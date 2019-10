Rode Duivels brengen 3 punten mee van Kazakse gezondheidswandeling

Kazachstan - België in een notendop:

Batshuayi bedankt voor basisplaats met openingsgoal

Kazachstan is San Marino niet, dat was meteen duidelijk. De thuisploeg begon bijzonder gretig aan de wedstrijd en dat was toch even schrikken voor de Rode Duivels. Op een voorzet van Shomko kreeg Fedin wel erg veel ruimte, maar de Kazak wist er geen raad mee.

Met vijf wissels in de basis wou Roberto Martinez testen welk vlees hij in de kuip heeft. Maar een flink hertekend middenveld met Meunier, Praet, Witsel en Thorgan Hazard en Batshuayi als diepe spits leverden geen vuurwerk op.

Na ruim 20 minuten grepen Praet en Batshuayi wél hun kans. Mertens stak het vuur aan de lont met een knappe actie, Praet bracht de bal laag voor doel en daar tikte Batshuayi de 0-1 simpel in doel. Tot een stormloop op het Kazakse doel leidde die openingstreffer niet. De Belgen namen de wedstrijd in handen, maar veel doelgevaar leverde dat niet op.