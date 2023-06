LIVE (18u): Mathijssen op zijn hoede voor Georgië, kijk morgen live naar duel Belgische beloften

"Dat was een bevestiging van hetgeen we al wisten. We spelen tegen een solide tegenstander. Ze zijn goed georganiseerd en houden zich aan hun wedstrijdplan. We verwachten ons aan een lastige wedstrijd, gezien de omstandigheden."

vooraf, 18 uur 15. Jacky Mathijssen: "Spelen tegen solide tegenstander". De Georgiërs, nochtans zonder sterspeler Khvicha Kvaratskhelia, haalden het woensdag in hun openingswedstrijd verrassend met 2-0 van Portugal, waardoor de EK-gekte in het gastland helemaal is losgebroken. Voor het duel met de Belgen is het stadion dan ook uitverkocht, waardoor 54.000 toeschouwers voor een heksenketel zullen zorgen. Bondscoach Jacky Mathijssen beseft dan ook dat het duel tegen de Georgiërs een uitdaging zal worden. "Ik ben heel benieuwd hoe mijn spelers daarmee zullen omgaan", bekende Mathijssen vrijdag tijdens het persmoment. "Enkel in de eindfase van een groot toernooi maak je zoiets mee. We spelen een uitwedstrijd, tegen een gastland dat zijn eerste wedstrijd gewonnen heeft en dat voor een vol stadion. Dat zijn echter omstandigheden waaraan we onze jonge spelers willen blootstellen, want ooit wordt er van hen verwacht, bij hun club of bij de Rode Duivels, dat ze op zo'n momenten het verschil maken. Voor sommigen onder hen zal het nu de eerste keer zijn. Ik ben dan ook benieuwd naar de manier waarop ze dit zullen aanpakken." Mits winst is Georgië al zeker van de kwartfinales. De Jonge Duivels tellen één punt na het scoreloze gelijkspel tegen Nederland. "We hebben een fantastisch Georgië aan het werk gezien tegen Portugal", aldus Mathijssen. "Dat was een bevestiging van hetgeen we al wisten. We spelen tegen een solide tegenstander. Ze zijn goed georganiseerd en houden zich aan hun wedstrijdplan. We verwachten ons aan een lastige wedstrijd, gezien de omstandigheden." .

vooraf, 18 uur 14. Coach Georgië: "Hopelijk beste match nog niet gespeeld". Georgië neemt het zaterdag in Tbilissi op tegen de jonge Duivels, met als doel om opnieuw plaatselijke voetbalgeschiedenis te schrijven na de 2-0 zege tegen Portugal in de groepsfase van het EK voor beloften. "Ik hoop dat we nog niet onze beste wedstrijd van het toernooi hebben gespeeld", verklaarde coach Ramaz Svanadze vrijdag op de persconferentie. Georgië, alleen op kop in de poule, plaatst zich voor de kwartfinales als het wint van België, dat gelijkspeelde (0-0) tegen Nederland. "We hadden al geschiedenis geschreven, want het is de eerste keer dat we aan dit toernooi deelnemen", vertelde Svanadze. "En dat in ons land, voor onze supporters. De eerste match winnen, was ook historisch. We willen dat dit verhaal wordt voortgezet." "We verwachten een moeilijke match", vertelde de coach. "België heeft een geweldig team. We hebben ons goed voorbereid. Na Portugal is er nog ruimte voor verbetering. Zeker op tactisch vlak. Ik hoop dat we nog niet onze beste wedstrijd van het toernooi hebben gespeeld." "Alle spelers zijn klaar. Gelukkig zijn er geen ernstige blessures", vervolgde Svanadze. Toch heeft de coach een zorg. "We spelen om de 72 uur. Veel van mijn spelers zijn niet gewend aan zo'n ritme, maar we moeten ons aanpassen. We zijn in een goede stemming na de zege tegen Portugal en we willen op dit elan voortgaan." .