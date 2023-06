LIVESTREAM: Geweldige Vandevoordt voorkomt tot twee keer toe gelijkmaker, Duivels krijgen het moeilijk

clock 70' tweede helft, minuut 70. De ene Gagnidze kwam de andere vervangen, maar na Luka moet nu ook invaller Nika geblesseerd naar de kant. Bij de Belgen moet Raskin ervoor zorgen dat we de duels op het middenveld weer winnen. Hij komt Ramazani vervangen. . De ene Gagnidze kwam de andere vervangen, maar na Luka moet nu ook invaller Nika geblesseerd naar de kant.

clock 65' tweede helft, minuut 65.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Openda probeert nu ook nog eens uit te halen. Mamardashvili is alert en haalt de bal weg uit zijn korte hoek. . Openda probeert nu ook nog eens uit te halen. Mamardashvili is alert en haalt de bal weg uit zijn korte hoek.

clock 64' tweede helft, minuut 64.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Redding Vandevoordt! Op links komt Azarov ineens alleen voor Vandevoordt. De doelman van Genk komt met een erg knappe redding en maakt daarbij zelfs de bal kapot. . Redding Vandevoordt! Op links komt Azarov ineens alleen voor Vandevoordt. De doelman van Genk komt met een erg knappe redding en maakt daarbij zelfs de bal kapot.

clock 63' tweede helft, minuut 63. De Georgiërs krijgen veel te veel mogelijkheden tot counters. Eerst kan Debast de bal nog wegkoppen, in de fase erna gaat Tsitaishvili tegen de grond. Ook hij krijgt geen strafschop van de Kroaat. Hij zocht veel te opzichtig het been van de verdediger. . De Georgiërs krijgen veel te veel mogelijkheden tot counters.

clock 62' tweede helft, minuut 62.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Het lijkt erop alsof de Belgen terug de bovenhand aan het nemen zijn. Stef Wijnants. Het lijkt erop alsof de Belgen terug de bovenhand aan het nemen zijn. Stef Wijnants

clock 60' tweede helft, minuut 60.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Debast net naast! Ook de Belgen krijgen nu een vrije trap rond de 16 van de tegenstander. Siquet krult de bal voor doel, Openda kan de bal tot bij Debast koppen. Vanuit de draai vindt hij het been van een verdediger, de bal rolt net naast de paal. . Debast net naast! Ook de Belgen krijgen nu een vrije trap rond de 16 van de tegenstander. Siquet krult de bal voor doel, Openda kan de bal tot bij Debast koppen. Vanuit de draai vindt hij het been van een verdediger, de bal rolt net naast de paal.

clock 60' Gele kaart voor Giorgi Gocholeishvili van Georgië Onder-21 tijdens tweede helft, minuut 60 yellow card Giorgi Gocholeishvili Georgië Onder-21

clock 58' tweede helft, minuut 58.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Bijna 2-2. Vranckx maakt een overtreding op een meter of 10 van het eigen strafschopgebied. Tsitaishvili brengt de bal voor doel, na een flipperkast moet Vandevoordt met een goede redding komen om de voorsprong te behouden. . Bijna 2-2 Vranckx maakt een overtreding op een meter of 10 van het eigen strafschopgebied. Tsitaishvili brengt de bal voor doel, na een flipperkast moet Vandevoordt met een goede redding komen om de voorsprong te behouden.

clock 56' tweede helft, minuut 56. De Georgiërs hebben duidelijk moed geput uit de aansluitingstreffer. De thuisploeg speelt, met de nodige steun van het publiek, een pak beter dan in de eerste helft. Al zijn de Belgen ook gewoon veel slordiger aan het spelen. . De Georgiërs hebben duidelijk moed geput uit de aansluitingstreffer. De thuisploeg speelt, met de nodige steun van het publiek, een pak beter dan in de eerste helft.

clock 56' tweede helft, minuut 56.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Hopelijk komt de klasse van de Jonge Duivels snel weer bovendrijven. Stef Wijnants. Hopelijk komt de klasse van de Jonge Duivels snel weer bovendrijven. Stef Wijnants

clock 53' Giorgi Tsitaishvili (Georgië Onder-21) scoort. Het staat 1 - 2. tweede helft, minuut 53. Doelpunt voor Georgië Onder-21 Giorgi Tsitaishvili (Georgië Onder-21) scoort. Het staat 1 - 2.

