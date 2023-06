LIVESTREAM: Bijna De Ketelaere! Aanvoerder ziet schot net naast verdwijnen

clock 61' tweede helft, minuut 61. Jong Oranje is aan het afzien. Stef Wijnants. Jong Oranje is aan het afzien. Stef Wijnants

clock 59' tweede helft, minuut 59. Verbruggen staat eventjes in een schietkraam. Openda kan vanuit een scherpe hoek uithalen, maar zijn schot wordt nog afgeblokt en eindigt in hoekschop. Op de afvallende bal volgt opnieuw een schot, maar dat is een makkelijk klusje voor de Anderlecht-doelman. . Verbruggen staat eventjes in een schietkraam.

Openda kan vanuit een scherpe hoek uithalen, maar zijn schot wordt nog afgeblokt en eindigt in hoekschop. Op de afvallende bal volgt opnieuw een schot, maar dat is een makkelijk klusje voor de Anderlecht-doelman.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Leuke actie van De Ketelaere, maar schot gaat naast. Leuke actie van De Ketelaere, maar schot gaat naast

clock 57' tweede helft, minuut 57. Schot van Gravenberch is te centraal. Schot van Gravenberch is te centraal

clock 57' tweede helft, minuut 57. De Ketelaere net naast! De Belgische draaischijf komt steeds beter in de wedstrijd. Na wat geharrewar belandt de bal voor zijn voeten. Hij aarzelt niet en haalt uit, maar de bal verdwijnt een metertje naast de paal. . De Ketelaere net naast! De Belgische draaischijf komt steeds beter in de wedstrijd. Na wat geharrewar belandt de bal voor zijn voeten. Hij aarzelt niet en haalt uit, maar de bal verdwijnt een metertje naast de paal.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Schot van Gravenberch is te centraal. Schot van Gravenberch is te centraal

clock 56' tweede helft, minuut 56. Gravenberch probeert het met een schicht van ver, maar Vandevoordt kan vrij makkelijk stoppen. Ook Verbruggen toont dat hij wakker is. Hij haalt een lange bal richting Openda weg. . Gravenberch probeert het met een schicht van ver, maar Vandevoordt kan vrij makkelijk stoppen. Ook Verbruggen toont dat hij wakker is. Hij haalt een lange bal richting Openda weg.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Cruciale tackle van Keita. Cruciale tackle van Keita

clock 54' tweede helft, minuut 54. Reddende tackle! Keita redt de Belgen! Op de counter combineren Summerville, Brobbey en Taylor door de restverdediging van de Duivels. Keita komt met een reddende tackle om een schot van Taylor te vermijden. Op de hoekschop die volgt gooit De Cuyper zich voor de bal. Gevaar geweken. . Reddende tackle! Keita redt de Belgen! Op de counter combineren Summerville, Brobbey en Taylor door de restverdediging van de Duivels. Keita komt met een reddende tackle om een schot van Taylor te vermijden.

Op de hoekschop die volgt gooit De Cuyper zich voor de bal. Gevaar geweken.

clock 51' tweede helft, minuut 51. De Belgen eisen de bal op in de openingsminuten van de 2e helft. Dat was in de eerste helft toch anders. Wordt dit de helft van de Duivels? . De Belgen eisen de bal op in de openingsminuten van de 2e helft. Dat was in de eerste helft toch anders. Wordt dit de helft van de Duivels?

clock 49' tweede helft, minuut 49. Pech! Lat ligt in de weg voor de Belgen. Pech! Lat ligt in de weg voor de Belgen

clock 48' Op de lat! De harde vrije trap van Siquet wordt gedevieerd door Rensch en knalt zo tegen de lat! De 2 invallers hebben meteen een serieuze impact. . tweede helft, minuut 48. shot on goalpost Op de lat! De harde vrije trap van Siquet wordt gedevieerd door Rensch en knalt zo tegen de lat! De 2 invallers hebben meteen een serieuze impact.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Van een binnenkomer gesproken. Balikwisha dribbelt meteen tussen 2 man, maar wordt neergehaald. De Belgen krijgen een vrije trap aan de rand van de 16. . Van een binnenkomer gesproken. Balikwisha dribbelt meteen tussen 2 man, maar wordt neergehaald. De Belgen krijgen een vrije trap aan de rand van de 16.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:03 tweede helft, 19 uur 03. 2 wissels. Hugo Siquet en Michel-Ange Balikwisha komen Louis Patris en Yorbe Vertessen vervangen aan het begin van de tweede helft. Kunnen zij het tij doen keren? . 2 wissels Hugo Siquet en Michel-Ange Balikwisha komen Louis Patris en Yorbe Vertessen vervangen aan het begin van de tweede helft. Kunnen zij het tij doen keren?

