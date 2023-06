Nederland toont veel respect voor Belgische beloften, Verbruggen krijgt de voorkeur tussen de palen

vooraf, 16 uur 11. Verbruggen in doel bij Nederland. Bij Nederland zullen we alvast één bekend gezicht zien, met Anderlecht-doelman Bart Verbruggen tussen de palen. Vitesse-goalie Kjell Scherpen keepte alle kwalificatiematchen, maar de bondscoach geeft voor het eindtoernooi toch de voorkeur aan Verbruggen. "Een lastige beslissing", zegt Van de Looi. "Maar Bart heeft het de voorbije maanden uitstekend gedaan en een goeie ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft kwaliteiten die bij onze speelstijl passen. Het is een keuze tussen goed en beter." .

clock 12:46

vooraf, 12 uur 46. Bondscoach Nederland: "Gevloekt door Openda". Matchdag -1 in Georgië. Dat betekent: persconferenties. Duivels-tegenstander Nederland blikte deze voormiddag al vooruit op de openingspartij tegen België. "We willen hier op dit EK elke wedstrijd winnen en de titel pakken. Dat is het doel", zei aanvoerder Quinten Timber, sterkhouder bij Feyenoord. "België is een sterke ploeg. We hebben in september vorig jaar nog nipt met 1-2 van hen gewonnen. We hebben ze goed geanalyseerd. Verschillende jongens in onze ploeg spelen ook in België. We zijn ons bewust van hun kwaliteiten, maar we concentreren ons op onszelf. Wij hebben ook een sterke ploeg." Ook bondscoach Erwin Van de Looi is op zijn hoede voor België: "Er spelen ook enkele volwaardige Rode Duivels mee. Dat zijn keuzes die veel teams maken. Ze hebben natuurlijk jongens als Openda en De Ketelaere, maar ook de andere spelers halen een hoog niveau. Het is een sterk team en we hebben veel respect voor hen." De Nederlandse coach gaf aan even gevloekt te hebben toen hij hoorde dat Openda bij de Belgische selectie kwam. "En op hetzelfde moment heb ik gejuicht toen ik zag dat Khvicha Kvaratskhelia finaal niet zou meedoen bij Georgië", lachte hij. "Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Natuurlijk kunnen zo'n jongens wel het verschil maken, maar het is goed voor de prestige van het toernooi dat ze erbij zijn. We willen dit EK winnen, maar we zijn hier ook om bij te leren." .