clock 53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Giorgi Tsitaishvili van Georgië Onder-21. 1, 2. goal Georgië Onder-21 België Onder-21 71' 1 2

clock 52' tweede helft, minuut 52. 1-2! De wedstrijd is dan toch nog niet gespeeld! Tsitaishvili, ingevallen aan de rust, knalt de bal met zijn linker snoeihard in de korte hoek. 1-2. . 1-2! De wedstrijd is dan toch nog niet gespeeld! Tsitaishvili, ingevallen aan de rust, knalt de bal met zijn linker snoeihard in de korte hoek. 1-2.

clock 50' tweede helft, minuut 50. De Georgiërs kunnen counteren na een hoekschop van de Belgen, maar opnieuw gaat alles veel te traag. Sazonov trapt daarna ook nog eens een dramatische voorzet. . De Georgiërs kunnen counteren na een hoekschop van de Belgen, maar opnieuw gaat alles veel te traag. Sazonov trapt daarna ook nog eens een dramatische voorzet.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Gagua levert het eerste schot van de tweede helft af, maar verontrust daar behalve enkele fans in de tribune niemand mee. . Gagua levert het eerste schot van de tweede helft af, maar verontrust daar behalve enkele fans in de tribune niemand mee.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Niet alleen aan de opstelling van de Duivels, maar ook aan het spelbeeld is niets veranderd. De Belgen drukken de thuisploeg meteen achteruit. . Niet alleen aan de opstelling van de Duivels, maar ook aan het spelbeeld is niets veranderd. De Belgen drukken de thuisploeg meteen achteruit.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:09 tweede helft, 19 uur 09. We zijn er opnieuw aan begonnen in Tbilisi. Bij de Belgen geen wissels, bij de Georgiërs wel 3 nieuwe spelers. . We zijn er opnieuw aan begonnen in Tbilisi. Bij de Belgen geen wissels, bij de Georgiërs wel 3 nieuwe spelers.

clock 19:10 rust, 19 uur 10. Vervanging bij Georgië Onder-21, Giorgi Tsitaishvili erin, Giorgi Moistrapishvili eruit wissel substitution out Giorgi Moistrapishvili substitution in Giorgi Tsitaishvili

clock 19:10 rust, 19 uur 10. Vervanging bij Georgië Onder-21, Nika Gagnidze erin, Luka Gagnidze eruit wissel substitution out Luka Gagnidze substitution in Nika Gagnidze

clock 19:07 rust, 19 uur 07. We moeten zeker de eerste 20 minuten overleven. De Georgiërs mogen met zo'n aanhang niet meer in de match komen. Thomas Buffel. We moeten zeker de eerste 20 minuten overleven. De Georgiërs mogen met zo'n aanhang niet meer in de match komen. Thomas Buffel

clock 18:54 rust, 18 uur 54. Rusten met 0-2. De Duivels gaan de rust in met een verdiende 0-2 voorsprong na een sterke eerste helft. Vranckx schilderde de bal eerst knap op het hoofd van De Cuyper voor de 0-1, die laatste deed dat kunstje fijntjes over en leverde de assist voor de 0-2 van Ramazani af. . Rusten met 0-2 De Duivels gaan de rust in met een verdiende 0-2 voorsprong na een sterke eerste helft.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. De Belgen spelen de bal rustig nog wat rond achterin en proberen de eerste helft zo vol te maken. . De Belgen spelen de bal rustig nog wat rond achterin en proberen de eerste helft zo vol te maken.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Gagnidze, de man die daarnet eigenlijk een strafschopfout maakte op Balikwisha, is gaan liggen. Volgt een gedwongen wissel? . Gagnidze, de man die daarnet eigenlijk een strafschopfout maakte op Balikwisha, is gaan liggen. Volgt een gedwongen wissel?

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. De Georgiërs krijgen na het 2e doelpunt de bal, maar doen daar voorlopig niet veel mee. Het blok van de Duivels staat prima, Siquet juicht zelfs na een goede interceptie. . De Georgiërs krijgen na het 2e doelpunt de bal, maar doen daar voorlopig niet veel mee. Het blok van de Duivels staat prima, Siquet juicht zelfs na een goede interceptie.

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Dan toch 0-2! Ramazani maakt zijn misser van daarnet meer dan goed! Eerst knalt Balikwisha het leer nog op de paal, maar De Cuyper kan de bal meteen weer voor doel zwiepen. Ramazani kopt binnen. 0-2! Match gespeeld? . Dan toch 0-2! Ramazani maakt zijn misser van daarnet meer dan goed!

