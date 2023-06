LIVE (18 uur): Aanvoerder Vranckx wil team "pushen" tegen Portugal: "Alles in eigen handen"

Match van de waarheid voor de Belgische beloften. Dinsdag beslist de wedstrijd tegen Portugal of het verhaal van de jonge Duivels op het EK stopt of verdergaat.

In de aanloop is bondscoach Jacky Mathijssen niet zorgeloos. Onder meer Hugo Siquet en Zeno Debast moesten tegen Georgië vroegtijdig naar de kant door hinder. "Niemand is out, maar of iedereen fit geraakt... Dat is een vraagteken. Sommige jongens zijn fit voor 45 minuten of enkel de eindfase."

Naast fysiek had de bondscoach ook mentaal oplapwerk na de tweede groepsmatch. De weggegeven dubbele voorsprong liet achteraf duidelijk sporen na. Zijn die ondertussen al geheeld?

"Het lijkt me van wel", meent Mathijssen. "De dingen zijn gezegd zoals ze moesten gezegd worden. Daar is de groep fantastisch mee omgegaan. We beseffen dat niet alles pech was - met die oorzaken zijn we aan de slag gegaan. Maar dat is nu afgesloten, gedaan. We kijken alleen nog vooruit naar de match tegen Portugal."

De jonge Duivels gaan die allesbeslissende partij volgens de bondscoach in met één groot voordeel.

"Wij zijn de ploeg die nog alles in handen heeft, dat is bij de anderen niet zo. Het verschil met Portugal, bijvoorbeeld: als Nederland wint van Georgië, dan liggen zij er sowieso uit. Dat hebben wij niet, wij hangen van niemand af. Misschien gaat dat een rol spelen. Ik verwacht dat het een rare wedstrijd wordt."