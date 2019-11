Oostenrijk gaat begin december in de trommel bij de EK-loting

Het was ook Alaba die de ban brak voor zijn land. Al vroeg in de match, na 8 minuten, zette hij de 1-0 op het bord. Aan het begin van de 2e helft dikte Lainer aan tot 2-0 in het Ernst Happel-stadion.

De Oostenrijkers verzekerden zich daardoor van de 2e plaats in groep G achter Polen, dat al zeker was van kwalificatie. Polen versloeg Israël in Jeruzalem met 1-2, door doelpunten van Krychowiak en Piatek. Slovenië won eerder op de avond met 1-0 van Letland, maar zag het laatste sprankje hoop op EK-deelname vervliegen door de winst van Oostenrijk.



De Oostenrijkers deden in 2008 en 2016 ook mee aan het EK. Ze wisten echter nog nooit een wedstrijd te winnen op de eindronde.