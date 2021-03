Engeland verslikt zich in Zwitserland, dat meteen 3 gouden punten pakt

Op het EK onder 21 is Engeland met een valse noot aan het toernooi begonnen. De ambitieuze Engelsen vonden geen oplossing tegen het stugge en realistische Zwitserse blok. Meer nog, 10 minuten voor tijd scoorde Ndoye de 0-1. In een lastige poule met Portugal en Kroatië zit Engeland dus al in een moeilijk parket.