clock 19:03 rust, 19 uur 03. Vervanging bij België Onder-21, Michel Ange Balikwisha erin, Yorbe Vertessen eruit wissel substitution out Yorbe Vertessen substitution in Michel Ange Balikwisha

clock 19:03 rust, 19 uur 03. Vervanging bij België Onder-21, Hugo Siquet erin, Louis Patris eruit wissel substitution out Louis Patris substitution in Hugo Siquet

clock 18:53 rust, 18 uur 53. 2-0 Georgië. Georgië gaat de rust in met een 2-0 voorsprong. Het thuisvoordeel geeft hen blijkbaar velugels. Bij Portugal zullen ze dit toch niet verwacht hebben. . 2-0 Georgië Georgië gaat de rust in met een 2-0 voorsprong. Het thuisvoordeel geeft hen blijkbaar velugels. Bij Portugal zullen ze dit toch niet verwacht hebben.

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. We gaan rusten met een brilscore. De grootste kansen waren voor Nederland, maar op slag van rust kon Openda de Duivels zomaar op voorsprong trappen. Voorlopig hebben de keepers de overhand. . Rust We gaan rusten met een brilscore. De grootste kansen waren voor Nederland, maar op slag van rust kon Openda de Duivels zomaar op voorsprong trappen. Voorlopig hebben de keepers de overhand.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Knappe pass van De Ketelaere op Openda, maar Verbruggen brengt redding. Knappe pass van De Ketelaere op Openda, maar Verbruggen brengt redding

clock 42' eerste helft, minuut 42. Openda mist! Loïs Openda krijgt een gigantische kans op de 1-0 na een counter, maar besluit te overhaast. Verbruggen kan in een 1 tegen 1 nog redden. De pass van De Ketelaere was wel subliem. . Openda mist! Loïs Openda krijgt een gigantische kans op de 1-0 na een counter, maar besluit te overhaast. Verbruggen kan in een 1 tegen 1 nog redden. De pass van De Ketelaere was wel subliem.

clock 42' eerste helft, minuut 42. 1-0 Georgië. In de andere wedstrijd in groep A is Georgië op voorsprong geklommen tegen Portugal. . 1-0 Georgië In de andere wedstrijd in groep A is Georgië op voorsprong geklommen tegen Portugal.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Het blijft hoekschoppen regenen voor Nederland. Ook deze keer doen ze er weinig mee. . Het blijft hoekschoppen regenen voor Nederland. Ook deze keer doen ze er weinig mee.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Schot van Vertessen gaat niet ver over. Schot van Vertessen gaat niet ver over

clock 39' eerste helft, minuut 39. De Ketelaere legt de bal slim achteruit naar De Cuyper, maar de linksachter kraakt zijn schot. Ook een tweede voorzet van De Ketelaere levert geen doelpunt op. . De Ketelaere legt de bal slim achteruit naar De Cuyper, maar de linksachter kraakt zijn schot. Ook een tweede voorzet van De Ketelaere levert geen doelpunt op.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Schot Vertessen. Op een tegenaanval na de hoekschop voor Oranje kunnen Openda en Vertessen dreigen. Die laatste haalt uit, maar de bal vliegt over de kooi van Verbruggen. . Schot Vertessen Op een tegenaanval na de hoekschop voor Oranje kunnen Openda en Vertessen dreigen. Die laatste haalt uit, maar de bal vliegt over de kooi van Verbruggen.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De Nederlanders lokken de Duivels uit hun tent en versnellen dan met een snedige aanval. De Winter moet voor de 3e keer in 5 minuten een hoekschop toegeven. . De Nederlanders lokken de Duivels uit hun tent en versnellen dan met een snedige aanval. De Winter moet voor de 3e keer in 5 minuten een hoekschop toegeven.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De Winter blokt net op tijd een schot af. De Winter blokt net op tijd een schot af

clock 34' eerste helft, minuut 34. Opnieuw een heet standje voor ons doel! Een afgeweken bal belandt voor de voeten van Timber, maar alweer kan De Winter het schot keren. . Opnieuw een heet standje voor ons doel! Een afgeweken bal belandt voor de voeten van Timber, maar alweer kan De Winter het schot keren.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Dan toch nog eens Nederland! Timber knalt richting doel vanaf de rand van het strafschopgebied, maar De Winter verwerkt de bal in hoekschop. Die levert geen gevaar op. . Dan toch nog eens Nederland!

