Frankrijk mag voor zijn match al juichen door gelijkspel van Turkije

Wereldkampioen Frankrijk heeft zich op de voorlaatste speeldag van de kwalificaties geplaatst voor het EK van volgende zomer. Les Blues kwamen zelf nog niet in actie, maar is samen met Turkije zeker van plaats 1 en 2 in groep H. IJsland was nog de enige bedreiging, maar bleef tegen Turkije steken op 0-0.