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Geen 0-2! Mamardashvili duwt een harde voorzet zomaar in de voeten van Ramazani, maar die profiteert niet. Wat een kans! . Geen 0-2! Mamardashvili duwt een harde voorzet zomaar in de voeten van Ramazani, maar die profiteert niet. Wat een kans!

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Alweer een discutabele fase, alweer geen strafschop. Balikwisha wordt onderuitgehaald in de 16 van Georgië door Gagnidze, maar de ref geeft geen krimp. De bal speelde Gagnidze alleszins niet. . Alweer een discutabele fase, alweer geen strafschop. Balikwisha wordt onderuitgehaald in de 16 van Georgië door Gagnidze, maar de ref geeft geen krimp. De bal speelde Gagnidze alleszins niet.

clock 39' Largie Ramazani (België Onder-21) scoort. Het staat 0 - 2. eerste helft, minuut 39. Doelpunt voor België Onder-21 Largie Ramazani (België Onder-21) scoort. Het staat 0 - 2.

clock 39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Largie Ramazani van België Onder-21. 0, 2. goal Georgië Onder-21 België Onder-21 71' 0 2

clock 37' eerste helft, minuut 37. De thuisploeg lijdt balverlies achterin. De 4 Belgische aanvallers reageren meteen en creëren een kans, maar de hoek van waaruit Openda moet trappen is te scherp. . De thuisploeg lijdt balverlies achterin. De 4 Belgische aanvallers reageren meteen en creëren een kans, maar de hoek van waaruit Openda moet trappen is te scherp.

clock 36' eerste helft, minuut 36.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Het beste spel is al even verdwenen na de goal van De Cuyper. We krijgen wat vechtvoetbal en stevige duels, met een verzorgingsbreak voor een Georgiër tot gevolg. . Het beste spel is al even verdwenen na de goal van De Cuyper. We krijgen wat vechtvoetbal en stevige duels, met een verzorgingsbreak voor een Georgiër tot gevolg.

clock 33' eerste helft, minuut 33.

clock 33' eerste helft, minuut 33. De Georgiërs krijgen na wat knokwerk een hoekschop. Gelashvili probeert het daarop met een omhaal, maar de bal vliegt over. . De Georgiërs krijgen na wat knokwerk een hoekschop. Gelashvili probeert het daarop met een omhaal, maar de bal vliegt over.

clock 31' eerste helft, minuut 31.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Save Mamardashvili. Op een tegenaanval mag Openda het eens proberen. Hij trapt hard en laag, maar de doelman van Valencia gaat goed plat. . Save Mamardashvili Op een tegenaanval mag Openda het eens proberen. Hij trapt hard en laag, maar de doelman van Valencia gaat goed plat.

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Dreiging Georgië. Davitashvili mag iets te ver komen met de bal aan de voet en knalt richting doel van buiten de 16. Zijn schot wijkt af op een Belgische verdediger en lijkt zo gevaarlijk te worden, maar Vandevoordt kan makkelijk pakken. . Dreiging Georgië Davitashvili mag iets te ver komen met de bal aan de voet en knalt richting doel van buiten de 16. Zijn schot wijkt af op een Belgische verdediger en lijkt zo gevaarlijk te worden, maar Vandevoordt kan makkelijk pakken.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Het is niet veel soeps wat de thuisploeg op de mat legt. De Georgiërs zullen moeten rekenen op een toevalstreffer als ze willen scoren, zo lijkt het. . Het is niet veel soeps wat de thuisploeg op de mat legt. De Georgiërs zullen moeten rekenen op een toevalstreffer als ze willen scoren, zo lijkt het.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Ramazani kan de bal meegeven met Vranckx, maar besluit om zelf te trappen. Hij puurt een hoekschop uit zijn schot. Die levert geen gevaar op. . Ramazani kan de bal meegeven met Vranckx, maar besluit om zelf te trappen. Hij puurt een hoekschop uit zijn schot. Die levert geen gevaar op.

clock 21' eerste helft, minuut 21. 1-0 Portugal. Serieuze problemen voor onze noorderburen. Portugal is net als België op een 1-0 voorsprong geklommen. Nederland staat op die manier virtueel laatste in de groep, al duurt de match nog lang. . 1-0 Portugal Serieuze problemen voor onze noorderburen. Portugal is net als België op een 1-0 voorsprong geklommen. Nederland staat op die manier virtueel laatste in de groep, al duurt de match nog lang.

