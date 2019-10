Rusland volgt het voorbeeld van de Duivels en pakt EK-ticket

In de kwalificatiegroep van de Belgen zijn de teerlingen geworpen. Na de Rode Duivels zijn ook de Russen nu zeker van hun plaats op het toernooi. Ze verzekerden zich van plaats 2 met een ruime zege in Cyprus. Het klasseverschil tussen de landen was groot, zeker nadat Standard-speler Laifis bij de thuisploeg al na een halfuur met rood van het veld moest.

In november moeten Rusland en België alleen nog onder elkaar uitmaken wie groepswinnaar wordt en in principe dus een makkelijker programma krijgt op het EK.