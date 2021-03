Jong Oranje met monsterzege naar kwartfinales op het EK U21

Jong Oranje had, toen nog met Noa Lang, twee keer gelijk gespeeld in zijn eerste twee groepsduels. De Nederlanders moesten zelf winnen en hopen dat Duitsland en Roemenië het niet op een akkoordje zouden gooien. Bij 2-2 lag Oranje er immers sowieso uit.

Een gelijkspel werd het wel in Duitsland-Roemenië, maar met 0-0 schoot enkel Duitsland iets op. Nederland springt zelfs nog naar de groepswinst.

Zoals we dat van een nationale ploeg uit Nederland gewoon zijn, werd Hongarije met de rug tegen de muur gezet. Maar bijna even traditioneel had Oranje het aanvankelijk moeilijk om de kansen af te maken. De 1-0 van De Wit, vlak voor de rust, was dan ook een bevrijding.

Na de rust brokkelde de Hongaarse dijk helemaal af. PSV'er Gakpo werd met 2 goals en 1 assist de Man van de Match. In de kwartfinales, die pas over 2 maanden gespeeld worden, neemt Oranje het op tegen de nummer 2 uit groep C, waar Denemarken nu nog leidt voor Frankrijk en Rusland.