clock 18' eerste helft, minuut 18.

clock 18' eerste helft, minuut 18. De Cuyper doet het! 0-1! Één goede voorzet en het is meteen prijs voor de Duivels! Vranckx trapt de bal voor doel, linksachter Maxim De Cuyper kopt tegenvoets binnen! . De Cuyper doet het! 0-1! Één goede voorzet en het is meteen prijs voor de Duivels! Vranckx trapt de bal voor doel, linksachter Maxim De Cuyper kopt tegenvoets binnen!

clock 16' eerste helft, minuut 16. Gebrek aan precisie. Aan goeie wil geen gebrek, maar de laatste pass van de jonge Belgen mist nog te vaak precisie. . Gebrek aan precisie Aan goeie wil geen gebrek, maar de laatste pass van de jonge Belgen mist nog te vaak precisie.

clock 16' Maxim De Cuyper (België Onder-21) scoort. Het staat 0 - 1. eerste helft, minuut 16. Doelpunt voor België Onder-21 Maxim De Cuyper (België Onder-21) scoort. Het staat 0 - 1.

clock 16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Maxim De Cuyper van België Onder-21. 0, 1. goal Georgië Onder-21 België Onder-21 71' 0 1

clock 13' eerste helft, minuut 13. Momenteel hebben de Belgische verdedigers wel hun handen vol met Gagua. De spits wordt al voor de 2e keer in enkele minuten tegen de grond gewerkt. . Momenteel hebben de Belgische verdedigers wel hun handen vol met Gagua. De spits wordt al voor de 2e keer in enkele minuten tegen de grond gewerkt.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Stevig blok. Het wedstrijdbeeld is na 10 minuten al overduidelijk. De Georgiërs zetten een stevig blok neer en loeren op de counter, de Duivels proberen er met enkele knappe combinaties en dribbels doorheen te komen. . Stevig blok Het wedstrijdbeeld is na 10 minuten al overduidelijk. De Georgiërs zetten een stevig blok neer en loeren op de counter, de Duivels proberen er met enkele knappe combinaties en dribbels doorheen te komen.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het eerste schot van de wedstrijd is er eentje van Georgië. De bal gaat een eind naast de kooi van Vandevoordt. . Het eerste schot van de wedstrijd is er eentje van Georgië. De bal gaat een eind naast de kooi van Vandevoordt.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Ook Openda gaat nu tegen de vlakte nadat Sazonov aan zijn truitje hangt. De Georgiërs zullen toch moeten opletten voor een penalty. . Ook Openda gaat nu tegen de vlakte nadat Sazonov aan zijn truitje hangt. De Georgiërs zullen toch moeten opletten voor een penalty.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Openda wordt weggestuurd in de rug van de Georgische verdediging, maar hij mist zijn controle volledig en stond bovendien buitenspel. Jammer! . Openda wordt weggestuurd in de rug van de Georgische verdediging, maar hij mist zijn controle volledig en stond bovendien buitenspel. Jammer!

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Siquet mocht onmiddellijk al de eerste voorzet van de partij trappen, maar vond enkel een Georgische verdediger. Een minuut later gaat De Cuyper neer in de 16 van de thuisploeg, maar krijgt hij geen penalty van de Kroatische ref. . Siquet mocht onmiddellijk al de eerste voorzet van de partij trappen, maar vond enkel een Georgische verdediger.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Daar gaan we! Balikwisha mag de bal aan het rollen brengen. Kunnen de Duivels meteen voortborduren op de sterke tweede helft van afgelopen woensdag? . Daar gaan we! Balikwisha mag de bal aan het rollen brengen. Kunnen de Duivels meteen voortborduren op de sterke tweede helft van afgelopen woensdag?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:58 vooraf, 17 uur 58. De 22 protagonisten wandelen nu toch het veld op. Eerst nog de Brabançonne zingen, daarna kunnen de Belgen op zoek naar de eerste driepunter op dit toernooi. . De 22 protagonisten wandelen nu toch het veld op. Eerst nog de Brabançonne zingen, daarna kunnen de Belgen op zoek naar de eerste driepunter op dit toernooi.

clock 17:56 vooraf, 17 uur 56. Het stadion zit nog niet helemaal vol in Georgië. Start de match met een beetje vertraging? . Het stadion zit nog niet helemaal vol in Georgië. Start de match met een beetje vertraging?

