Duitsland is er voor de 13e keer op rij bij op een Europees Kampioenschap

Wit-Rusland probeerde nog enige tijd stand te houden tegen de Duitsers, maar in minuut 42 brak de veer. Het was Ginter die op aangeven van Gnabry de score in de 42e minuut opende. De verdediger stond buitenspel, maar dat was de grensrechter ontgaan.



Na rust liepen de Duitsers snel weg. Goretzka verdubbelde in de 50e minuut de voorsprong. Kort daarna scoorde ook Kroos. De middenvelder van Real Madrid was in de 84e minuut opnieuw trefzeker. Even daarvoor misten de Wit-Russen een strafschop.

Dankzij het 0-0 gelijke spel van Nederland in Noord-Ierland was de zege voor Duitsland goed voor het EK-ticket. Enkel een zege van de Noord-Ieren kon nog roet in het eten gegooid hebben. Met nog 1 speelronde te gaan, is Duitsland nu koploper met 18 punten.

Nederland volgt met 16 punten.