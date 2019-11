Cyprus-coach: "3 keer op een rij België is een nachtmerrie voor ons"

06:53 vooraf, 06 uur 53. Cypriotische bondscoach: "Een nachtmerrie". Voor de derde kwalificatiecampagne op een rij zit Cyprus in een groep met België. Dat leverde de eilandbewoners 0 punten op. "Voor België is dat misschien allemaal wel leuk, voor ons is het een nachtmerrie. Drie keer op een rij is genoeg. Volgende keer mag er gerust een ander land uit de bokaal komen", vertelde Ran Ben Shimon op zijn persconferentie. Cypriotische bondscoach: "Een nachtmerrie" Voor de derde kwalificatiecampagne op een rij zit Cyprus in een groep met België. Dat leverde de eilandbewoners 0 punten op. "Voor België is dat misschien allemaal wel leuk, voor ons is het een nachtmerrie. Drie keer op een rij is genoeg. Volgende keer mag er gerust een ander land uit de bokaal komen", vertelde Ran Ben Shimon op zijn persconferentie.

06:52 vooraf, 06 uur 52. "België speelt altijd aan 100 procent". Dat de Belgen 30 op 30 willen halen, zorgt misschien net nog voor dat ietsje meer motivatie. Maar daar rekende Ben Shimon alvast niet op. "Sommige grote landen durven op het einde van de campagne tegen kleinere landen al eens met wat minder motivatie spelen, maar België speelt elke match aan 100 procent. De vorige keer toen we hier kwamen, waren ze ook al gekwalificeerd en ze leverden nog hun beste wedstrijd af.".

06:50 vooraf, 06 uur 50. We weten dat we tegen een van de beste teams ter wereld spelen. Ze zijn moeilijk af te stoppen: als je zelf druk zet, zijn de counters dodelijk en in balbezit kunnen ze altijd het verschil maken. Cyprus-coach Ran Ben Shimon.

06:49 vooraf, 06 uur 49. Eden is een van de beste spelers tegen wie ik ooit gespeeld heb. Je moet de hele wedstrijd 100 procent geconcentreerd blijven om hem proberen af te stoppen. Hopelijk wisselt hij eens van kant. Rechtsback Jason Demetriou, tegenstander van Eden Hazard

06:47 vooraf, 06 uur 47. Martinez kondigt wissels aan. Coach Martinez kondigde alvast enkele wissels aan: zo speelt Thomas Vermaelen sowieso niet, waardoor Jason Denayer veel kans heeft om naast Toby Alderweireld en Dedryck Boyata aan de aftrap te verschijnen. Een andere optie is de linksvoetige Elias Cobbaut te laten debuteren. Op het middenveld wordt het interessant om te kijken wie het centrale koppeltje vormt. Axel Witsel zou weleens Youri Tielemans naast zich kunnen krijgen, of misschien is het moment wel aangebroken om het voormalige Anderlecht-duo Leander Dendoncker-Tielemans daar te testen. Op rechts is Timothy Castagne door de afwezigheden van Thomas Meunier en Nacer Chadli een certitude, op links gaat het tussen Thorgan Hazard en Yannick Carrasco. Kevin De Bruyne kan eventueel naast aanvoerder Eden Hazard een rijtje hoger terechtkomen, in steun van de diepe spits. Dat zal meer dan waarschijnlijk Romelu Lukaku zijn, al zal de aanvaller van Inter geen hele wedstrijd afwerken en dus mag Michy Batshuayi zich opmaken voor speelminuten.

06:46 vooraf, 06 uur 46. Nog maar 7 Europese landen haalden perfect rapport. België wil het 8e Europese land worden dat al zijn matchen in een voorronde van een groot toernooi wint. Frankrijk (2x), Duitsland (2x), Spanje (2x), Tsjechië, Engeland, Nederland en Italië deden het de Rode Duivels voor. Italië gisteren nog na de 9-1 tegen Armenië.

06:45 vooraf, 06 uur 45. Reekshoofd en groepswinnaar. Na de klinkende 1-4-zege vorige zaterdag in Rusland is België zeker van de eerste plaats in Groep I én het statuut van reekshoofd bij de loting. Dat was doel 1, doel 2 is de 30 op 30.

06:42 vooraf, 06 uur 42. WK 2018-voorronde: 4-0, EK 2016-voorronde: 5-0. In de vorige 2 kwalificatiecampagnes - voor het WK 2018 in Rusland en het EK 2016 in Frankrijk - zat Cyprus ook al in de groep met België. De Rode Duivels haalden het op 10 oktober 2017 met 4-0 in het Boudewijnstadion. Eden Hazard (2x), Thorgan Hazard en Lukaku maakten de Belgische goals. En op 28 maart 2015 slikten de Cyprioten nog een goaltje meer: daar tekenden Fellaini (2x), Benteke, Eden Hazard en Batshuayi voor.

06:38 vooraf, 06 uur 38. Voor 30 op 30. Het is een doel voor deze groep Rode Duivels: ze willen met 30 op 30 een record voor een Belgische ploeg neerzetten. Nooit eerder draaide België aan 100 procent in een voorronde. Voor het WK 2014 haalde België 26 op 30, voor het EK 2016 23 op 30. Toen bracht bondscoach Marc Wilmots België na zoveel jaar nog eens naar een groot toernooi. Onder Roberto Martinez in de aanloop naar het WK 2018 draaide België aan 28 op 30. Thuis tegen Griekenland werd het toen 1-1.