Timber knalt richting doel vanaf de rand van het strafschopgebied, maar De Winter verwerkt de bal in hoekschop. Die levert geen gevaar op.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Vroege wissel? Van der Brempt, Siquet en Balikwisha warmen al op. Komt er een snelle wissel aan? . Vroege wissel? Van der Brempt, Siquet en Balikwisha warmen al op. Komt er een snelle wissel aan?

clock 30' eerste helft, minuut 30. De Duivels nemen stilaan de match in handen. De Nederlanders zijn al even niet meer komen piepen aan de Belgische 16. . De Duivels nemen stilaan de match in handen. De Nederlanders zijn al even niet meer komen piepen aan de Belgische 16.

clock 30' eerste helft, minuut 30. De Ketelaere verlengt bijna een vrije trap in doel. De Ketelaere verlengt bijna een vrije trap in doel

clock 29' eerste helft, minuut 29. Eerste keer De Ketelaere! Op de vrije trap die volgt mag De Ketelaere uithalen! Hij raakt de bal niet vol, maar dwingt Verbruggen wel tot een eerste redding. . Eerste keer De Ketelaere! Op de vrije trap die volgt mag De Ketelaere uithalen! Hij raakt de bal niet vol, maar dwingt Verbruggen wel tot een eerste redding.

clock 29' Gele kaart voor Quinten Timber van Nederland Onder-21 tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Quinten Timber Nederland Onder-21

clock 28' Gele kaart voor Yorbe Vertessen van België Onder-21 tijdens eerste helft, minuut 28 yellow card Yorbe Vertessen België Onder-21

clock 26' eerste helft, minuut 26. Alweer een kaart. Deze keer is ze voor Timber. Op een zeldzame tegenprik van de Belgen knalt de verdediger van Feyenoord op de enkel van Openda. Die laatste kan na wat verzorging wel gewoon door. . Alweer een kaart. Deze keer is ze voor Timber. Op een zeldzame tegenprik van de Belgen knalt de verdediger van Feyenoord op de enkel van Openda. Die laatste kan na wat verzorging wel gewoon door.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Het blijft er erg potig aan toegaan. Ook Vertessen gaat in het boekje van de ref uit Azerbeidzjan. . Het blijft er erg potig aan toegaan. Ook Vertessen gaat in het boekje van de ref uit Azerbeidzjan.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Raskin wil Openda eens lanceren, maar Van de Ven kan de bal ontzetten. Een minuut later houdt diezelfde Van de Ven ook Vertessen van de bal. De Belgen kunnen dus nog niet meteen dreigen. . Raskin wil Openda eens lanceren, maar Van de Ven kan de bal ontzetten. Een minuut later houdt diezelfde Van de Ven ook Vertessen van de bal.

De Belgen kunnen dus nog niet meteen dreigen.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 22' Gele kaart voor Ryan Gravenberch van Nederland Onder-21 tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Ryan Gravenberch Nederland Onder-21

clock 21' eerste helft, minuut 21. Nee, dus. Openda liep buitenspel. Alweer een kans die te simpel wordt verkwanseld. . Nee, dus. Openda liep buitenspel. Alweer een kans die te simpel wordt verkwanseld.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Vrije trap van Hartman zoeft over. Vrije trap van Hartman zoeft over

clock 20' eerste helft, minuut 20. Gravenberch gaat te fors in op Vertessen en krijgt zo ook een geel karton onder de neus geschoven. Kunnen de Belgen gevaar creëren met deze vrije trap? . Gravenberch gaat te fors in op Vertessen en krijgt zo ook een geel karton onder de neus geschoven. Kunnen de Belgen gevaar creëren met deze vrije trap?

