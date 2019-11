Vreugde in Cardiff: Ramsey knalt Wales opnieuw naar het EK

Drie jaar geleden in Frankrijk was Wales nog de doodgraver van de Belgische EK-droom, maar nu moesten Gareth Bale en co nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Enkel een zege tegen Hongarije zou Wales een EK-ticket opleveren.

Die boodschap hadden de spelers zich goed in de oren geknoopt, want al na een kwartier opende Aaron Ramsey de score in Cardiff. De Juventus-speler verdubbelde na de rust de score voor Wales, dat tussendoor ook enkele keren kon rekenen op een uitstekend keepende Hennessey.

De 2-0 smoorde de resterende Hongaarse hoop in de kiem en Wales voetbalde de wedstrijd al bij al makkelijk uit. Hongarije krijgt nog een herkansing in de play-offs, net als Slovakije, dat Azerbeidzjan versloeg.