VIDEO: Nmecha helpt Duitsland voorbij Nederland naar EK-finale

De Duitsers gingen verschroeiend van start. Met buitenkant rechts speelde Nmecha perfect in op Wirtz: 0-1 na 1 minuut.

Jong Oranje had de bal nauwelijks geraakt of de tweede vloog al in doel. Opnieuw was het Wirtz die scoorde. Deze keer maakte het 18-jarige talent zelf de actie. Hij speelde zijn verdediger uit en klopte doelman Bijlow in de hoek.

De jonge Mannschaft had de touwtjes in handen. Nederland mocht van geluk spreken dat het bij 2 tegendoelpunten bleef.

Na de rust leek de match niet meteen te kantelen. Tot Schuurs mazzel had. De Duitse doelman Dahmen ging in de fout en gunde Jong Oranje de aansluitingstreffer.

Nederland gooide een extra aanvaller in de strijd, maar nog een meevaller zat er niet in.