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. Ramazani is de grootste verrassing, maar hij brengt wel veel creativiteit. Frank Boeckx. Ramazani is de grootste verrassing, maar hij brengt wel veel creativiteit. Frank Boeckx

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. Weinig historie. Het is vandaag de eerste keer ooit dat de U21-teams van België en Georgië het tegen elkaar opnemen. In 2018 speelden de U17-teams van beide landen wel een vriendschappelijke partij tegen elkaar. Georgië won met 3-1, maar de ploeg van de Belgen leek in de verste verte niet op de ploeg die we vandaag aan het werk zien. Balikwisha kwam overigens tot scoren in die wedstrijd in 2018. Vandaag opnieuw? . Weinig historie Het is vandaag de eerste keer ooit dat de U21-teams van België en Georgië het tegen elkaar opnemen.

clock 17:32 vooraf, 17 uur 32. Heksenketel. Er is zo meteen 54.000 man aanwezig voor de wedstrijd tussen thuisland Georgië en België. Het wordt een ware heksenketel dus. Afwachten of de Jonge Duivels daarmee overweg kunnen. . Heksenketel Er is zo meteen 54.000 man aanwezig voor de wedstrijd tussen thuisland Georgië en België. Het wordt een ware heksenketel dus. Afwachten of de Jonge Duivels daarmee overweg kunnen.

clock 17:23 17 schoten tegen 4. Portugal knalde woensdag tegen Georgië 17 keer richting doel, maar kwam niet tot scoren. Georgië ondernam slechts 4 pogingen, maar deed de netten wel twee keer trillen. Dodelijk efficiënt, dus. En laat dat nu net het grote probleem geweest zijn van België tegen Nederland. . vooraf, 17 uur 23. statistics 17 schoten tegen 4 Portugal knalde woensdag tegen Georgië 17 keer richting doel, maar kwam niet tot scoren. Georgië ondernam slechts 4 pogingen, maar deed de netten wel twee keer trillen.

clock 17:20 Fiere ouders van Pletinckx, De Ketelaere en Van der Brempt op post. vooraf, 17 uur 20. Fiere ouders van Pletinckx, De Ketelaere en Van der Brempt op post Dan toch enkele Belgen in het stadion: beide ouders van Pletinckx en de moeders van De Ketelaere en Van der Brempt reisden naar Georgië.

clock 17:17 vooraf, 17 uur 17. Mamardashvili. De grootste naam bij de Georgiërs is ongetwijfeld die van Giorgi Mamardashvili. De 1,97 meter lange doelman heeft een sterk seizoen achter de rug bij Valencia en kan dan ook rekenen op interesse van enkele Europese topclubs. Woensdag stonden de Belgen met Bart Verbruggen ook al oog in oog met een topdoelman. Raken ze vandaag wel voorbij de muur in doel? . Mamardashvili De grootste naam bij de Georgiërs is ongetwijfeld die van Giorgi Mamardashvili.

De 1,97 meter lange doelman heeft een sterk seizoen achter de rug bij Valencia en kan dan ook rekenen op interesse van enkele Europese topclubs.

Woensdag stonden de Belgen met Bart Verbruggen ook al oog in oog met een topdoelman. Raken ze vandaag wel voorbij de muur in doel?

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10.

clock 17:09 vooraf, 17 uur 09. Jacky Mathijssen: "We kunnen een goede zaak doen". Alle spelers zijn klaar voor de strijd, als we bondscoach Jacky Mathijssen mogen geloven. "Iedereen in de kleedkamer heeft begrepen dat we vandaag een enorm goede zaak kunnen doen", vertelt hij. "Al zal onze tegenstander daar ook zo over denken." Ook over de 4 wissels is hij duidelijk. "De jongens die woensdag zijn ingevallen, hebben het prachtig gedaan. En de jongens die nu op de flanken starten, kunnen met hun creativiteit iets forceren." Hij heeft het op voorhand met de spelers ook gehad over de heksenketel waarin ze zullen voetballen. "Dit is een goede test voor de toekomst, om te zien wie zoiets aankan", zei hij daarover. . Jacky Mathijssen: "We kunnen een goede zaak doen" Alle spelers zijn klaar voor de strijd, als we bondscoach Jacky Mathijssen mogen geloven. "Iedereen in de kleedkamer heeft begrepen dat we vandaag een enorm goede zaak kunnen doen", vertelt hij.

Ook over de 4 wissels is hij duidelijk. "De jongens die woensdag zijn ingevallen, hebben het prachtig gedaan. En de jongens die nu op de flanken starten, kunnen met hun creativiteit iets forceren."

