is eigenlijk heel simpel: winnen betekent doorgaan. We hebben alles in eigen handen." "Als team hebben we keihard gewerkt om te komen waar we nu zijn. Als kapitein is het mijn taak om mijn team te pushen, ook zonder die officiële band trouwens. Ik ben niet de enige die dat doet; de motivatie komt van ons allemaal. We zijn allemaal gedreven en vastberaden om te winnen." Portugal heeft de controle niet meer in eigen handen en zal afhankelijk zijn van de uitslag van de wedstrijd tussen Nederland en Georgië om door te gaan. "We verwachten een intense strijd tegen Portugal, maar dat wisten we al van tevoren. We zullen met de mindset starten dat we de wedstrijd gewoon moeten kapotmaken." Grootste les uit teleurstellende match tegen Georgië? “Als we eenmaal een voorsprong hebben, moeten we gewoon ons gameplan blijven volgen. Na de wedstrijd zijn er wel wat dingen gezegd die nodig waren, maar dat kan soms ook goed zijn. Op die manier zorgt de coach ervoor dat iedereen scherper zal zijn vanaf het allereerste fluitsignaal.” . Aanvoerder Vranckx is vastberaden om zijn team te 'pushen' naar de overwinning Aster Vranckx voelde de teleurstelling binnen zijn team na de vorige wedstrijd, maar hij weigert te lang stil te staan: "Het is eigenlijk heel simpel: winnen betekent doorgaan. We hebben alles in eigen handen."

"Als team hebben we keihard gewerkt om te komen waar we nu zijn. Als kapitein is het mijn taak om mijn team te pushen, ook zonder die officiële band trouwens. Ik ben niet de enige die dat doet; de motivatie komt van ons allemaal. We zijn allemaal gedreven en vastberaden om te winnen." Portugal heeft de controle niet meer in eigen handen en zal afhankelijk zijn van de uitslag van de wedstrijd tussen Nederland en Georgië om door te gaan. "We verwachten een intense strijd tegen Portugal, maar dat wisten we al van tevoren. We zullen met de mindset starten dat we de wedstrijd gewoon moeten kapotmaken." Grootste les uit teleurstellende match tegen Georgië? “Als we eenmaal een voorsprong hebben, moeten we gewoon ons gameplan blijven volgen. Na de wedstrijd zijn er wel wat dingen gezegd die nodig waren, maar dat kan soms ook goed zijn. Op die manier zorgt de coach ervoor dat iedereen scherper zal zijn vanaf het allereerste fluitsignaal.”

clock 16:45 vooraf, 16 uur 45. Mathijssen verwacht "rare" slotmatch tegen Portugal: "Alle scenario's zijn mogelijk". Match van de waarheid voor de Belgische beloften. Dinsdag beslist de wedstrijd tegen Portugal of het verhaal van de jonge Duivels op het EK stopt of verdergaat. In de aanloop is bondscoach Jacky Mathijssen niet zorgeloos. Onder meer Hugo Siquet en Zeno Debast moesten tegen Georgië vroegtijdig naar de kant door hinder. "Niemand is out, maar of iedereen fit geraakt... Dat is een vraagteken. Sommige jongens zijn fit voor 45 minuten of enkel de eindfase." Naast fysiek had de bondscoach ook mentaal oplapwerk na de tweede groepsmatch. De weggegeven dubbele voorsprong liet achteraf duidelijk sporen na. Zijn die ondertussen al geheeld? "Het lijkt me van wel", meent Mathijssen. "De dingen zijn gezegd zoals ze moesten gezegd worden. Daar is de groep fantastisch mee omgegaan. We beseffen dat niet alles pech was - met die oorzaken zijn we aan de slag gegaan. Maar dat is nu afgesloten, gedaan. We kijken alleen nog vooruit naar de match tegen Portugal." De jonge Duivels gaan die allesbeslissende partij volgens de bondscoach in met één groot voordeel. "Wij zijn de ploeg die nog alles in handen heeft, dat is bij de anderen niet zo. Het verschil met Portugal, bijvoorbeeld: als Nederland wint van Georgië, dan liggen zij er sowieso uit. Dat hebben wij niet, wij hangen van niemand af. Misschien gaat dat een rol spelen. Ik verwacht dat het een rare wedstrijd wordt." . Mathijssen verwacht "rare" slotmatch tegen Portugal: "Alle scenario's zijn mogelijk" Match van de waarheid voor de Belgische beloften. Dinsdag beslist de wedstrijd tegen Portugal of het verhaal van de jonge Duivels op het EK stopt of verdergaat. In de aanloop is bondscoach Jacky Mathijssen niet zorgeloos. Onder meer Hugo Siquet en Zeno Debast moesten tegen Georgië vroegtijdig naar de kant door hinder. "Niemand is out, maar of iedereen fit geraakt... Dat is een vraagteken. Sommige jongens zijn fit voor 45 minuten of enkel de eindfase." Naast fysiek had de bondscoach ook mentaal oplapwerk na de tweede groepsmatch. De weggegeven dubbele voorsprong liet achteraf duidelijk sporen na. Zijn die ondertussen al geheeld? "Het lijkt me van wel", meent Mathijssen. "De dingen zijn gezegd zoals ze moesten gezegd worden. Daar is de groep fantastisch mee omgegaan. We beseffen dat niet alles pech was - met die oorzaken zijn we aan de slag gegaan. Maar dat is nu afgesloten, gedaan. We kijken alleen nog vooruit naar de match tegen Portugal." De jonge Duivels gaan die allesbeslissende partij volgens de bondscoach in met één groot voordeel. "Wij zijn de ploeg die nog alles in handen heeft, dat is bij de anderen niet zo. Het verschil met Portugal, bijvoorbeeld: als Nederland wint van Georgië, dan liggen zij er sowieso uit. Dat hebben wij niet, wij hangen van niemand af. Misschien gaat dat een rol spelen. Ik verwacht dat het een rare wedstrijd wordt."

clock 16:44 vooraf, 16 uur 44. Mathijssen: "Wij hebben alles in handen". Mathijssen: "Wij hebben alles in handen"

clock 16:33 vooraf, 16 uur 33. Fabio SIlva kijkt morgen ex-ploegmaat Debast in de ogen. Fabio SIlva kijkt morgen ex-ploegmaat Debast in de ogen.

clock 16:30 vooraf, 16 uur 30. EK voetbal U21 Beloften hebben lot vanavond in eigen handen: bij deze scenario's halen jonge Duivels de kwartfinales

clock 16:30 - Vooraf Vooraf, 16 uur 30

clock Opstelling Portugal Onder-21. Celton Biai, Ze Carlos, Alexandre Penetra, André Amaro, Nuno Tavares, João Neves, Tiago Dantas, Samuel Costa, Francisco Conceição, Fábio Silva, Pedro Neto Opstelling Portugal Onder-21 Celton Biai, Ze Carlos, Alexandre Penetra, André Amaro, Nuno Tavares, João Neves, Tiago Dantas, Samuel Costa, Francisco Conceição, Fábio Silva, Pedro Neto

clock Opstelling België Onder-21. Maarten Vandevoordt, Hugo Siquet, Zeno Debast, Koni de Winter, Maxim De Cuyper, Eliot Matazo, Charles De Ketelaere, Aster Vranckx, Largie Ramazani, Loïs Openda, Michel Ange Balikwisha Opstelling België Onder-21 Maarten Vandevoordt, Hugo Siquet, Zeno Debast, Koni de Winter, Maxim De Cuyper, Eliot Matazo, Charles De Ketelaere, Aster Vranckx, Largie Ramazani, Loïs Openda, Michel Ange Balikwisha