clock 18' eerste helft, minuut 18. Alle duels worden door de Nederlanders gewonnen. Stef Wijnants. Alle duels worden door de Nederlanders gewonnen. Stef Wijnants

clock 18' Gele kaart voor Mandela Keita van België Onder-21 tijdens eerste helft, minuut 18 yellow card Mandela Keita België Onder-21

clock 17' eerste helft, minuut 17. Gevaarlijke vrije trap. Nederland krijgt nu ook nog een gevaarlijke vrije trap net buiten de 16. Hartman trapt die wild over. . Gevaarlijke vrije trap Nederland krijgt nu ook nog een gevaarlijke vrije trap net buiten de 16. Hartman trapt die wild over.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Kans na kans! Nederland duwt België met de rug tegen de muur. Kans na kans! Nederland duwt België met de rug tegen de muur

clock 16' eerste helft, minuut 16. Twee reuzenkansen! Een dribbel van Timber levert de eerste hoekschop voor Jong Oranje op. Die wordt kort gespeeld, waardoor een Nederlander plots oog in oog met Vandevoordt verschijnt. In de herneming ruimen De Winter en Vandevoordt de bal ook nog weg van de doellijn. . Twee reuzenkansen! Een dribbel van Timber levert de eerste hoekschop voor Jong Oranje op. Die wordt kort gespeeld, waardoor een Nederlander plots oog in oog met Vandevoordt verschijnt. In de herneming ruimen De Winter en Vandevoordt de bal ook nog weg van de doellijn.

clock 13' eerste helft, minuut 13. De Belgische aanvallers zetten telkens hoog druk op de Nederlandse verdediging, maar puren daar voorlopig weinig uit. Verbruggen en zijn defensie voetballen er iedere keer vlot onderuit. . De Belgische aanvallers zetten telkens hoog druk op de Nederlandse verdediging, maar puren daar voorlopig weinig uit. Verbruggen en zijn defensie voetballen er iedere keer vlot onderuit.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Eerste gevaar van de Belgen. Eerste gevaar van de Belgen

clock 11' eerste helft, minuut 11. Op die corner kan De Ketelaere doorkoppen, maar vindt hij aan de 2e paal geen ploegmaat. . Op die corner kan De Ketelaere doorkoppen, maar vindt hij aan de 2e paal geen ploegmaat.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na een knappe onderschepping van De Cuyper komt Openda aan de bal. Hij mag tot aan de rand van de 16 opschuiven en haalt dan uit, maar raakt niet verder dan een hoekschop. . Na een knappe onderschepping van De Cuyper komt Openda aan de bal. Hij mag tot aan de rand van de 16 opschuiven en haalt dan uit, maar raakt niet verder dan een hoekschop.

clock 9' eerste helft, minuut 9. België ontsnapt aan vroege achterstand: Taylor mikt tegen de paal. België ontsnapt aan vroege achterstand: Taylor mikt tegen de paal

clock 7' eerste helft, minuut 7. Ook de Belgen mogen een eerste poging noteren. Vertessen probeert het van erg ver, maar kan Verbruggen niet verontrusten. . Ook de Belgen mogen een eerste poging noteren. Vertessen probeert het van erg ver, maar kan Verbruggen niet verontrusten.

clock 6' Taylor op de paal! Uit het niets een enorme kans voor Nederland! Rensch speelt de bal door het hart van de Belgische verdediging naar Taylor. De middenvelder draait door en knalt de bal op de paal. Daar komen de Duivels goed weg. . eerste helft, minuut 6. shot on goalpost Taylor op de paal! Uit het niets een enorme kans voor Nederland! Rensch speelt de bal door het hart van de Belgische verdediging naar Taylor. De middenvelder draait door en knalt de bal op de paal. Daar komen de Duivels goed weg.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Even paniek bij de Belgen. Summerville stormt op Vandevoordt af, maar ook hij stond buitenspel en wordt dus afgevlagd. . Even paniek bij de Belgen. Summerville stormt op Vandevoordt af, maar ook hij stond buitenspel en wordt dus afgevlagd.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Jammer! De Ketelaere mag alleen op doel af, maar loopt buitenspel. Jammer! De Ketelaere mag alleen op doel af, maar loopt buitenspel

