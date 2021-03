Jong Oranje speelt gelijk tegen Roemenië, Nmecha scoort in Duitse zege

Oranje neemt valse start tegen Roemenië

De Nederlanders zijn op papier een van de kanshebbers op eindwinst in dit toernooi en probeerden tegen Roemenië ook het laken naar zich toe te trekken. Ajax-verdediger Schuurs opende de score na een corner van Kluivert met een rake kopbal na het kwartier.

Maar het feest voor de Nederlanders duurde niet lang. De doelpuntenmaker ging in de fout en gaf een vrijschop aan de Roemenen. Club Brugge-speler Noa Lang was de liggende man in de muur en zag zo vanaf de grond hoe Ciobanu de gelijkmaker binnentrapte.

Daarna bleef het balbezit wel voor Oranje, maar grote kansen kwamen er niet. Roemenië kwam helemaal op het eind zelfs nog het dichtst bij de winnende treffer, maar het bleef bij 1 tegen 1.