Hij heeft het op voorhand met de spelers ook gehad over de heksenketel waarin ze zullen voetballen. "Dit is een goede test voor de toekomst, om te zien wie zoiets aankan", zei hij daarover.

clock 17:02 vooraf, 17 uur 02. We starten nog offensiever vandaag. We willen vooral langs de flanken door het stevige blok van Georgië geraken. Jacky Mathijssen. We starten nog offensiever vandaag. We willen vooral langs de flanken door het stevige blok van Georgië geraken. Jacky Mathijssen

clock 16:55 vooraf, 16 uur 55.

clock 16:53 vooraf, 16 uur 53. Ook bij Georgië worden 3 andere spelers in de basis gedropt. Vedette Mamardashvili neemt de plek tussen de palen in, Azarov en Davitashvili, woensdag nog invallers, worden op de flanken geposteerd. . Ook bij Georgië worden 3 andere spelers in de basis gedropt. Vedette Mamardashvili neemt de plek tussen de palen in, Azarov en Davitashvili, woensdag nog invallers, worden op de flanken geposteerd.

clock 16:47 vooraf, 16 uur 47. 4 nieuwe namen. Jacky Mathijssen voert 4 wijzigingen door aan zijn basiselftal in vergelijking met de eerste groepswedstrijd tegen Nederland. Siquet krijgt na zijn sterke invalbeurt de voorkeur op Patris, kapitein Vranckx komt terug in de ploeg ten koste van Raskin. Ook Matazo en Vertessen gaan eruit, Balikwisha en Ramazani moeten in hun plaats gevaar creëren. . 4 nieuwe namen Jacky Mathijssen voert 4 wijzigingen door aan zijn basiselftal in vergelijking met de eerste groepswedstrijd tegen Nederland.

Siquet krijgt na zijn sterke invalbeurt de voorkeur op Patris, kapitein Vranckx komt terug in de ploeg ten koste van Raskin. Ook Matazo en Vertessen gaan eruit, Balikwisha en Ramazani moeten in hun plaats gevaar creëren.

clock 16:24 vooraf, 16 uur 24. Eerste overwinning sinds 2007? Kan België vandaag voor het eerst sinds 2007 een wedstrijd winnen op een EK U21? Toen zetten de Jonge Duivels Israël opzij met 1-0 dankzij een goal van Mirallas. In de eerste partij van deze editie lukte het de youngsters alleszins nog niet om komaf te maken met die statistiek. België speelde 0-0 gelijk tegen Nederland. Georgië boekte wel een verrassende overwinning tegen Portugal. . Eerste overwinning sinds 2007? Kan België vandaag voor het eerst sinds 2007 een wedstrijd winnen op een EK U21? Toen zetten de Jonge Duivels Israël opzij met 1-0 dankzij een goal van Mirallas.

In de eerste partij van deze editie lukte het de youngsters alleszins nog niet om komaf te maken met die statistiek. België speelde 0-0 gelijk tegen Nederland.

Georgië boekte wel een verrassende overwinning tegen Portugal.

clock 14:54 vooraf, 14 uur 54. Wouter De Smet: "België is favoriet". Volgens Wouter De Smet moeten de Jonge Duivels vanavond in staat zijn om hun eerste overwinning te boeken op dit EK. "Georgië is toch een beetje het kleine broertje in deze groep", zei hij. "De meeste spelers spelen hier in de Georgische competitie, die toch niet zo heel veel voorstelt. België is dan ook favoriet." "Maar Georgië verbaasde woensdag wel tegen Portugal. De ticketverkoop schoot daardoor in de lucht. We krijgen een uitverkocht stadion vanavond." En daar is Charles De Ketelaere blij mee. "Ik speel liever in een stadion vol supporters die tegen ons zijn dan in een leeg stadion", stelde hij. . Wouter De Smet: "België is favoriet" Volgens Wouter De Smet moeten de Jonge Duivels vanavond in staat zijn om hun eerste overwinning te boeken op dit EK.

"Georgië is toch een beetje het kleine broertje in deze groep", zei hij. "De meeste spelers spelen hier in de Georgische competitie, die toch niet zo heel veel voorstelt. België is dan ook favoriet."

"Maar Georgië verbaasde woensdag wel tegen Portugal. De ticketverkoop schoot daardoor in de lucht. We krijgen een uitverkocht stadion vanavond."