clock 3' eerste helft, minuut 3. Buitenspel De Ketelaere. De Ketelaere wordt in de diepte gestoken door Vertessen, maar staat nipt buitenspel. Weg kans. . Buitenspel De Ketelaere De Ketelaere wordt in de diepte gestoken door Vertessen, maar staat nipt buitenspel. Weg kans.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De Ketelaere blijft eventjes liggen na een stevig duel, maar staat al snel weer recht. Beide ploegen tasten nog wat af. . De Ketelaere blijft eventjes liggen na een stevig duel, maar staat al snel weer recht. Beide ploegen tasten nog wat af.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:02 eerste helft, 18 uur 02. De eerste dreiging komt van Nederlandse kant. Een lage voorzet van Hartman wordt weggewerkt door Debast. . De eerste dreiging komt van Nederlandse kant. Een lage voorzet van Hartman wordt weggewerkt door Debast.

clock 18:01 eerste helft, 18 uur 01. Aftrap! De Nederlanders trappen dit EK voor beloften op gang. Kunnen de Belgen meteen met een knalprestatie starten? . Aftrap! De Nederlanders trappen dit EK voor beloften op gang. Kunnen de Belgen meteen met een knalprestatie starten?

clock 17:59 vooraf, 17 uur 59.

clock 17:58 vooraf, 17 uur 58. De volksliederen weerklinken door de boxen. We kunnen ons nu echt opmaken voor de eerste match van de Jonge Duivels in Georgië. . De volksliederen weerklinken door de boxen. We kunnen ons nu echt opmaken voor de eerste match van de Jonge Duivels in Georgië.

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. De spelers staan klaar in de catacomben. Overal opperste concentratie voor deze eerste groepswedstrijd. . De spelers staan klaar in de catacomben. Overal opperste concentratie voor deze eerste groepswedstrijd.

clock 17:23 vooraf, 17 uur 23. Aankomst Al-Dakhil, Deman en Vranckx. De 3 beloften die gisteren nog met de eerste ploeg in Estland op het veld stonden, zijn net aangekomen in het stadion. Ze staan ook alle drie op het wedstrijdblad. . Aankomst Al-Dakhil, Deman en Vranckx De 3 beloften die gisteren nog met de eerste ploeg in Estland op het veld stonden, zijn net aangekomen in het stadion. Ze staan ook alle drie op het wedstrijdblad.

clock 17:23 vooraf, 17 uur 23. De 3 Rode Duivels zijn net toegekomen met hun koffers.

clock 17:16 vooraf, 17 uur 16. Mathijssen: "kleedkamer is niet onder de indruk". "Bij Nederland staan heel wat klasbakken aan de aftrap, maar in onze kleedkamer zijn ze daar niet van onder de indruk. Wij kunnen daar zeker iets tegenover zetten." "Vooral de jongens met ervaring bij de Rode Duivels, Charles De Ketelaere, Loïs Openda en Zeno Debast, nemen de ploeg op sleeptouw." . Mathijssen: "kleedkamer is niet onder de indruk" "Bij Nederland staan heel wat klasbakken aan de aftrap, maar in onze kleedkamer zijn ze daar niet van onder de indruk. Wij kunnen daar zeker iets tegenover zetten."

"Vooral de jongens met ervaring bij de Rode Duivels, Charles De Ketelaere, Loïs Openda en Zeno Debast, nemen de ploeg op sleeptouw."

clock 17:13 vooraf, 17 uur 13. Jacky Mathijssen: "Ik ben er zeker van dat mijn jongens het goed zullen doen". Jacky Mathijssen: "Ik ben er zeker van dat mijn jongens het goed zullen doen"

clock 17:13 vooraf, 17 uur 13. Mathijssen over keuze voor Patris. "Op links hebben we met De Cuyper een zeer offensieve verdediger, dus op rechts wilden we wat zekerheid inbouwen." "Maar Hugo Siquet heeft ook veel talent en komt later in deze match misschien nog wel van pas. En ook voor de volgende match liggen onze plannen anders dan vandaag." . Mathijssen over keuze voor Patris "Op links hebben we met De Cuyper een zeer offensieve verdediger, dus op rechts wilden we wat zekerheid inbouwen."

