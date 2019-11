Zweden viert zesde EK-kwalificatiefeestje op een rij in Roemenië

Zweden sloeg in de eerste helft toe. Marcus Berg deelde een tik uit aan Roemenië met zijn 21e interlandgoal: een kopbal op voorzet van Emil Forsberg. Nog voor de rust keek Roemenië tegen een dubbele achterstand aan: Quaison werkte een assist van Berg af.

Met de moed der wanhoop en met een gebrek aan creativiteit en ideeën probeerde Roemenië de bakens nog te verzetten, maar dat lukte niet. Zweden was nog dichter bij een derde doelpunt, maar de lat hield Albin Ekdal van de 0-3.

De zege en de kwalificatie van Zweden kwamen niet meer in gevaar. De match werd ook nog ontsierd door een racistische spreekkoren. De scheidsrechter legde de match ook even stil, maar de match kon wel afgewerkt worden. Het zette geen domper op de Zweedse feestvreugde. Zweden is al het twaalfde land dat zeker is van het EK.