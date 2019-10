Ronaldo maakt zijn 700e, maar Oekraïne pakt wel EK-ticket

Het Oekraïne van levende legende Andrej Sjevtsjenko is bezig aan een sterk parcours richting EK en dat mochten de Portugezen maandagavond ondervinden. Al vroeg in de wedstrijd zette Gent-spits Jaremtsjoek zijn land op voorsprong door een rebound binnen te prikken. Jarmolenko verdubbelde nog voor de rust de score op de counter.

Portugal probeerde de scheve situatie recht te zetten na de rust, maar kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Cristiano Ronaldo. Die vlamde vanaf de stip zijn 700e doelpunt in zijn carrière tegen het net. In het slotkwartier bleef Oekraïne met meer geluk dan kunde overeind, waardoor het al zeker is van een plaats op Euro 2020. Ronaldo en co moeten nog wat geduld oefenen.