"Maar Hugo Siquet heeft ook veel talent en komt later in deze match misschien nog wel van pas. En ook voor de volgende match liggen onze plannen anders dan vandaag."

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10. Er zijn nog enkele pijntjes bij De Cuyper en Ramazani, maar dat knappen we wel nog op. Jacky Mathijssen. Er zijn nog enkele pijntjes bij De Cuyper en Ramazani, maar dat knappen we wel nog op. Jacky Mathijssen

clock 16:57 vooraf, 16 uur 57.

clock 16:52 De opstelling van Nederland:. vooraf, 16 uur 52. De opstelling van Nederland:

clock 16:47 vooraf, 16 uur 47. Opstelling België. De namen bij de jonge Duivels: Vandevoordt Patris - De Winter - Debast - De Cuyper Keita - Matazo - Raskin Vertessen - Openda - De Ketelaere . Opstelling België De namen bij de jonge Duivels: Vandevoordt Patris - De Winter - Debast - De Cuyper Keita - Matazo - Raskin Vertessen - Openda - De Ketelaere

clock 16:35 Een klein anderhalf uur voor de aftrap: nog weinig fans in Tbilisi. vooraf, 16 uur 35. Een klein anderhalf uur voor de aftrap: nog weinig fans in Tbilisi Het gezellige Meskhi Stadium in Tbilisi, waar de jonge Duivels straks het EK openen tegen Nederland.

clock 13:07 vooraf, 13 uur 07. EK voetbal U21 Topscorer en vooral ook talisman: hoe Loïs Openda de Belgische beloften bezieling bijbrengt

clock 10:20 vooraf, 10 uur 20.

clock 21-06-2023 21-06-2023.

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. Verbruggen in doel bij Nederland. Bij Nederland zullen we alvast één bekend gezicht zien, met Anderlecht-doelman Bart Verbruggen tussen de palen. Vitesse-goalie Kjell Scherpen keepte alle kwalificatiematchen, maar de bondscoach geeft voor het eindtoernooi toch de voorkeur aan Verbruggen. "Een lastige beslissing", zegt Van de Looi. "Maar Bart heeft het de voorbije maanden uitstekend gedaan en een goeie ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft kwaliteiten die bij onze speelstijl passen. Het is een keuze tussen goed en beter." . Verbruggen in doel bij Nederland Bij Nederland zullen we alvast één bekend gezicht zien, met Anderlecht-doelman Bart Verbruggen tussen de palen. Vitesse-goalie Kjell Scherpen keepte alle kwalificatiematchen, maar de bondscoach geeft voor het eindtoernooi toch de voorkeur aan Verbruggen.



"Een lastige beslissing", zegt Van de Looi. "Maar Bart heeft het de voorbije maanden uitstekend gedaan en een goeie ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft kwaliteiten die bij onze speelstijl passen. Het is een keuze tussen goed en beter."

clock 13:35 vooraf, 13 uur 35. Bondscoach Nederland: "Met voorsprong sterkste poule". Bondscoach Nederland: "Met voorsprong sterkste poule"

clock 13:18 vooraf, 13 uur 18. Quinten Timber: "We hebben er zin in". Quinten Timber: "We hebben er zin in"

clock 12:46 vooraf, 12 uur 46. Bondscoach Nederland: "Gevloekt door Openda". Matchdag -1 in Georgië. Dat betekent: persconferenties. Duivels-tegenstander Nederland blikte deze voormiddag al vooruit op de openingspartij tegen België. "We willen hier op dit EK elke wedstrijd winnen en de titel pakken. Dat is het doel", zei aanvoerder Quinten Timber, sterkhouder bij Feyenoord. "België is een sterke ploeg. We hebben in september vorig jaar nog nipt met 1-2 van hen gewonnen. We hebben ze goed geanalyseerd. Verschillende jongens in onze ploeg spelen ook in België. We zijn ons bewust van hun kwaliteiten, maar we concentreren ons op onszelf. Wij hebben ook een sterke ploeg." Ook bondscoach Erwin Van de Looi is op zijn hoede voor België: "Er spelen ook enkele volwaardige Rode Duivels mee. Dat zijn keuzes die veel teams maken. Ze hebben natuurlijk jongens als Openda en De Ketelaere, maar ook de andere spelers halen een hoog niveau. Het is een sterk team en we hebben veel respect voor hen." De Nederlandse coach gaf aan even gevloekt te hebben toen hij hoorde dat Openda bij de Belgische selectie kwam. "En op hetzelfde moment heb ik gejuicht toen ik zag dat Khvicha Kvaratskhelia finaal niet zou meedoen bij Georgië", lachte hij. "Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Natuurlijk kunnen zo'n jongens wel het verschil maken, maar het is goed voor de prestige van het toernooi dat ze erbij zijn. We willen dit EK winnen, maar we zijn hier ook om bij te leren." . Bondscoach Nederland: "Gevloekt door Openda" Matchdag -1 in Georgië. Dat betekent: persconferenties. Duivels-tegenstander Nederland blikte deze voormiddag al vooruit op de openingspartij tegen België.



