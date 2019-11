Ronaldo maakt een punt en houdt met hattrick EK-kansen Portugal gaaf

Cristiano Ronaldo heeft Juve-coach Sarri getoond dat hij in topvorm is: met 2 goals voor de rust en nog eentje erna was hij goed voor de helft van de doelpuntenproductie van Portugal tegen rode lantaarn Litouwen. Sarri had hem het voorbije weekend tegen Milan al kort na de rust naar de kant gehaald en dat zinde de eergierige topspits niet.