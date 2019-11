Denemarken houdt moedig Ierland (voorlopig) van Euro 2020

De Ieren hadden een duidelijke missie: een zege voor eigen publiek tegen Denemarken zou hen naar het EK brengen. Maar in een matige eerste helft kon Ierland de Deense doelman Schmeichel niet in verlegenheid brengen: 0-0.

Voetballend was Denemarken beter dan Ierland, maar daar deed het heel weinig mee. Tot Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) de infiltratie van Braithwaite zag en die laatste met zijn schoentip de bal in doel kon deviëren: 0-1. De Deense fans in het stadion zetten het feest in.

Maar Ierland knokte voor elke morzel grond vocht met zijn wapens: inzet en hoge ballen voor doel. Op een van die hoge ballen kopte Doherty raak: 1-1. Al wat groen was, vatte moed, maar het mocht niet baten. Denemarken hield stand en boekt als tweede in groep D zijn tickets voor het EK. Het mag zelfs matchen spelen in het eigen Kopenhagen.