"We willen hier op dit EK elke wedstrijd winnen en de titel pakken. Dat is het doel", zei aanvoerder Quinten Timber, sterkhouder bij Feyenoord. "België is een sterke ploeg. We hebben in september vorig jaar nog nipt met 1-2 van hen gewonnen. We hebben ze goed geanalyseerd. Verschillende jongens in onze ploeg spelen ook in België. We zijn ons bewust van hun kwaliteiten, maar we concentreren ons op onszelf. Wij hebben ook een sterke ploeg."



Ook bondscoach Erwin Van de Looi is op zijn hoede voor België: "Er spelen ook enkele volwaardige Rode Duivels mee. Dat zijn keuzes die veel teams maken. Ze hebben natuurlijk jongens als Openda en De Ketelaere, maar ook de andere spelers halen een hoog niveau. Het is een sterk team en we hebben veel respect voor hen."

De Nederlandse coach gaf aan even gevloekt te hebben toen hij hoorde dat Openda bij de Belgische selectie kwam. "En op hetzelfde moment heb ik gejuicht toen ik zag dat Khvicha Kvaratskhelia finaal niet zou meedoen bij Georgië", lachte hij.

"Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Natuurlijk kunnen zo'n jongens wel het verschil maken, maar het is goed voor de prestige van het toernooi dat ze erbij zijn. We willen dit EK winnen, maar we zijn hier ook om bij te leren."

clock 10:10 vooraf, 10 uur 10. EK voetbal U21 Charles De Ketelaere en 444 dagen zonder goal: kan het gevangen talent zich op het EK bevrijden?

clock 20-06-2023 20-06-2023.

clock 22:49 vooraf, 22 uur 49. Openda traint meteen mee in Georgië. Flinke boost voor de jonge Duivels. Vanochtend arriveerde Loïs Openda namelijk in Georgië. De topschutter trainde in de namiddag ook meteen mee. Morgen staat om 16 uur een laatste trainingssessie voor de openingspartij tegen Nederland gepland. Trainer Jacky Mathijssen, Lois Openda en Nicolas Raskin zullen de pers te woord staan. . Openda traint meteen mee in Georgië Flinke boost voor de jonge Duivels. Vanochtend arriveerde Loïs Openda namelijk in Georgië. De topschutter trainde in de namiddag ook meteen mee. Morgen staat om 16 uur een laatste trainingssessie voor de openingspartij tegen Nederland gepland. Trainer Jacky Mathijssen, Lois Openda en Nicolas Raskin zullen de pers te woord staan.

clock 22:48 - Vooraf Vooraf, 22 uur 48

clock Opstelling België Onder-21. Maarten Vandevoordt, Louis Patris, Koni de Winter, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Mandela Keita, Eliot Matazo, Nicolas Raskin, Yorbe Vertessen, Loïs Openda, Charles De Ketelaere Opstelling België Onder-21 Maarten Vandevoordt, Louis Patris, Koni de Winter, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Mandela Keita, Eliot Matazo, Nicolas Raskin, Yorbe Vertessen, Loïs Openda, Charles De Ketelaere

clock Opstelling Nederland Onder-21. Bart Verbruggen, Devyne Rensch, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Quilindschy Hartman, Quinten Timber, Kenneth Taylor, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Brian Brobbey, Crysencio Summerville Opstelling Nederland Onder-21 Bart Verbruggen, Devyne Rensch, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Quilindschy Hartman, Quinten Timber, Kenneth Taylor, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Brian Brobbey, Crysencio Summerville