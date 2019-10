VIDEO: Wijnaldum zet Nederland op weg naar Euro 2020

Na de moeizame zege van donderdag tegen Noord-Ierland - Nederland haalde pas in de slotfase een 0-1 op - voerde Koeman enkele wissels door. De bondscoach hoopte op "beter voetbal", maar dat kwam er niet snel. Oranje ontsnapte zelfs aan de 1-0.

Na het halfuur kwamen de Nederlanders dan toch onder stoom. Eerst timede Wijnaldum zijn sprong perfect op een voorzet van Promes, daarna mikte hij de bal heerlijk in de haak.

Tot zover het Nederlandse overwicht, want in de tweede helft strafte Wit-Rusland het slordige voetbal af met een kopbal van Dragoen. Hij maakte het eerste doelpunt voor zijn team in deze EK-voorronde.

Daar bleef het wel bij en met 15 op 18 is Nederland goed op weg naar Euro 2020. Duitsland kan straks weer op gelijke hoogte komen in Estland, maar in de onderlinge duels moet de Mannschaft nipt onderdoen.

Over een maand kan Nederland zich in Noord-Ierland defintief verzekeren van deelname aan het EK van volgend jaar. Dat zou het eerste grote toernooi voor onze noorderburen zijn sinds 2014. Toen eindigden ze 3e op de Wereldbeker in Brazilië.