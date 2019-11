Italië doet het België voor: 30 op 30 na demonstratie tegen Armenië

Bondscoach Roberto Mancini voerde maar liefst 7 wijzigingen door in vergelijking met vrijdag, maar op het veld viel daar niet veel van te merken. Immobile en Zaniolo waren met elk 2 goals de uitblinkers. Voor Roma-speler Zaniolo waren het zijn eerste interlandgoals.

Toen Orsolini er met 10 minuten op de klok 8-0 van maakte, ging het publiek in Palermo dromen van de mythische dubbele cijfers, maar Babayan drukte die hoop bijna meteen de kop in met zowaar een tegengoal.

Het is al de 11e zege op een rij van Italië, waarmee het zijn historische recordreeks nog wat indrukwekkender maakt. 9-1 is bovendien de grootste zege voor de Azzurri sinds 1948. Met 30 op 30 in de groepsfase maken de Italianen ook een statement na hun vorige campagne, toen ze naast een WK-ticket grepen.