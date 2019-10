Ook Polen mag zich opmaken voor het EK, Duitsland bijna

Polen plaatst zich in slotkwartier

Met 19 punten uit 8 matchen is de buit binnen voor Polen. Voor de 4e keer op een rij spelen ze de EK-eindronde. In 2016 verloor Polen in de kwartfinales na strafschoppen van de latere eindwinnaar Portugal.

De Polen verzekerden zich van kwalificatie met een zege tegen Noord Macedonië, maar op doelpunten was het lang wachten. Voor die vielen knalden ze twee keer op de paal in Warschau.

Duitsland met z'n tienen voorbij Estland

In groep C maakte Duitsland het zichzelf moeilijk op bezoek bij staartploeg Estland. Na een kwartier moest de Mannschaft met een man minder voort omdat Can aan de noodrem getrokken had.

Ook met z'n tienen waren de Duitsers te sterk voor Estland. Gündogan opende na de rust met een afgeweken schot. Niet veel later week nog een poging van de City-speler af: 0-2. Invaller Werner legde de eindstand vast.

Duitsland telt nu evenveel punten als leider Nederland (15), maar in de onderlinge duels moet de Mannschaft nipt onderdoen.