Kroatië maakt het nog even spannend, maar het EK-ticket is binnen

Even was het schrikken voor de Kroaten, want Slovakije leek op weg om goede zaken te doen in Rijeka. Bozenik hielp zijn land na een half uur spelen op voorsprong. Kroatië deed pas na rust wat terug. Vlasic maakte in de 57e minuut gelijk en Petkovic zorgde op het uur voor 2-1. Perisic besliste het duel een kwartier voor tijd.

Kroatië heeft na 8 duels 17 punten en is zeker van de groepswinst. De strijd om het 2e EK-ticket is echter nog niet beslist in Groep E. Hongarije (12 punten), Wales (11 punten) en Slovakije (10 punten) zitten nog in de race. Wales neemt het dinsdag voor eigen publiek op tegen Hongarije.