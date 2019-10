VIDEO: Frankrijk moet Turkije nog steeds boven zich dulden na late draw

De Turkse doelman Günok was zonder meer de uitblinker in Parijs. De keeper van Basaksehir hield lange tijd elke Franse doelpoging uit zijn kooi. Pas in het slotkwartier vond Olivier Giroud een gaatje. De aanvaller stond nog maar net op het veld toen hij een corner binnenkopte.

Toch kon de wereldkampioen niet lang genieten van zijn felbevochten voorsprong. Enkele minuten later zette Kaan Ayhan zijn hoofd tegen een vrije trap, doelman Mandanda was geklopt. Aan de overkant hield Günok Ikoné nog van de 2-1.

Door het gelijkspel blijft Turkije aan de leiding in groep H, al telt Frankrijk wel evenveel punten. Nummer 3 IJsland, dat maandagavond Andorra versloeg, volgt op 4 punten met nog twee wedstrijden voor de boeg.