VIDEO: Italië heeft EK-kwalificatie op zak na winst tegen Griekenland

Italië kon na 6 speeldagen in groep F met een perfect rapport Griekenland ontvangen in het Stadio Olimpico in Rome. De Grieken, die er een heel teleurstellende campagne hebben opzitten, staan pas 5e en maakten geen kans meer op de EK-eindronde. Bij winst kon de Squadra Azzurra zich verzekeren van EK-deelname.

Het EK-ticket dat voor het grijpen lag leek de Italianen wel niet meteen te inspireren. Griekenland toonde zich gretig, Italië speelde ongeïnspireerd en kwam amper tot een doelkans. Na een saaie eerste helft gingen we met een brilscore de pauze in.

Griekenland toonde zich ook in de tweede periode gretiger dan de thuisploeg. Koulouris kon de Grieken op voorsprong zetten, maar miste een dot van een kans. Niet veel later ging de bal aan de overkant op de stip na duidelijk handspel van Bouchalakis. Jorginho faalde niet oog in oog met doelman Paschalakis: 1-0 voor Italië.

De gevleide voorsprong werd tien minuten voor tijd verdubbeld toen Bernardeschi van ver uithaalde en doelman Paschalakis verraste. 2-0 en de EK-kwalificiatie binnen voor de mannen van bondscoach Mancini. Zo is Italië na België het tweede land dat zich kan plaatsen voor Euro 2020.