En daar is Charles De Ketelaere blij mee. "Ik speel liever in een stadion vol supporters die tegen ons zijn dan in een leeg stadion", stelde hij.

clock 14:53 vooraf, 14 uur 53.

clock 08:23 vooraf, 08 uur 23.

clock 24-06-2023 24-06-2023.

clock 18:18 vooraf, 18 uur 18. Mathijssen over verlies ex-legervriend Stéphane Demol: "Serieuze klap". Mathijssen over verlies ex-legervriend Stéphane Demol: "Serieuze klap"

clock 18:17 vooraf, 18 uur 17.

clock 18:15 vooraf, 18 uur 15. Jacky Mathijssen: "Spelen tegen solide tegenstander". De Georgiërs, nochtans zonder sterspeler Khvicha Kvaratskhelia, haalden het woensdag in hun openingswedstrijd verrassend met 2-0 van Portugal, waardoor de EK-gekte in het gastland helemaal is losgebroken. Voor het duel met de Belgen is het stadion dan ook uitverkocht, waardoor 54.000 toeschouwers voor een heksenketel zullen zorgen. Bondscoach Jacky Mathijssen beseft dan ook dat het duel tegen de Georgiërs een uitdaging zal worden. "Ik ben heel benieuwd hoe mijn spelers daarmee zullen omgaan", bekende Mathijssen vrijdag tijdens het persmoment. "Enkel in de eindfase van een groot toernooi maak je zoiets mee. We spelen een uitwedstrijd, tegen een gastland dat zijn eerste wedstrijd gewonnen heeft en dat voor een vol stadion. Dat zijn echter omstandigheden waaraan we onze jonge spelers willen blootstellen, want ooit wordt er van hen verwacht, bij hun club of bij de Rode Duivels, dat ze op zo'n momenten het verschil maken. Voor sommigen onder hen zal het nu de eerste keer zijn. Ik ben dan ook benieuwd naar de manier waarop ze dit zullen aanpakken." Mits winst is Georgië al zeker van de kwartfinales. De Jonge Duivels tellen één punt na het scoreloze gelijkspel tegen Nederland. "We hebben een fantastisch Georgië aan het werk gezien tegen Portugal", aldus Mathijssen. "Dat was een bevestiging van hetgeen we al wisten. We spelen tegen een solide tegenstander. Ze zijn goed georganiseerd en houden zich aan hun wedstrijdplan. We verwachten ons aan een lastige wedstrijd, gezien de omstandigheden." . Jacky Mathijssen: "Spelen tegen solide tegenstander" De Georgiërs, nochtans zonder sterspeler Khvicha Kvaratskhelia, haalden het woensdag in hun openingswedstrijd verrassend met 2-0 van Portugal, waardoor de EK-gekte in het gastland helemaal is losgebroken.



Voor het duel met de Belgen is het stadion dan ook uitverkocht, waardoor 54.000 toeschouwers voor een heksenketel zullen zorgen. Bondscoach Jacky Mathijssen beseft dan ook dat het duel tegen de Georgiërs een uitdaging zal worden. "Ik ben heel benieuwd hoe mijn spelers daarmee zullen omgaan", bekende Mathijssen vrijdag tijdens het persmoment.



"Enkel in de eindfase van een groot toernooi maak je zoiets mee. We spelen een uitwedstrijd, tegen een gastland dat zijn eerste wedstrijd gewonnen heeft en dat voor een vol stadion. Dat zijn echter omstandigheden waaraan we onze jonge spelers willen blootstellen, want ooit wordt er van hen verwacht, bij hun club of bij de Rode Duivels, dat ze op zo'n momenten het verschil maken. Voor sommigen onder hen zal het nu de eerste keer zijn. Ik ben dan ook benieuwd naar de manier waarop ze dit zullen aanpakken."



Mits winst is Georgië al zeker van de kwartfinales. De Jonge Duivels tellen één punt na het scoreloze gelijkspel tegen Nederland. "We hebben een fantastisch Georgië aan het werk gezien tegen Portugal", aldus Mathijssen.



"Dat was een bevestiging van hetgeen we al wisten. We spelen tegen een solide tegenstander. Ze zijn goed georganiseerd en houden zich aan hun wedstrijdplan. We verwachten ons aan een lastige wedstrijd, gezien de omstandigheden."

clock 18:14 vooraf, 18 uur 14. Coach Georgië: "Hopelijk beste match nog niet gespeeld". Georgië neemt het zaterdag in Tbilissi op tegen de jonge Duivels, met als doel om opnieuw plaatselijke voetbalgeschiedenis te schrijven na de 2-0 zege tegen Portugal in de groepsfase van het EK voor beloften. "Ik hoop dat we nog niet onze beste wedstrijd van het toernooi hebben gespeeld", verklaarde coach Ramaz Svanadze vrijdag op de persconferentie. Georgië, alleen op kop in de poule, plaatst zich voor de kwartfinales als het wint van België, dat gelijkspeelde (0-0) tegen Nederland. "We hadden al geschiedenis geschreven, want het is de eerste keer dat we aan dit toernooi deelnemen", vertelde Svanadze. "En dat in ons land, voor onze supporters. De eerste match winnen, was ook historisch. We willen dat dit verhaal wordt voortgezet." "We verwachten een moeilijke match", vertelde de coach. "België heeft een geweldig team. We hebben ons goed voorbereid. Na Portugal is er nog ruimte voor verbetering. Zeker op tactisch vlak. Ik hoop dat we nog niet onze beste wedstrijd van het toernooi hebben gespeeld." "Alle spelers zijn klaar. Gelukkig zijn er geen ernstige blessures", vervolgde Svanadze. Toch heeft de coach een zorg. "We spelen om de 72 uur. Veel van mijn spelers zijn niet gewend aan zo'n ritme, maar we moeten ons aanpassen. We zijn in een goede stemming na de zege tegen Portugal en we willen op dit elan voortgaan." . Coach Georgië: "Hopelijk beste match nog niet gespeeld" Georgië neemt het zaterdag in Tbilissi op tegen de jonge Duivels, met als doel om opnieuw plaatselijke voetbalgeschiedenis te schrijven na de 2-0 zege tegen Portugal in de groepsfase van het EK voor beloften. "Ik hoop dat we nog niet onze beste wedstrijd van het toernooi hebben gespeeld", verklaarde coach Ramaz Svanadze vrijdag op de persconferentie.



Georgië, alleen op kop in de poule, plaatst zich voor de kwartfinales als het wint van België, dat gelijkspeelde (0-0) tegen Nederland. "We hadden al geschiedenis geschreven, want het is de eerste keer dat we aan dit toernooi deelnemen", vertelde Svanadze.

"En dat in ons land, voor onze supporters. De eerste match winnen, was ook historisch. We willen dat dit verhaal wordt voortgezet." "We verwachten een moeilijke match", vertelde de coach.



"België heeft een geweldig team. We hebben ons goed voorbereid. Na Portugal is er nog ruimte voor verbetering. Zeker op tactisch vlak. Ik hoop dat we nog niet onze beste wedstrijd van het toernooi hebben gespeeld." "Alle spelers zijn klaar. Gelukkig zijn er geen ernstige blessures", vervolgde Svanadze.

Toch heeft de coach een zorg. "We spelen om de 72 uur. Veel van mijn spelers zijn niet gewend aan zo'n ritme, maar we moeten ons aanpassen. We zijn in een goede stemming na de zege tegen Portugal en we willen op dit elan voortgaan."

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13. De Boris Paichadze Dinamo Arena, waar de Duivels morgen tegen gastland Georgië spelen. De 54.000 zitjes zullen volzet zijn.

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13.

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13.

clock 18:13 - Vooraf Vooraf, 18 uur 13

clock Opstelling Georgië Onder-21. Giorgi Mamardashvili, Saba Khvadagiani, Aleksandre Kalandadze, Iva Gelashvili, Saba Sazonov, Zuriko Davitashvili, Anzor Mekvabishvili, Luka Gagnidze, Irakli Azarovi, Giorgi Gagua, Giorgi Moistrapishvili Opstelling Georgië Onder-21 Giorgi Mamardashvili, Saba Khvadagiani, Aleksandre Kalandadze, Iva Gelashvili, Saba Sazonov, Zuriko Davitashvili, Anzor Mekvabishvili, Luka Gagnidze, Irakli Azarovi, Giorgi Gagua, Giorgi Moistrapishvili

clock Opstelling België Onder-21. Maarten Vandevoordt, Hugo Siquet, Zeno Debast, Koni de Winter, Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere, Mandela Keita, Aster Vranckx, Michel Ange Balikwisha, Loïs Openda, Largie Ramazani Opstelling België Onder-21 Maarten Vandevoordt, Hugo Siquet, Zeno Debast, Koni de Winter, Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere, Mandela Keita, Aster Vranckx, Michel Ange Balikwisha, Loïs Openda, Largie Ramazani